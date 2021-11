Mikúš po návratu do Varů: Všechno při starém. Zlín? Uzavřená kapitola

Předpokládám, že jste si představoval lepší, nejlépe tříbodový návrat do Karlových Varů, ale jak jste si comeback užil?

„Strašně jsem doufal, abychom vyhráli a abych opět ve Varech vykročil tou správnou nohou. Bohužel to proti Kladnu nevyšlo, ale zápas jako takový jsem si užil. Fanoušci byli výborní. Tímto jim děkuji, že přišli v takovém počtu. Jsem rád, že nás takhle podporují. Jen škoda, že jsme nevyhráli.“

V zápase s Rytíři jste přitom delší dobu drželi vedení 2:1, málem jste i odskočili o dva góly, třetí trefa však nebyla uznána. Sehrál tento moment klíčovou roli?

„Určitě, kdybychom vedli 3:1, byli bychom psychicky na koni. Myslím si, že by se nám zápas lépe dotahoval. Takhle to bylo stále natěsno, ale mohli jsme klidně dát i další góly. V první třetině jsme nehráli vůbec špatně, ale škoda že jsme z převahy na začátku nevytěžili víc. To si myslím, že bylo rozhodující.“

A váš osobní dojem po návratu do dresu Energie?

„Začátek byl super po týmové i osobní stránce. Cítil jsem se dobře, ale jak už jsem říkal, bohužel jsme nepokračovali ve výkonu ze začátku zápasu. Doufám, že se to do dalších zápasů zlepší.“

V lázeňském městě jste nechyběl moc dlouho, ale byly nějak výrazně rozpoznatelné předsezonní změny?

„Odešlo několik hráčů, jsou tu i nové tváře, ale v podstatě je všechno při starém. Vrátil jsem se do známého prostředí.“

Kladno - Karlovy Vary: Neuznaná branka pro teč vysokou holí

Zlín je tedy už zcela uzavřená kapitola?

„Ano... (krátce přemýšlí) Je úplně uzavřená. Nyní jsem ve Varech a už se dívám jen dopředu a soustředím se na co nejlepší výkony v dresu Energie.“

Cítíte v Karlových Varech pozitivnější energii než ve Zlíně?

„V každém týmu je to jiné. Atmosféra, nálada, energie a celkově. Jsou tu úplně jiní lidé, hraje se jiný styl hokeje. Jasně, že je cítit, že je to trošku jiné, ale každá kabina má svoje specifika. Samozřejmě po porážce nejsou pocity nikdy pozitivní. Každopádně chci věřit tomu, že budeme čím dál lepší a budeme vyhrávat.“

Po nutno dodat hořkém konci u Beranů už vám to může být jedno, ale zaznamenal jste i odchod krajana Petera Tršky? Rozloučil se z vážných rodinných důvodů, ale následně zamířil do Německa.

„Něco jsem si přečetl, ale měl jsem spoustu jiných povinností. Především s rychlým přestěhováním rodiny do Varů. Přiznám se, že jsem tomu moc pozornosti nevěnoval. Musím se na to ještě podívat, ale nevím, jaké měl Peter rodinné důvody. Velmi těžko se to hodnotí, když člověk neví, co za tím stojí. Jsem člověk, který nikoho nesoudí, takže těžko budu toto hodnotit.“

SESTŘIH: Kladno - Karlovy Vary 3:2. Jágr (1+1) řídil obrat, rozhodla souhra s Plekancem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:50. Zikmund, 33:01. A. Kubík, 46:57. Jágr Hosté: 08:48. Plutnar, 11:53. O. Beránek Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – K. Wood, Kehar, Ticháček, Dotchin, Donaghey, Baránek – Zikmund, Plekanec, Ciampini – Hajný, Filip, Melka – A. Kubík, Jágr, Račuk – Hlava, Kristo, M. Beran. Hosté: Habal (Hamalčík) – Plutnar, Pulpán, Weinhold, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Martin Rohan – Vondráček, O. Beránek, Flek – Koblasa, Kracík, Průžek – Redlich, T. Mikúš, Jiří Kulich – Šik, Hladonik, Osmík. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Lhotský, Svoboda Stadion Rocknet Arena, Chomutov

