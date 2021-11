Smoleňák po obratu v derby: Tribuny už slavily. Dali jsme jim to sežrat

Města dělí 20 kilometrů, rivalita je mezi nimi veliká. Je hodně emotivní Pardubicím ukrást výhru tímhle způsobem?

„Všichni víme, že tyhle zápasy jsou důležitý pro nás, pro město, pro fanoušky, pro celou organizaci. Vždycky je to speciální. Ale vyhrát tady takhle? Nemohli jsme si před reprezentační pauzou přát nic lepšího. Jsme za to rádi. Pardubicím to rozhodně chutnat nebude.“

Dát dva góly bez brankáře je hodně unikátní kousek. Věřil jste, že budete schopni manko s otevřenými vraty smazat?

„Nevím, jak zápas vypadal z tribuny. Sice jsme prohrávali 1:3, ale byli jsme aktivní, měli šance. Nebylo to utkání, kdy se nedotknete balónu. Tomuhle týmu věřím, hodně zápasů jsme dokázali otočit. Naděje umírá poslední. Když jsem viděl pardubické fanoušky, jak čtyři minuty před koncem jeli mexické vlny a děkovali? Dali jsme jim to sežrat.“

Co vedlo k těm dvěma gólům bez brankáře? Sebevědomí, štěstí, umění?

„Dnešní hokej jsou takové čachry, machry, záleží na detailech a štěstí samozřejmě rozhoduje taky. Tým máme tak vyrovnaný, že si ostatní musí dávat pozor na úplně všechny naše hráče. První parta šla na power play, dali jsme gól a slezli z ledu. Šla tam druhá parta a taky dala gól. Možná si ani neuvědomujeme, jakou sílu v naší sestavě máme. Když se podíváte na naše zápasy, v každém vyletí trochu nějaká jiná pětka. Uvědomujeme si ale, že nějaký náš limit je pořád o dost dál. Jsme spokojeni, kolik máme bodů, jak se nám daří, ale taky víme, že můžeme být ještě lepší.“

Hattrickem sestřelil Pardubice parťák Ahti Oksanen. Neudělali Fini chybu, že ho nevzali na Karjalu?

„Nezavolali mi, hned bych ho doporučil.“ (směje se)

V posledních zápasech se opravdu rozjel, dává góly, je vidět. Hattrick proti Pardubicím je jen poslední bonus. Těší vás, jak se zvedá?

„Je strašně těžké, když někam přijdete s vizitkou střelce a jen na vás každý kouká, co předvedete. Nějaká adaptace byla, sedlo nám to i v pětce, dovedeme si vyhovět. Ahti góly potřebuje, aby byl sebevědomý, lepí mu to. Za to jsme moc rádi.“

Přitom oba jste střelci a stejně si vyhovíte. Celkem unikátní, ne?

„Dva střelci a dva rychlíci, nezapomeňte dodat. (směje se) Vyhovíme si. Oba dáváme góly rádi, ale jsme trochu jiní. On má rád střelbu. Já, ač nerad, musím být před bránou. (směje se) Ne, fakt nám to sedí. Po zápase v Pardubicích jde hlavní kredit za celým týmem i za trenéry, kteří nás na všechno dobře připravili. Dá se říct, že co jsme si ukazovali, Pardubice dělaly. Pro nás všechny je to velké vítězství. Teď máme volno, tak to můžeme, myslím, i trochu zapít.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:39. Říčka, 11:05. Camara, 35:01. Camara Hosté: 12:46. Oksanen, 57:23. Oksanen, 59:45. Lamper, 61:53. Oksanen Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Říčka, Cienciala, Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, Poulíček (A), O. Rohlík – Koffer, O. Roman, Anděl. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lamper, Koukal, Orsava. Rozhodčí Lacina, Svoboda – Šimánek, Zíka Stadion enteria arena

