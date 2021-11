Chystá se třesk v Litvínově! Tým má převzít Růžička. Vrátí se domů?

V minulých letech už se k tomu schylovalo, vynořily s kolem toho nejrůznější spekulace. Teď se zdá, že tohle spojení opravdu vyjde. Kouč Vladimír Růžička a Litvínov! Podle zdrojů iSportu by měl trenér dvojnásobných mistrů světa, jenž v severočeském klubu odstartoval báječnou kariéru, převzít mužstvo po Vladimírovi Országhovi. Růžička aktuálně působí v prvoligové Kadani, ale už dopředu avizoval, že je s majitelem Petrem Klímou domluvený, že ho v případě extraligové nabídky pustí. Vrátí se do rodného klubu?

O tom, že pozice slovenského kouče, jenž Vervu vede od minulého ročníku, není nejpevnější, se mluví už delší dobu. Podle zdrojů iSportu jsou jeho dny na střídačce sečteny a do akce by měl přijít jeden z nejslavnějších odchovanců tradičního klubu – Vladimír Růžička.

Sám slavný trenér nebyl během dneška na telefonu k zastižení, redakce iSportu se nedovolala ani Ondřejovi Vlkovi, tiskovému mluvčímu klubu. Podle našich informací je ale tahle transakce na spadnutí… O tom, že v klubu dojde k trenérské výměně, spekulují na sociálních sítích i fanoušci klubu, který nikdy v historii neopustil elitní soutěž.

Litvínovu aktuálně patří v tabulce desátá příčka. Dvakrát za sebou sice vyhrál, porazil Plzeň i Spartu, ovšem herní projev má k ideálu daleko. I z tohoto důvodu by měl do akce přijít zkušený trenér, který v minulém ročníku vedl hradecký Mountfield. Svoje nejlepší trenérské roky prožil ve Slavii – tu dvakrát dovedl k titulu (2003 a 2008). Dvakrát slavil zlato i s národním mužstvem (2005 a 2010).

V Litvínově s velkým hokejem začínal, do áčka nakouknul v šestnácti letech, nastoupil i s Ivanem Hlinkou, největší postavou v historii klubu. Trenérsky se ale ve svém mateřském klubu nikdy neangažoval. Jeho čas podle zdrojů iSportu přichází až teď.

Přitom to byl právě Litvínov, v němž nakoukl do velkého hokeje. Takhle v jednom z dřívějších rozhovorů na Chezu vzpomínal. Už jako kluk hltal všechny její domácí bitvy.

„Nebyl zápas, na který jsem se nešel v Litvínově podívat. To neexistovalo! Pamatuju si to jako dneska... Od nějaké čtvrté páté třídy jsem nevynechal jediné utkání, seděli jsme s klukama vždycky za brankou, hltali jsme to. Třeba jsem byl do čtyř na hokeji, pak jsem upaloval domů, tam jsem hodil tašku, trochu jsem se najedl a hned jsem běžel na hokej. To bych si vůbec nedovedl představit, že bych ho vynechal. To bych se zbláznil!“ říkal kouč v minulosti.

Teď bude nejspíš u toho, aby pomohl slavnou hokejovou baštu vrátit na výsluní. Litvínov od té doby, co vyhrál titul (2015), spíše strádá. Za poslední dobu si zahrál play off pouze dvakrát, v roce 2020 uhájil příslušnost mezi elitou až v posledním možném utkání, kdy porazil Kladno.

Zažije pod Růžičkou lepší časy?

Pokud mužstvo skutečně převezme, první zápas ho čeká příští pátek, po reprezentační pauze, kdy se Verva utká s Mladou Boleslaví.

Zkušený trenér v nedávném rozhovoru pro Sport Magazín připustil, že ho angažmá zpátky v extralize láká. Zmínil i KHL. Teď to vypadá, že se vrátí domů. Tam, kde s velkým hokejem začínal.