Šajbu, zní ve Vítkovicích. Solovjev přišel i na Hrubcovo doporučení

Šajbu! Šajbu! Vítkovičtí fanoušci po letech oprášili ruské vzývání gólů. Na svědomí to má moskevský rodák Alexej Solovjev. Sedmadvacetiletý obránce odehrál za Vítkovice sedm zápasů, dvakrát se trefil. „Slyšel jsem tohle skandování v posledních minutách – je to cool,“ usmíval se Solovjev. Do Ostravy přišel z mistrovského Omsku a doporučení na něho dával i bývalý třinecký brankář Šimon Hrubec.