Lakatoš se vrací do Vítkovic. Klub kvůli němu navyšoval rozpočet

Lakatoš v uplynulé sezoně nasázel ve 49 zápasech 23 gólů. Celkem nasbíral 42 kanadských bodů, byl nejproduktivnějším hráčem Vítkovic v základní části. Poté rodák z Kolína přestoupil do finského celku SaiPa. V Lappeenrantě odehrál 15 zápasů (1+5). Další nepřidá, vrací se do Ostravy.

„Domluvili jsme se, že přesun k nám do Vítkovic proběhne nyní během reprezentační přestávky,“ přibližuje Šimíček. „Po vyřízení všech formalit a ukončení působení v SaiPě odcestoval Dominik do Helsinek a následně domů do Česka. K týmu by se měl připojit v závěru tohoto týdne a vše směřujeme k tomu, aby už ve středu 17. listopadu byl schopen a připraven nastoupit v zápase proti Plzni.“

Do Vítkovic přišel Lakatoš z Liberce před ročníkem 2019/20. Celkem má v extralize, kde působil i ve Zlíně, na kontě 329 zápasů a 165 bodů za 79 gólů a 86 asistencí.

Účastník juniorského mistrovství světa v roce 2016 debutoval v minulé sezoně v české reprezentaci a ve čtyřech zápasech vstřelil jeden gól. V roce 2017 Lakatoše v NHL draftovali New York Rangers, kteří si jej vybrali v 6. kole na 157. pozici.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 22 15 2 3 2 69:39 52 2. Mountfield 21 13 4 0 4 67:37 47 3. Pardubice 22 10 5 2 5 70:54 42 4. M. Boleslav 22 11 2 2 7 55:48 39 5. Plzeň 22 10 1 4 7 71:61 36 6. Č. Budějovice 21 10 1 2 8 65:60 34 7. Olomouc 20 8 4 1 7 48:50 33 8. Sparta 21 7 3 4 7 72:68 31 9. Liberec 21 8 0 5 8 45:57 29 10. Litvínov 21 8 1 2 10 58:66 28 11. Brno 21 5 5 2 9 60:65 27 12. K. Vary 20 7 1 2 10 58:58 25 13. Vítkovice 19 7 2 0 10 33:46 25 14. Kladno 21 3 3 3 12 55:76 18 15. Zlín 22 1 1 3 17 37:78 8 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup