SESTŘIHY: Parádní start Růžičky, kanonáda 5:0! Zlín šokoval Olomouc

Luxusní přesilovka přejela Bruslaře

Po gólu a asistenci si připsali obránce Uvis Janis Balinskis a útočník Giorgio Estephan, dvě asistence zaznamenal forvard Patrik Zdráhal. Gólman Denis Godla udržel podruhé v sezoně čisté konto. Bruslařský klub po sérii čtyř výher podruhé za sebou prohrál.

Do první šance do dostal hned v úvod hostující Fořt, ale Godla domácí podržel. Následoval tlak domácích, ale Krošelj odolal a v 8. minutě kryl i Hüblův únik. Na druhé straně po polovině úvodní části trefil obránce Ševc tyč. Přesnější muška chyběla k otevření skóre i tvrdé ráně Hrbase.

V 15. minutě šel nejdříve pykat za hákování Bičevskis, za tři sekundy za vyhození puku do hlediště ho následoval Ševc a Litvínov toho dokonale využil. Po 19 vteřinách zužitkoval přesilovku pěti proti třem ranou z levého kruhu Balinskis. Za 76 sekund zvýšil další obránce Hrbas.

Hned po přestávce měl možnost Zdráhal, ale ztroskotal na slovinském gólmanovi. Ve 22. minutě ujel v oslabení hostující Lunter, minul však branku. V čase 22:27 se opět radovali Litvínovští, kteří zužitkovali i třetí početní výhodu v utkání. Z pravého kruhu se trefil Estephan. Godla držel čistý štít i při Zemanově vyloučení, při kterém zlikvidoval Claireauxovu šanci.

V polovině utkání se počtvrté prosadili Severočeši a potřetí skóroval obránce. Irving překonal Krošelje střelou od modré čáry. Ve 36. minutě pomohla hostům levá tyč po Zdráhalově střele, Krošelj kryl Strakův únik, ale 39 sekund před koncem druhé třetiny se při Ševcově vyloučení trefil z pravého kruhu Hübl a svým 399. gólem v extralize upravil na 5:0.

Do závěrečné části nahradil Krošelje v mladoboleslavské brance Jan Růžička a už neinkasoval. Ve 45. minutě mu pomohla tyč, kterou trefil Lukeš. Ještě předtím nevyužili hosté přesilovou hru, při které si Godla poradil s pokusem Lintuniemiho. Mladá Boleslav se neprosadila ani trestu Zygmunta, který dnes slaví 22. narozeniny. Godla před nejvyšší litvínovskou návštěvou sezony 4038 diváků udržel neprůstřelnost i po parádním sólu Stránského, který neuspěl s bekhendovým blafákem.

SESTŘIH: Litvínov - Mladá Boleslav 5:0. Růžičkův velký večer, jeho tým dominoval v přesilovkách

Góly Domácí: 15:08. Balinskis, 16:24. Hrbas, 22:27. Estephan, 30:46. Irving, 39:21. V. Hübl Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, D. Zeman, Demel, O. Baláž – P. Zdráhal, Estephan, P. Straka (A) – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), M. Chalupa – Jarůšek, Sukeľ, Kudrna – Zygmunt, Gerhát, P. Svoboda. Hosté: Krošelj (41. J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Lintuniemi, D. Moravec, Pláněk, Šidlík – Lunter, Fořt, Kelemen – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, Pospíšil – Jan Eberle, Bičevskis (A), J. Stránský (A). Rozhodčí Hradil, Sýkora – Kis, Lučan Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4038 diváků

Krenželok srazil Pražany po výhře v LM

Sparta povzbuzena úterní výhrou ve Švédsku v Lize mistra prověřila hned ve druhém střídání brankáře Stezku, Horák jej ale nepřekonal a hosté následně kapitulovali jako první. Salák měl už po Chlánově nebezpečném pokusu štěstí, že mu puk nezapadl za záda, ale kotouč stejně po odrazu od zadního mantinelu dopravil do branky důrazný Bernovský.

Do druhé části vstoupila aktivněji Sparta a výsledkem toho byl vyrovnávací gól, který po úniku dosáhl Sobotka v pádu patrně vlastní bruslí. Vyrovnaný stav ovšem nevydržel ani jedno střídání a už po 26 sekundách prudkou ranou zápěstím skóroval Rus Solovjev.

Hosté pak na Stezku znovu dotírali v přesilovce a po dorážce ze skrumáže zazvonila i tyčka vítkovické branky, před níž pak kotouč chvíli nebezpečně tancoval. Těsně po nevyužité šanci domácího Bukartse si Sparta spravila chuť v 36. minutě exvítkovickým Pavelkou, který po přihrávce zpoza brány zaznamenal svůj první gól v sezoně.

A hned záhy málem hosté obrátili skóre, ale Horák ztroskotal na Stezkovi. Stejně dopadl na druhé straně po přečíslení dvou na jednoho i vítkovický Bukarts.

Také potřetí ale Vítkovice převážily skóre na svou stranu. Poté, co zakombinovali Lakatoš s Hruškou, zblízka dokončil akci ve 47. minutě Krenželok.

Sparta přidala, Řepík a Chlapík si ale se Stezkou neporadili a domácího brankáře nezaskočila ani nečekaná přihrávka z vlastních řad, která mohla skončit vlastním gólem. Ani přes tlak při závěrečné power play už se hosté vyrovnání nedočkali.

SESTŘIH: Vítkovice - Sparta Praha 3:2. Domácím trefil cennou výhru nad rivalem Krenželok

Góly Domácí: 17:22. Bernovský, 26:43. A. Solovjov, 46:04. L. Krenželok Hosté: 26:17. Sobotka, 35:06. T. Pavelka Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Dej, M. Kalus – Roberts Bukarts, Marosz, Fridrich – Bernovský, Chlán, Lednický. Hosté: Salák (Machovský) – Matuškin, Pogorišnyj, Mikliš, Moravčík, A. Polášek (A), T. Pavelka, Radek Jeřábek – D. Kaše, Sobotka, F. Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus, Z. Doležal, J. Konečný. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Gerát, Bohuněk Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 225 diváků

Karlovarskou parádu proti Dynamu odstartoval Flek

Po úvodní "oťukávací" tříminutovce udeřily jako první Karlovy Vary. Reprezentant Flek si vyměnil v útočném pásmu puk s Dlapou a přesnou střelou z mezikruží otevřel účet zápasu. Hned několik zajímavých situací bylo k vidění v 7. minutě. Nejdříve ujel všem Kracík, ale bekhendovou kličkou na Kloučka nevyzrál, na druhé straně hosté kontrovali Romanem a hned z protiútoku ujela dvojice Kohout - Hladonik, ale střelu druhého jmenovaného Klouček v brance Pardubic také vychytal. Blízko vyrovnání byl Roman, ale jeho střela v 11. minutě jen zazvonila o horní tyč.

I ve druhé třetině se hrál útočný a atraktivní hokej. Hned v úvodních vteřinách ujel rovnou z trestné lavice Nakládal, ale na dnes výborného Habala nevyzrál. Navíc se zranil a musel být za pomoci masérů odveden na střídačku.

Díky nedůsledné obraně hostů se hráči Energie dostávali do samostatných úniků, ale Koblasa ani Flek své příležitosti nevyužili. Ve 25. minutě sice nejdříve branka Redlicha nebyla po prozkoumání videa z důvodu posunuté branky rozhodčími uznána, ale při následném vhazování se dostal k puku Plutnar a podruhé překonal Kloučka.

Dynamo snížilo průběžný stav ve 33. minutě, kdy po sérii vyloučení využil přesilovku nenápadnou střelou v pádu Kousal. Výborně hrající domácí obdržená branka neoslabila v útočné aktivitě. Ve 37. minutě se po skončení svého trestu dostal k puku Kracík a jeho nahození si jeden z pardubických hráčů nešťastně srazil do branky.

Kalich hořkosti si hostující gólman vypil o 28 vteřin později, když nezachytil Parkkonenovo nahození od mantinelu. Po první brance finského obránce v soutěži zápas pro Kloučka skončil, nahradil jej Frodl.

V závěrečné třetině se sice Pardubice snažily s výsledkem něco udělat, ale díky aktivní hře domácích a výbornému Habalovi se již skóre neměnilo.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Pardubice 4:1. Energie zářila ve druhé třetině, Klouček nedochytal

Góly Domácí: 03:02. Flek, 24:13. Plutnar, 36:20. Kracík, 36:48. Parkkonen Hosté: 32:32. R. Kousal Sestavy Domácí: Habal (Hamalčík) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), L. Doudera – T. Rachůnek (A), Jiří Kulich, Flek – T. Mikúš, Kracík, O. Beránek – Koblasa, Hladonik, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Klouček (37. Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Říčka, Cienciala, O. Rohlík – Hecl, R. Kousal, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Anděl, O. Roman, T. Urban. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Komárek, Rampír Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2169 diváků

Krejčí a spol. narazili, stíhací závěr nestačil

Do první vážnější šance se v úvodu dostala lotyšská posila Beranů Zabusovs, brankář Lukáš si ale s jeho střelou poradil. Další příležitosti si Zlín vytvořil při vyloučení Dujsíka, Honejsek, Mamčics ani Němec ale hostujícího brankáře nepřekonali. Na druhé straně si Kašík poradil s pokusem Knotka.

Berani otevřeli skóre v osmé minutě, když se puk se štěstím od Vopelkovy brusle odrazil do branky. Vyrovnat mohl Navrátil, ale neuspěl stejně jako následně Krejčí. Hlavní hvězda Hanáků poté připravila šanci pro Tomečka, Kašík ale jeho střelu vyrazil.

Zkraje druhé třetiny nezvládl manévr u mantinelu olomoucký obránce Groch a Zlín podruhé udeřil. Flynn si počkal na Sedláčka, jehož střelu Lukáš neudržel ve výstroji. Ve 25. minutě si domácí pomohli také přesilovkou. Gazdovo zakončení od modré čáry propadlo gólmanovi Hanáků přes lapačku a skončilo v brance.

Kohouti mohli snížit po faulu Žižky, možnost Káni i ránu kapitána Ondruška ale zastavil Kašík. Zpoza bránícího Mamčicse pak zahrozil Knotek, Kašík zasáhl betonem. Po nahození Řezníčka dorážel Káňa, branku ovšem netrefil.

Náskok Beranů mohl po pasu Fryšary zvýšit Veselý, bekhendovým blafákem však Lukáše nepřehodil. Olomouc ve 49. minutě snížila, početní převahu využil ranou do horního rohu Ondrušek. Do velké šance si poté najel Kunc, z mezikruží ale přestřelil. Na rozdíl jediného gólu přiblížil hosty Káňa, při jehož zakončení měl Kašík zakrytý výhled. Vyrovnat ovšem Kohouti i přes závěrečný tlak nedokázali.

SESTŘIH: Zlín - Olomouc 3:2. Třetí výhru Beranů v sezoně vystřelil Gazda

Góly Domácí: 07:28. Vopelka, 20:09. P. Sedláček, 24:47. Gazda Hosté: 48:05. Ondrušek, 55:47. J. Káňa Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, T. Hanousek, Ferenc – Kubiš (C), P. Sedláček (A), O. Flynn – Zabusovs, Honejsek, A. Zbořil – Karafiát, Hejcman, Okál – Fryšara, R. Veselý, Vopelka. Hosté: Lukáš (Mokry) – Groch, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Bambula, Navrátil, Kunc. Rozhodčí Šír, Svoboda – Ganger, Klouček Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 3638 diváků

Liberec - Třinec 2:4

SESTŘIH: Liberec - Třinec 2:4. Lídr tabulky zapisuje další výhru, rozhodl Hrehorčák

Góly Domácí: 53:41. J. Vlach, 59:05. Birner Hosté: 15:31. A. Nestrašil, 30:57. Miloš Roman, 55:43. Hrehorčák, 59:41. Daňo Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Gríger – A. Najman, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Ordoš – A. Dlouhý, J. Šír, Čederle. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko (A), Miloš Roman – O. Šedivý, R. Szturc, Chmielewski. Rozhodčí Lacina, Kika – Brejcha, Votrubec. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 3 863 diváků

Při rekordní výhře zazářil Kevin Klíma

Nadstandardní extraligový hokej se hrál už od začátku, ale třetinu trvalo, než to aktéři zápasu naplno ukázali. Úniky Orsavy ani Dzierkalse ještě skóre nezměnily, až v osmé minutě navázal na střelecké představení z Pardubic Oksanen. Že se jeho rána odrazila od vnitřní konstrukce branky, musel potvrdit až videorozhodčí.

Přes dvojici oslabení byl Hradec Králové v první části nebezpečnějším týmem, Perret se Lvem však překombinovali akci v oslabení a druhý jmenovaný v posledních sekundách zakončil vedle.

Plzeň nehrála špatně, což proměnila v obrat po přestávce.Třetí přesilovou hru využil ostrou ranou kapitán Čerešňák a z úhlu potom nachytal brankáře Lukeše útočník Schleiss.

Tím ale Indiáni jenom vyburcovali soupeře k velkému představení. Během deseti minut skóroval Mountfield pětkrát. Senzační pasáž načal i ukončil Kevin Klíma. Ve 38. minutě už překonal střídajícího Svobodu, jenž nahradil neúspěšného Pavláta. Trefili se ale i netradiční střelci: Pilař, slovenský útočník Lamper s první extraligovou brankou a obránce Nedomlel, který svým průnikem překvapil asi úplně všechny.

Nejpevnější defenziva v soutěži potom vedení pohodlně kontrolovala, až v posledních sedmi minutách pustila hosty ke snížení. Obránce Kaňák se prosadil podivně zakroucenou střelou od modré čáry a exhradecký Mertl z mezikruží.

Poslední domácí hradecká výhra nad Plzní se datovala do září 2019, teď druhý tým extraligy čekání ukončil a vyhrál osmnáctý z 22 zápasů letošního ročníku. Střelou do prázdné branky to potvrdil finský kanonýr Oksanen. Zpečetil tak rekordní osmou výhru Mountfieldu v řadě.

Góly Domácí: 07:31. Oksanen, 28:29. Kevin Klíma, 29:51. R. Pilař, 31:40. Lamper, 35:45. Nedomlel, 37:53. Kevin Klíma, 59:09. Oksanen Hosté: 21:26. Čerešňák, 27:29. Schleiss, 53:05. L. Kaňák, 57:41. Mertl Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Kalina, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Nedomlel – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Šalda – Lamper, Koukal, Orsava. Hosté: Pavlát (36. Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Jiříček, Kvasnička, Budík, Kremláček – Dzierkals, Kodýtek (A), Schleiss – F. Suchý, Mertl (A), M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Kantner, F. Přikryl, Slanina. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Lederer, Rožánek. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4010 diváků