Sváteční střelec Musil šel po hattricku. Mohl dát i čtyři, smál se parťák

Pro srovnání. David Musil odehrál 274 ligových zápasů, dal 6 branek. Jedna na sezonu mu většinou „stačí“. Proti Vítkovicím měl na hokejce hattrick. Kromě úvodní trefy ho jednou zastavila tyčka, potom několikrát výborný brankář Aleš Stezka a nakonec obránce Roman Polák, který na poslední chvíli zablokoval Musilovo vyhození do prázdné brány v posledních vteřinách.

„Všimli jsme si, David mohl dát možná i čtyři góly,“ usmíval se obránce Jan Zahradníček. „Dal jeden, ten nám pro dnešek stačil. Věřím, že nebyl od něho letos poslední.“

Pozor, David Musil už se v nynější sezoně trefil podruhé. První gól dával už ve čtvrtém kole při divoké přestřelce na Spartě, kterou Oceláři vyhráli 7:4. K tomu celkově přidal tři gólové asistence, znovu je oporou mistrovského týmu. Především v defenzivě. Proti Vítkovicím byl při chuti.

„Vystřelil a mám pocit, že hráč, co projížděl, to ještě trochu tečnul,“ krčil rameny vítkovický brankář Aleš Stezka. „Nedokážu to určit na sto procent, ale myslím si, že jeden z třineckých hráčů tam ještě vykouknul a vystrčil hokejku. Oni takhle tečují docela dost střel.“

Dvě minuty po vyrovnání na 1:1 měl Musil další tutovku. Od Petra Vrány dostal přihrávku před odkrytou bránu. Stezka po puku skočil, i s pomocí tyčky ho lapil. „Když jsem skákal, udivilo mě, že to byla tyč,“ líčí Stezka. „Snažil jsem se to na poslední chvíli ještě nějak chytit, naštěstí to šlo o ruku pryč a docela se mi ulevilo. Byla to i moje chyba, že jsem klečel a čekal, co se bude dít. Měl jsem stát, byl bych tam rychleji. Jsem rád, že jsem to alespoň takhle zachránil a klukům pomohl.“

Na vítěznou dělovku pětadvacetiletého Jana Zahradníčka už neměl výborně chytající Stezka nárok. „Nechci říct, že jsem zavřel oči a prostě do toho praštil, ale nádherně jsme otočili hru na Andreje (Nestrašila), ten puk posunul na Růžu, on mi ho dal,“ popisuje pětadvacetiletý obránce. „Já si udělal krok do středu, poslal jsem to tam. Byl tam výborný screen před gólmanem, prošlo to. Někdy útočníkům gólově pomoct, nemůžou to tahat pořád jenom oni, že?“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:32. D. Musil, 31:41. Zahradníček Hosté: 08:22. A. Solovjov Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, J. Michálek, Jaroměřský, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – O. Šedivý, A. Nestrašil, Kofroň – Hrehorčák, Miloš Roman, O. Kovařčík – Chmielewski, R. Szturc, Dravecký (A). Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – R. Bondra, Dej, M. Kalus – L. Krenželok (A), Marosz, Svačina – Lednický, Vildumetz, Žálčík – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Hejduk, Stano – Ganger, Klouček Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4721 diváků

