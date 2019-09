Růžička vychytal Plzeň a chtěl i skórovat: Jsem hravej, věřil jsem si | iSport.cz

Indiáni v sobotu přivezli z Karlových Varů první vítězství venku, o den později se Mladá Boleslav stala v tomto ročníku prvním týmem, který vyloupil plzeňský stadion. Konečné skóre vypadá v porovnání s obrazem hry až krutě, Západočeši nehráli vůbec špatně. Největší rozdíl však spočíval v efektivitě. A pak tam byl Jan Růžička, který se nejvíc musel ohánět v prostřední části, kdy čelil 20 střelám. „Po druhé třetině mu můžeme líbat cokoli, měli jsme ohromné štěstí. Ale celý zápas byl vynikající,“ ocenil trenér Pavel Patera.

Do branky jste se v extralize postavil poprvé v sezoně. Jste hodně spokojený?

„Vyhráli jsme, vezeme tři body, což je nejdůležitější. Asi od úterý nebo ve středu jsem se dozvěděl, že budu chytat. Na první start jsem čekal pět zápasů, bylo to dlouhé pro mě, pro mojí hlavu. Jsem rád, že to mám za sebou.“

Mladá Boleslav dala mimo jiné první přesilovkový gól v sezoně, povedlo se to na celkem jednadvacátý pokus. Šli jste do vedení 2:1, byl to zlomový moment?

„Kupodivu jsme ten gól dali, ačkoli vypadal dost náhodně. Ale na to se nikdo neptá. Přesilovky rozhodly na obou stranách. Plzeň jich měla pět, my taky, oni nevyužili žádnou, výborně jsme to odbránili, velký dík za dnešní výkon patří klukům do kabiny, jak blokovali střely, hráli parádně, tři body vezeme zaslouženě.“

Byla nejtěžší druhá třetina, kdy jste měl 20 zákroků?

„Speciálně ke konci, posledních deset minut nás Plzeň zatlačila, měli šance. Naštěstí to nedali, pákrát mě trefili a neodskočili nám o gól nebo víc. Jsme rádi, že jsme to udrželi a mohli jít do třetí třetiny za stavu 1:1.“

V těch chvílích vám bylo v zápase nejhůř?

„Nejhůř mi nebylo nikdy. Nejhůř mi bylo těch pět zápasů na střídačce, než jsem nastoupil. Chtěl jsem si to užít, ale co se týče obtížnosti, asi nejtěžší byla poslední desetiminutovka prostřední třetiny. Ale celá kabina, včetně mě a Gašpiho (Gašper Krošelj) jsme tady kvůli jedinému cíli, pomoct týmu vyhrát a je jedno, kdo v té bráně stojí. Nebudu vám však lhát, chytat jsem chtěl, jako každý gólman. A jsem rád, že to mám za sebou a už se tím nemusím zabývat.“

Před jediným gólem, který jste inkasoval, se zdálo, že jste zprvu nevěděl, kam se puk odrazil. Milan Gulaš pak měl dost času a místa, než jste se stačil přesunout. Jak jste to vnímal vy?

„Šla tam střela od modré a myslím, že Tomáš Mertl stál před bránou a tečoval to. Úplně jsem ztratil puk z dohledu, nevěděl jsem vůbec, kam to letělo, jen jsem si všiml, že se hráči přesouvají napravo ode mě, kde stál sám Milan Gulaš. Ten neměl s prázdnou bránou problém.“

A co váš pokus o gól v poslední minutě, co tomu chybělo?

„Asi metr a půl… (směje se) Bylo to o dva góly, do konce třetiny moc času nezbývalo a já jsem takovej hravej s hokejkou. Hodně vyjíždím pro puky s hokejkou, na tohle jsem si věřil. Bohužel, snad někdy příště.“

Vaši fanoušci dorazili až v průběhu první třetiny, zato byli pak pořádně slyšet…

„Jo, bylo to parádní, že za námi jedou v dost hojném počtu takovou dálku, přece jen to nemají třicet minut od baráku. Doufám, že jsme jim udělali radost.“

