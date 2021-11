VIDEO: Jágr řídil výhru Kladna nad Energií, návrat Lakatoše s prohrou

Jágr vystřelil Kladnu tři body

Hokejisté Kladna porazili v dohrávaném utkání 21. kola extraligy Karlovy Vary 3:2. Rytíři zůstávají po druhé výhře za sebou i nadále předposlední, ale manko na svého dnešního soupeře a také na Vítkovice, které dnes podlehly Plzni 2:3, snížili na čtyři body. Zápas plný zvratů rozhodl gól Jaromíra Jágra v čase 46:57. Hrající majitel středočeského klubu zaznamenal také asistenci.

Navrátilec ze Sparty Zikmund se zařadil na křídlo elitní formace Středočechů s Jágrem a Plekancem a stačilo mu pouze 170 sekund, aby ve staronovém působišti slavil gól. Jágr přidržel puk, parádní kličkou se vyhnul jednomu z hostujících hráčů a předložil ho na Zikmunda, jemuž stačilo trefit odkrytou branku.

V deváté minutě nechybělo mnoho, aby si oba role prohodili, ale tentokrát měl navrch strážce hostující branky Habal. Hra se přelila na druhou stranu a rázem bylo vyrovnáno po Plutnarově trefě. Střelecky aktivnější Západočeši šli o chvilku později dokonce do vedení, když se z dorážky prosadil Beránek. Zvýšit mohl Flek, sám proti Bowovi ale neuspěl. Krátce před přestávkou už hosté slavili znovu, jenže předčasně, po kontrole situace na videu sudí gól neuznali kvůli zásahu vysokou holí.

Karlovarští v úvodu druhé části nevyužili první početní výhodu v utkání, stejně dopadli i Rytíři. I proto, že Hlava z ideální pozice mezi kruhy těsně minul a další více než slibné šance zlikvidoval Habal. Na začátku 34. minuty střílel Kubík, sám se dostal také k dorážce a bylo znovu vyrovnáno.

V signalizované výhodě pro hosty se mohlo skóre změnit na obou stranách. Po pěkné Flekově akci zakončoval Plutnar jen těsně vedle, vzápětí si ale hosté nerozuměli ideálně a jen se modlili, aby na modré čáře nezachycený kotouč skončil těsně vedle jejich prázdné branky, z níž odjel Habal, aby umožnil naskočit jednomu ze spoluhráčů do pole.

Rozhodující chvíle přišla ve 47. minutě, kdy elitní kladenská formace - jako v průběhu celého zápasu v podstatě pokaždé - zavřela hokejisty Energie před Habalem. Plekancovu dobře mířenou ránu vytěsnil sice Habal se štěstím hřbetem lapačky mimo, ale tlak domácích pokračoval, právě Plekanec našel lahůdkovou nahrávkou Jágra a ten zblízka nezaváhal.

Velká komplikace pro domácí přišla ještě v čase 57:52, kdy byl za krosček vyloučen Baránek, hosté umocnili svou výhodu hrou bez gólmana, ale Středočeši už si cenné dva body nenechali vzít a oplatili tak Energii porážku ze západu Čech 4:7 z prvního vzájemného duelu této sezony.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:50. Zikmund, 33:01. A. Kubík, 46:57. Jágr Hosté: 08:48. Plutnar, 11:53. O. Beránek Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – K. Wood, Kehar, Ticháček, Dotchin, Donaghey, Baránek – Zikmund, Plekanec, Ciampini – Hajný, Filip, Melka – A. Kubík, Jágr, Račuk – Hlava, Kristo, M. Beran. Hosté: Habal (Hamalčík) – Plutnar, Pulpán, Weinhold, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Martin Rohan – Vondráček, O. Beránek, Flek – Koblasa, Kracík, Průžek – Redlich, T. Mikúš, Jiří Kulich – Šik, Hladonik, Osmík. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Lhotský, Svoboda Stadion Rocknet Arena, Chomutov

Lakatošův návrat s gólem, ale prohrou

Hokejisté Vítkovic v dohrávce 10. kola extraligy podlehli na domácím ledě Plzni 2:3. Ostravané dvakrát dotáhli vedení soupeře, když jednou se při návratu do vítkovického dresu trefil i Dominik Lakatoš, Západočeši ale pokaždé kontrovali a přesilovkový gól Michala Bulíře ze 49. minuty byl vítězný. Vítkovice si připsaly čtvrtou porážku v řadě.

Vítkovice na soupeře vyrukovaly poprvé s navrátilcem z Finska Lakatošem, který zaujal místo v první formaci a svou aktivitou od začátku zaměstnával hostující obranu. Dostal se i do několika zakončení, ale žádná ze situací nebyla tak nebezpečná jako akce plzeňského Kodýtka, který v přesilovce ve 12. minutě trefil tyčku.

Domácí se opět v ofenzívě trápili a odskakovaly jim puky, což nejlépe vystihlo promarněné přečíslení Fridricha s Maroszem, a tak skóre otevřeli Západočeši. Budík poslal ve 22. minutě parádní pas mezi čtveřici protihráčů rozjetému Mertlovi, který na útočné modré čáře vzorně převzal puk a z krátkého sóla překonal Stezku.

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 2:3. Trefa Lakatoše nestačila, slaví Škoda

Hra dostala větší spád a Vítkovice několikrát ohrozily Pavláta, ale změnu skóre přinesl až Kochův průnik po levém křídle, jeho střílená přihrávka před bránu a pohotová teč Krenželoka z brankoviště.

Škodě mohl vzápětí vrátit vedení Jiříček, který však nedokázal potrestat Dejovu chybu. Zato Maroszovo vyloučení dokázal Thorell ve 46. minutě ztrestat už po osmi sekundách přesilové hry, když se příklepem razantně trefil pod horní tyčku.

Ostravané odpověděli rychle a agilní Lakatoš se po několika nevyužitých šancích dočkal gólu a ve 48. minutě vyrovnal na 2:2.

Jenže hned vzápětí Lakatoš za sekání na trestné lavici doplnil spoluhráče Deje a Plzeň v početní výhodě pět na tři potřetí v zápase strhla vedení na svou stranu zásluhou Bulíře, který po krátce po vhazování prostřelil Stezku.

Po divoké tříminutovce už další gól nepadl. Vítkovice sice protivníka zatlačily, ale toporná snaha vyrovnání nepřinesla, a chybělo málo, aby při power play inkasovaly od Schleisse počtvrté.

Hlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Prohra nás mrzí. Začátek utkání byl velice slabý, nestíhali jsme v rychlosti a v soubojích, soupeř nás jednoznačně přestřílel. Pak jsme si řekli v kabině, že se to musí totálně změnit a myslím si, že to šlo vidět. Měli jsme více ze hry, více šancí, které jsme bohužel neproměnili. Tady jsme měli odskočit a možná to utkání zlomit. V třetí třetině byla hra vyrovnaná, ale naše nedisciplinovanost dovolila soupeři luxus hrát dvě minuty přesilovku pět na tři, ve které ten zápas vyhrál. Porazili jsme se prakticky sami.“

Václav Baďouček (Plzeň): „První třetina byla vzhledem k dnešnímu datu až trochu sváteční. Hokej se začal hrát až ve druhé a třetí třetině. My jsme v úvodu druhé šli do vedení, ale pak jsme přestali hrát to, co jsme chtěli. Nechodili jsme do zakončení, dali jsme soupeři šance k vyrovnání a ve druhé třetině nás nás podržel Dominik Pavlát. Ve vyrovnané třetí třetině jsme si pomohli přesilovkami a jsme rádi, že si vezeme tři body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:52. L. Krenželok, 47:41. Lakatoš Hosté: 21:49. Mertl, 45:48. G. Thorell, 48:38. Bulíř Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Dej, M. Kalus – Roberts Bukarts, Marosz, Fridrich – Bernovský, Chlán, Lednický. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Budík, Jiříček, Kvasnička, Kremláček – Dzierkals, Kodýtek (A), Schleiss – F. Suchý, Mertl (A), M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Kantner, F. Přikryl, Adamec – Slanina. Rozhodčí Hodek, Kika – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 905 diváků

