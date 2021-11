Nezastavitelný Jágr: 1+1! Takhle hraje normálně? divil se finský reportér

Už na začátku sezony dával góly a dokazoval, že věk je v jeho případě nicotný údaj. Ale říkal: „Až ještě víc natrénuju, bude to lepší, zase budu moct rozhodovat zápasy.“ Zdá se, že je to tady. Jaromír Jágr nepřestává udivovat, při partii s Karlovými Vary byl ústřední postavou a dvěma body (1+1) řídil výhru 3:2. Trefil i vítězný gól. Rytíři se dotáhli na soupeře na čtyři body a s baráží si ještě nechtějí tykat. Míní se z ohroženého území vystřílet výš.

A nejlepším hráčem Kladna je... Místní hlasatel přitom zvýšil hlas. Protože věděl, že vyřkne očekávané jméno, na které se fanoušci těší.

Jaromír Jágr! Domácí útočník si za potlesku dojel pro cenu. Už předtím od kladenských příznivců slyšel typický pokřik: „My chceme Jardu Jágra na bankovce mít.“ Novináři by ho chtěli mít na rozhovor, ale ani tohle nevyšlo...

49letý útočník pokračuje v mediální dietě. Naposledy promluvil před reprezentační pauzou u příležitosti hokejové školy Kauflandu, ale o Rytířích se vybavovat nechtěl. Jenom prohodil: „My jsme v pohodě…“ Teď to tak opravdu vypadá. Kladno vyhrálo podruhé v řadě, předtím uspělo ve Zlíně, tentokrát přetlačilo Energii. Ta sice vedla 2:1 a mohla na tom být ještě líp, ale třetí branku kvůli vysoké holi odepřelo video.

SESTŘIH: Kladno - Karlovy Vary 3:2. Jágr (1+1) řídil obrat, rozhodla souhra s Plekancem

Na zápas dorazil i jeden z finských novinářů. O pauze po první třetině se ptal: „To je normální, že Jágr hraje pořád takhle dobře?“ Kroutil hlavou. Nevěřil. Do Chomutova, dočasného útočiště Rytířů, přijel právě proto, aby se přesvědčil, jak ikona hraje.

Jágr před 32 lety V pátek 17. listopadu 1989 nastoupil 17letý Jaromír Jágr za Kladno proti Vítkovicím a připsal si bilanci 1+1. Zápas skončil remízou 2:2. Ve středu přesně po 32 letech ve sváteční den znovu zaznamenal gól+asistenci a pomohl k výhře 3:2 nad Karlovými Vary. Jeho věk? 49 let a 275 dní!

„Lidi ve Finsku registrují, že je stále aktivní, ale jsem tady, abych se podíval, jak mu to jde. Jak to dělá, když mu bude v únoru padesát?“ divil se finský reportér. V tu dobu už legendární hokejista přihrál navrátilci Zikmundovi na úvodní gól, dostával se i do dalších šancí. Jakmile byla jeho formace na ledě, soupeř se bál. Severský žurnalista si zapisoval do mobilu neustále postřehy.

Pak přišel moment, který jeho reportáži dodá šťávu. Legenda dala gól! Jágr se v sedmé minutě třetí třetiny ideálně zorientoval před bránou, a i když byl tísněný, poslal puk pod horní tyčku. Zvedl ruce radostí, na světelné tabuli naskočilo 3:2. Skóre už potom domácí ubránili.

Větší pohoda než ve Spartě

„Jestli stárne? Neřekl bych. Tak si ho pamatuju, když jsem ho viděl poprvé,“ pousmál se útočník Ladislav Zikmund, který kladenské prostředí dobře zná. Před rokem se rozhodl, že si vyzkouší výzvu jménem Sparta, ale teď je zpět. Výměnou za někdejšího kapitána Strnada. Zikmund se vrátil na osvědčené místo. Do elitní formace s Jágrem a další ikonou Tomášem Plekancem.

„Ale už z toho nejsem tak vyjukaný, jako když jsem s nimi hrál poprvé,“ vykládal 26letý válečník, jenž u Rytířů vstřebává jinou roli než ve Spartě. Hned při obnovené premiéře dostal velký prostor, s kterým naložil výborně. Poslal Kladno do vedení po efektní přihrávce, kterou mu v ideální čas parádně naservíroval Jágr.

Hned úvodní minuty ukázaly, že tohle spojení může opět klapat. Zikmund hned v úvodním utkání po návratu zaujal.

Kladno - Karlovy Vary: Jágr našel Zikmunda a ten otevřel stav zápasu, 1:0

„Za to jsem moc rád. Budu se snažit nikoho nezklamat. Udělám všechno, aby se nám dařilo a udělal se nějaký úspěch,“ popisoval Zikmund, který byl podle svých slov překvapený, v jakém rozpoložení našel kladenskou kabinu. „Kluci byli ve větší pohodě, než když jsem odcházel ze Sparty,“ narovinu popsal, že série osmi porážek rudou mašinu pořádně zdeptala.

Teď už má v hlavě jenom Kladno. A to, aby se Rytíři vyhnuli baráži. Poslední zápasy ukázaly, že to nemusí být nesplnitelná mise. Zikmund byl rád i z toho, jak ho zpátky přivítali fanoušci. I když si odskočil do Sparty, týmu velkého rivala, přijali ho vlídně.

„Určitě mě překvapili. Jsem rád, snad jsem jim to výkonem vrátil. Děkuji jim,“ vzkázal člen elitního komanda s Jágrem a Plekancem.

Vary odjely s prohrou. A musejí zabrat, aby se nedostaly do ohrožení. „Pro nás je to určitě ztráta,“ reagoval asistent Tomáš Mariška. „Klíčová byla pasáž, kdy nám nebyl nejdříve uznaný gól a pak jsme ve druhé třetině z několika dobrých šancí nedokázali odskočit na větší rozdíl ve skóre, což nás pak vytrestalo. Byli jsme nedůrazní v obranném pásmu, neuhlídali jsme první lajnu domácích, a proto bohužel odjíždíme bez bodu.“

Kladno naopak po skalpu Energie nabralo další energii.