Boj o Peking začíná! Pešán radši počítá i s plánem „B“ bez hráčů z NHL

Za normálních okolností by se jednalo o běžný reprezentační sraz, kde se nováčci zmíní o tom, jak se na příležitost hrát za nároďák těší a trenér dodá, že si chce hráče vyzkoušet a jde se dál. Ne tak letos. Za všechno může setkání, které se chystá na únor příštího roku. Zimní olympijské hry v Pekingu, to je lákadlo pro všechny zúčastněné. I proto, že by se celý svátek měl odehrát v tom nejkvalitnějším obsazení. NHL pustí (s největší pravděpodobností) své hvězdy a hokejový svět tak opět očekává zápolení těch nejlepších.

„Ale určitě řešíme případně i tým B v uvozovkách. Nebo spíše lépe řečeno plán B. I to, že tu je s námi Michal Řepík, nebo že tu měl být Milan Gulaš, to je ukázka toho, že máme v hlavě záložní plán. Musíme počítat i s variantou, že by hráči NHL nepřijeli,“ řekl trenér národního týmu Filip Pešán.

Je to tak. Zámořská soutěž má čas do začátku ledna, kdy může start svých hokejistů zatrhnout kvůli zhoršené pandemické situaci. A to zvedá prestiž turnajů Euro Hockey Tour. Najednou hrajete vyloženě o flek. O možnost představit se na turnaji, který je vrcholem. Takže, jak probíhal výběr jmén, jenž se o tuhle poctu budou ucházet? „Petr Nedvěd na meetingu oznámil jména hráčů z extraligy a z Evropy, kteří by mohli mít šanci na olympiádu. My s kolegy trenéry jsme řekli vlastní seznam a dali jsme je dohromady. Pak jsme je všichni společně doplnili o mladé hráče a na Petrovi bylo finální ano,“ doplnil Pešán rozdělení kompetencí.

To se totiž proměnilo. Za složení nominace nese hlavní zodpovědnost generální manažer Petr Nedvěd. „My jsme ani v loňské sezoně neměli kompetence rozdělené tak, že bych já určoval vše a Petr byl na dovolené. Vše jsme řešili celý rok spolu, stejně to děláme teď. Petr je zodpovědný za tu nominaci ve finální fázi. Komunikuje s hráči, komunikuje s kluby. Mně zbývá víc času na hokej, za což jsem rád,“ shrnul trenér.

Do Švédska a Finska jeho štáb bere zajímavou směs hráčů. Žádné velké překvapení se neudálo, na to není čas. „Lídři budou Jakub Jeřábek, Michal Řepík a Matěj Stránský. První formace bude vyloženě sparťanská. David Kaše, Filip Chlapík a Michal Řepík,“ okomentoval své plány. Ve výběru najdete i jméno sedmnáctiletého Davida Jiříčka. „Já myslím, že spadá do kategorie hráče, který může už od této chvíle být stabilně součástí nároďáku. Neříkám, že je to na OH, ale proč ho nevidět na dalším MS,“ položil si řečnickou otázku sám Pešán.

Největší strašákem jsou brankáři. Do Skandinávie míří trojice, která o sobě může v současné chvíli říct mnoho věcí, ale ani jedna z nich by neměla nic společného s dobrým rozpoložením na ledě. Štěpán Lukeš chytal poslední duel 26. října. „Velmi se na reprezentaci těším, ale tohle mě trochu mrzí, protože jsem si říkal, že bych v brance rád zůstal déle, ale tohle je na trenérech. Musím to respektovat,“ pokrčil rameny jediný nováček v týmu.

Navíc, jeho dva parťáci, Petr Kváča a Miroslav Svoboda, v posledním kole střídali. „Chtěli jsme pozvat Šimona Hrubce a Romana Willa, ale bohužel nedorazili. Tak jsme vsadili na kvalitu z extraligy. Chceme dát šanci klukům, kteří si opakovaně říkají o příležitost,“ popsal brankářskou situaci Pešán. I jeho původní rozhodnutí o výběru brankářů dává jasně najevo, že pokud to půjde, velké zkoušky se v současném ročníku dít nebudou. A zatímco v posledních letech byly listopadové rozjezdy často pro hráče neatraktivní událostí v nabitém kalendáři, teď je to úplně jiné. Pekingské dobrodružství láká, přitahuje. Cesta k němu startuje už ve středu.

Nominace českých hokejistů na turnaj Karjala v Linköpingu a Helsinkách (10.-14. listopadu):

brankáři: Petr Kváča (Liberec; 1 zápas), Štěpán Lukeš (Hradec Králové; 0), Miroslav Svoboda (Plzeň; 1),

obránci: David Jiříček (Plzeň; 1 zápas/0 branek), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL; 57/5), Dominik Mašín (Ilves Tampere/Fin.; 9/0), Filip Pyrochta (SaiPa Lappeenanta; 17/0), Pavel Pýcha (Mladá Boleslav; 2/1), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.; 6/0), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 54/1), Libor Zábranský (Jukurit Mikkeli/Fin.; 1/0),

útočníci: Filip Chlapík (6/0), David Kaše (7/2), Michal Řepík (všichni Sparta Praha; 83/27), Pavel Kousal (3/0), Ondřej Najman (oba Mladá Boleslav; 3/0), Matěj Blümel (Pardubice; 16/5), Jakub Flek (Karlovy Vary; 22/6), Luboš Horký (Kometa Brno; 2/1), Petr Kodýtek (Plzeň; 9/1), Lukáš Jašek (3/1), Jiří Smejkal (oba Pelicans Lahti/Fin.; 19/2), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 29/5), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 17/2).