Kouč Hradce o reprezentantovi na lavičce i Oksanenovi: Tam, kde má být

Mountfield je teď hitem extraligy. Je druhý, nahání Třinec, v pátek porazil Olomouc 5:1 a zvítězil pojedenácté z posledních dvanácti zápasů. „Líbil se mi přístup, jaký jsme k zápasu měli. Olomouc je fyzický tým a my proti ní obstáli. Kluci přepnuli, v Třinci to byl úplně jiný hokej a oba tyhle zápasy jsme zvládli. Tohle se strašně cení,“ spokojeně vykládá hradecký asistent Ladislav Čihák.

Působí hodně impozantně, že jste vyhráli jedenáctý zápas z posledních dvanácti?

„Pravdu? Já to nepočítám. Registrujeme, že sbíráme body a výhry. Nicméně i klukům jsem říkal, že musíme být pokorní a sem se přesně hodí ta fráze, jak potřebujete jít dál zápas po zápasu. Líp to říct nejde, tohle sem přesně sedí. Je důležité pořád dělat ve hře detaily, na kterých se snažíme pracovat, ať jsou ve hře 5 na 5, v oslabení, v přesilovkách. Snažíme se klukům ukazovat věci i individuálně a oni je plní. S Olomoucí si zasloužili jednoznačně vyhrát. Bylo to fyzičtější než v Třinci a taky jsme obstáli. Není snadné přepnout.“

Nemáte jednu dominantní lajnu, nemáte hráče na špici bodování, nemáte vyloženou brankářskou jedničku. Kde vidíte největší sílu Hradce?

„Od nás je to hlavně týmový výkon. Ano, není tady extra individualita, která by dělala 2-4 body za zápas. Kluci se doplňují, jsou stmelení. Vědí, že když budou dělat, co mají, přinese jim to úspěch. V tu chvíli je úspěšný tým a všichni kluci logicky taky. Jsem rád, že jim to funguje.“

Ale chyby asi stejně najdete, co?

„Vždycky. (usměje se) Klukům je ukážeme, oni je vezmou a jede se dál, znovu týmově. Musím vyzdvihnout naši hru, která je podpořena velmi nadstandardními výkony našich gólmanů Lukyho (Lukeše) s Kivim (Kiviahem).“

Je zásadní, že tým přijal systém nového realizačního týmu s aktivním napadáním a věří mu?

„Jsem o tom plně přesvědčen. Pokud jste na stejné vlně, funguje to. Pokud nejste, je důležité si sednout a pobavit se o tom, co chceme. Hráči to musí plnit, a pokud systém neplní, je to špatně. Ale když ho plní? Jsou úspěšní, vytáhne je to nahoru.“

Štěpán Lukeš má teď nejlepší období kariéry, poprvé dostal nominaci do reprezentace. Jenže aktuálně ho do brány nepouští Henri Kiviaho. Dokud bude Fin vítězit, má Lukeš smůlu?

„Luky je pořád skvělý gólman, výborně pracuje. Cítili jsme ale, že mu musíme dát trochu odfrknout, Kivi se toho chopil. Pro nás je to ideální stav, přesně takovou věc od druhého gólmana potřebujete. Když měl zaskočit, čapnul šanci do lapačky a už ji nepustil. Takhle by to mělo být, kryje Lukymu výborně záda. Není nad to, když se kluci doplňují, soutěží mezi sebou, ale zároveň jeden druhému přeje.“

Podobně jako Kiviaho se zvedá i finský import Ahti Oksanen. Potřeboval čas?

„Aklimatizoval se. Věděli jsme, že s ním musíme být trochu trpěliví. Měli jsme ho nakoukaného z videí a věděli jsme, co v něm je. Měl horší začátek, ale pracoval. To prostě poznáte, že je to tam, kde má být. Kluci na sobě makají na tréninku, po tréninku a dřív nebo později se vám poctivá práce vrátí. U něj to teď přichází, hraje velmi dobře, skvěle mu to jezdí a hlavně je nebezpečný. Chceme od něj body, góly, střely a zároveň, ať hraje pro tým. Tohle je základ. Zhostil se toho výborně a jsem rád, že se mu daří.“

