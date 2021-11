V extralize Thorellovi září, Švédsko je nechce. Jsou dobří, ale…, říká kouč

Mluví se o nich jako o oživení českého hokejového rybníčku. Přinesli to, co od zahraničních hráčů chcete. Nadstavbu, góly, body. Jsou rozdílovými hráči. Trio Ludwig Blomstrand, Erik Thorell a Gustaf Thorell zaujalo, první dva se řadí k největším hvězdám ligy. Ale pro trenérský štáb švédské reprezentace to moc neznamená. „V debatě pro reprezentaci nejsou,“ má jasno kouč Johan Garpenlöv.

Dominantní. To je to slovo, které se především k Eriku Thorellovi váže nejvíc. Chvála na něj jde ze sparťanské kabiny hned z několika stran, spoluhráči ani trenéři si jeho schopnosti nemůžou vynachválit. O šest bodů vede ligovou produktivitu, v zápasech nad ostatními vyčnívá. „Když chceme nějakou formaci pozvednout, dáme tam Erika,“ přiznal trenér Josef Jandač.

V podobné pozici se nyní nachází plzeňské duo, Ludwig Blomstrand a Gustaf Thorell. Společně s Michalem Bulířem vytvořili parádní letku, jež si krásně sedla. Trvalo to něco přes měsíc, než se i v tuzemsku do popředí zájmu dostala Blomstrandova houfnice. Jeho tvrdá rána se stala známou právě díky bitvě se Spartou, kterou 19. října hattrickem sestřelil. Pouze pardubický fenomén Robert Říčka zatím nasázel více branek.

Logicky se tak nabízí otázka, zda by po nich díky takovým výkonům neměl sáhnout národní celek. „Jsou to dobří hráči, to netřeba zmiňovat. Ale nedíváme se na ně s tím, že by za nás měli hrát. Víme o nich, to je naše práce, to nám nesmí uniknout. Ale nejsou v debatě pro reprezentaci,“ řekl o kvalitách krajanů působících v extralize švédský reprezentační trenér Johan Garpenlöv na turnaji Karjala Cup.

„Máme systém, kterým sledujeme všechny naše hráče hrající v Evropě, takže jsme nejeli do Česka, abychom je viděli naživo. Máme v Evropě velké množství hráčů. Sedmatřicet jich je v KHL, patnáct ve Švýcarsku, a to samozřejmě nezmiňuji hokejisty z naší soutěže,“ shrnul možnosti, jaké při skládání soupisky má. „Dostat se do reprezentace, to není snadná věc, konkurence je obrovská. Právě teď se na Švédy působící u vás nedíváme perspektivou, že by měli za náš národní tým hrát.“

Nutno dodat, že mnohdy Garpenlöv před každou odpovědí několik sekund váhal, aby zvolil správná slova. Nechtěl vyřknout něco, čeho by zpětně litoval, nicméně vyznění nemohlo být jasnější. Extraliga kvalitou pro něj a jeho kolegy nepředstavuje měřítko. Jiné ligy dostávají přednost, Švédi je považují za kvalitnější. Nepomůže ani, když si jeden z hráčů, připadajících do úvahu pro vaši nominaci, dělá ze soupeřů v Česku pouhé figuríny, jako to dovede Erik Thorell.

„Když skautujeme jiné soutěže, KHL je tou nejlepší z nich. Mají nejlepší hráče, jejichž schopnosti jsou na špičce v Evropě. Pak je švédská liga, kde působí hodně kvalitních hráčů, včetně českých nebo finských. A pak je podle mého švýcarská soutěž, která by měla být na podobné úrovni jako ta česká. Ale my ve Švýcarsku máme velké množství hráčů, takže proto se ni díváme pozorněji,“ uzavřel.

Slova jsou však jedna věc a činy druhá. Podle Garpenlöva by sice extraliga měla mít stejnou kvalitu jako švýcarská NL, nicméně z tamní soutěže si vybral do reprezentace na turnaj Karjala hned osm borců, z nichž jen jeden má více bodů než Thorell, nebo více branek než Blomstrand. Z těchto dvou však ani jeden do jeho úvah nepřišel. O vnímání kvality tuzemské soutěže v zahraničí to říká mnohé.