Nebyl jsem šťastný, říká Lakatoš o Finsku. Proč si vybral Vítkovice?

Uplynulá sezona byla pro Dominika Lakatoše jedinečná. V základní části za Vítkovice nasázel 23 gólů, probil se do národního týmu, vysloužil si premiérové zahraniční angažmá. Finská mise mu ale skončila brzy. Trvala jen 15 zápasů (1+5).

„Ne, že by mě to tam nebavilo, ale je to složité,“ komentoval Lakatoš nečekaný návrat. „A tím nechci říct, že to bylo těžší, a proto se vracím. Finská liga není těžší než naše. Prostě jsem cítil, že to dál takhle nejde a potřebuji změnu. Že nejsem šťastný, tak jsme to řešili.“

Proč jste se z Finska vracel?

„Bylo to náhlé, přišlo to z ničeho nic. Prostě jsem se rozhodl, že už nechci pokračovat v týmu. Měl jsem k tomu své důvody. I přestup do Vítkovic se pak zrodil strašně rychle. Jsem za to rád. Jsem zpátky a vážím si strašně toho, že mi zavolal sám majitel Aleš Pavlík, že mě chce zpátky. Moc to pro mě znamenalo. Nad nabídkou, která přišla z Vítkovic, jsem nezaváhal ani na chvilku. Byl jsem strašně rád, že o mě stojí. Neměl jsem ani moc na vybranou, chtěl jsem zpátky.“

Co vám ve Finsku nesedlo?

„To bychom tu byli dlouho, jsou to osobní věci, proč jsem nechtěl pokračovat. Prostě jsme se domluvili na konci smlouvy. Tak to někdy v hokeji je, těžko se mi o tom mluví. Ale to je hokej – někdy krásný a někdy ošklivý.“

Odcházel jste jako střelec, ale ve Finsku jste to nepotvrdil. Hrálo to roli?

„Ne, že by mě to tam nebavilo, ale je to strašně složité. A tím nechci říct, že to bylo těžší, a proto se vracím. Nechci, aby to tak vyznělo. Finská liga není těžší než naše. Chci dávat góly, ať budu kdekoliv. Každý útočník chce takto pomáhat týmu. To je moje úloha. Bohužel jsem góly ve Finsku nedával, tak jsem zpátky. A věřím, že budu dávat góly tady.“

Bylo to vaše první zahraniční angažmá, nevzdal jste to předčasně? Neměl jste zabojovat víc?

„To je otázka, kterou jsem si taky kladl, ale vůbec nejde o nějaké bojování nebo nebojování. Já odešel s tím, že jsem pro to udělal maximum. Můžu se na sebe podívat do zrcadla. Zabojoval jsem, chtěl jsem vydržet. Co nejdéle to půjde, ale říkám... I když jsem si volal s agentem, tak jsem říkal, že kdyby to nemělo vyjít, tak se chci podívat do zrcadla, abych si řekl, že jsem udělal všechno, co jsem mohl. A byl spokojený. Jestli to vyšlo nebo nevyšlo, je jedno. Jde o můj osobní pocit.“

Takže pocit máte dobrý? Zamakal jste?

„Takhle. Já se tam nešel sklouznout a podívat, jak to chodí jinde. Já se tam šel zlepšit, zvednout svoji hokejovou kariéru. A to mi finská liga, ne že neumožnila, ale prostě jsem se tolik neposunul, jak jsem čekal. Tak jsem zpátky v další kvalitní lize. Nic nekončí. Já budu hrát hokej dál.“

