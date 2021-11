„Démon“ Lakatoš ukázal obě tváře: perfektní gól, ale i klíčová sekera

Energie, hity, góly, emoce. Živelný Dominik Lakatoš je zpátky v extralize. Po nevydařeném angažmá ve finské SaiPě znovu oblékl vítkovický dres. A hned byl vidět a znát. Parádní ranou zápěstím srovnával na 2:2, v přesilovce dělovkami obstřeloval Dominika Pavláta, po obkroužení brány se mohl trefit ještě jednou. Také však ve 49. minutě poslal svůj tým do tří. A Michal Bulíř nabídnutou šanci potrestal.

„Mám smíšené pocity,“ neskrýval Lakatoš. „Výborné z diváků, kteří byli fantastičtí a hnali nás. Měli jsme pro ně vyhrát. Bohužel jsme udělali dva stupidní fauly, jeden byl můj. To se nesmí stávat, hned jsem se klukům omluvil. To už nám body nevrátí, ale musíme si říct, jak to je.“

Lakatoš naskočil do první formace ke zkušeným parťákům Janu Hruškovi s Lukášem Krenželokem. Byli u obou vítkovických branek, připravili si i další šance. „S takovými hráči není těžké si sednout,“ pochvaloval si Lakatoš. „Jsou to borci, co mají spoustu zkušeností, hodně zápasů, vyhovíme si. Nelítáme hlava nehlava, chceme si nahrát. Musíte věřit v sebe i spoluhráče. To tady mám, hraje se mi s nimi výborně.“

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 2:3. Trefa Lakatoše nestačila, slaví Škoda

Takřka čtyři tisícovky fanoušků nejdřív viděly Lakatošovu světlou stranu hokejového umu – gól na 2:2. Vyjel zpoza brány, rychle si srovnal puk na čepeli a zápěstím přesně trefil. „Perfektní. Ten pocit dát zase tady gól, je perfektní. Takovou atmošku jsem dlouho nezažil, úžasné, moc jsem si tenhle moment užil. Bohužel je tam hořkost porážky, plus můj faul.“

Ten přišel o minutu později. Po vyloučení Rastislava Deje přelomil Lakatoš ostrou „sekerou“ hokejku Michala Bulíře. Plzeň hrála 111 vteřin proti třem. „Viděl jsem puk, Bulda (Bulíř) byl za mnou,“ popisuje vítkovický útočník. „Udělal lepší pohyb než já, byl jsem tam pozdě. Náš bek byl v souboji, Bulda by jel sám na bránu. Snažil jsem se, aby se k puku nedostal, bohužel přemíra snahy byla vysoká. Zlomil jsem mu hokejku, to se nesmí stávat! Musím nad tím asi víc přemýšlet, možná to šlo zahrát jinak. Bohužel, na rozhodnutí mám půl vteřiny...“

Trenér Miloš Holaň dobře ví, že Lakatoš se umí trefit, stejně jako zbytečně faulovat. „Víme, že v sobě tyhle stánky má,“ připouští kouč. „Naši hru oživil, je silný na puku. Dal gól, za to jsem hodně rád, pro jeho sebevědomí je to dobře. Kaňkou je nedisciplinovanost. Pošle nás do tří a zápas ztratíme. Vím, že tahle mince má dvě strany, ale i tak věřím, že to je pro nás posila. Potřebuje čas, aby se dostal zpátky, věřím, že bude platný.“

Věří tomu i Lakatoš. Chce Vítkovicím pomoct, střelecky tým zvednout. Kromě gólu měl několik solidních střel a jednu velkou tutovku zpoza brány. „Musíte věřit tomu, co děláte. A proč to děláte. Jestli jsem dvě střely netrefil, tak třetí ano. Musíte pořád věřit. I kdybych se pětkrát netrefil, tak tam pošlu i šestou ránu.“ Mrzela ho šance z 21. minuty. Zpoza brány chtěl zasunout puk za rozhozeného Pavláta.

Moc mu nechybělo, puk poslal podél brankové čáry. „Udělal jsem to rychle až zbrkle,“ líčí Lakatoš. „Udělat o půlkrok víc, tak jsem na přední tyči. Pokoušel jsem se brankáře nachytat, měl jsem tam ale být lépe nohama, abych se tam dostal i tělem. Škoda. Stalo se, v pátek máme další zápas a na Spartu se těšíme.“