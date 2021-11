Skokan roku? Obrozený Motor. Modrý: Můžeme si to rozdat s kýmkoliv

Na jaře končil extraligový ročník v absolutní depresi a hromadě výčitek na trase kouč Prospal-vedení. Dnešní Motor je jiná káva. Poznávaly to na vlastní kůži i Pardubice, které dvakrát prohrávaly, ale zavedenou formulkou Jaroslava Modrého – byli to Východočeši, kteří našli cestu k vítězství. A tak i oni prožívají příjemné obrození.

Jsou to však Budějovičtí, jimž náleží titul skokan roku. „Po takovém utkání se mi dosavadní průběh sezony blbě hodnotí, ale když to mám shrnout, cením si víry našeho týmu v to, že máme pokaždé šanci vyhrát. Kluci zjistili, že když budeme hrát pospolu jako tým a budeme dodržovat zadané věci, budeme mít úspěch,“ cení si Modrý výstupu na šestou figuru tabulky.

Nebýt covidu, za normálních okolností by Jihočeši na jaře svištěli kosmickou rychlostí do Chance ligy. Aby ne, z 52 pokusů brali jen šestkrát všechny body, z 35 bitev neměli nic. Naštěstí pro klub se padá až v této sezoně. A Motor tím nešťastníkem nebude. Zato trpělivě otravuje tuzemské kolosy nahoře, kam se pomalu, zato jistě zavrtává. „Můžeme si to rozdat s kýmkoli v extralize,“ těší Modrého.

Loni zhruba touto dobou Motor přivezl triumf 7:0 z Vítkovic. Šlo o chvilkové vzepětí při jinak pravidelném sběru porážek. Bouřlivý a věčně nespokojený trenér Václav Prospal ždímal z mužstva, co to šlo, leč nevedlo se mu zdárně. Jeho tým pravidelně ztrácel vyrovnané partie, ačkoli valnou většinu utkání s rivaly držel krok. Jeho družinu postupně opustila víra. Víra v body i v pořádné posílení. Nastal totální zmar a Prospalem ve velkém předstihu ohlášený odchod po sezoně. V půlce ročníku Jihočeši museli tušit, že skončí poslední a tak trochu v rozkladu.

Jenže pak se děly věci. Vedení obětovalo zpackanou sezonu a vsadilo na extra posílený nový ročník. Pořídilo si lákadlo z největších – Milana Gulaše . A ten pomohl v lanaření dalších klíčových akvizic. Dorazil ze Sparty odpočatý Lukáš Pech, nabídka na zmrtvýchvstání oslovila reprezentanta Dominika Hrachovinu , přišel mazák Michal Vondrka i oceňovaný zadák Petr Šenkeřík. A i tvrdší typy hráčů. „Máme v týmu rozdílové hráče i kluky hrající hokej, který by měl soupeře taky trochu bolet,“ pokračuje Modrý.

Z nutných a vcelku očekávaných porodních bolestí se vyklubal protivník, kterého málokterý celek rád vítá doma. Numera nelžou, Motor je venku třetí nejschopnější výběr soutěže.

Málokterý překopaný tým se zcela novou páteří i kyčlí se tak dobře zvedá za pochodu jako ten budějovický. Platí to i pro trenéry. Hokejový srdcař Jaroslav Modrý si z USA přivezl ryzí profesionalitu, v mixu s uvážlivým Patrikem Martincem, jenž má perfektní oko, i s dalšími členy realizační skvadry stvořili slušně fungující jednotku.

Jistě, všechno není růžové. Mezi hráči ze soupisky jsou rozdíly a výkyvy. Gulaš s Pechem jsou nejvytíženějším ofenzivním tandemem extraligy. Navalili na svá bedra velkou odpovědnost, věří, že tým svými kousky dovezou do pásma absolutního bezpečí. Dokud jim drží fazona a šťáva, budou obsluhovat klíčové situace. Možná tím někdy trochu trpí ostatní, ale pro Motor jsou od prvních kol klíčové body do tabulky.

Dobrým tahem byl nákup Jindřicha Abdula i Jiřího Ondráčka, význačný dopad mělo nečekané zlanaření Jiřího Novotného , který se z role hráčského agenta pro Švýcarsko vrátil do kabiny a na place i v kabině je hodně cítit.

A z hlediště to vše podporuje parádně nabitá aréna. Těžké chvíle pro Motor teprve přijdou, jisté je, že do nich půjde dobře vyzbrojený. „Tým se skládá, začíná si víc a víc věřit a dělá dobré věci. Většinou býváme odměněni, tedy mimo dneška. Pardubice hrály výborně, je to kvalitní soupeř, ale o vítězství jsme přišli nesmyslně ke konci, kdy nejsme schopni komunikovat a dostat puk ze třetiny, což nás stálo utkání. Mrzí nás to, kluci bojovali, ale nebyli za to odměněni,“ dodal Modrý trochu smutně.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:13. Abdul, 39:37. Vondrka Hosté: 38:35. R. Kousal, 48:47. O. Vála, 49:42. Blümel Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Piskáček (A), Vráblík, Štich, Bučko, M. Jandus – Holec, L. Pech (A), Gulaš (C) – T. Šoustal, M. Hanzl, Karabáček – Vondrka, J. Novotný, M. Beránek – Abdul, D. Voženílek, Valský. Hosté: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Jeřábek, Sýkora – Lederer, Rožánek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 005 diváků

