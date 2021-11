Růžička po skvělém nástupu: Takhle nervózní jsem nebyl ani v nároďáku

Triumfální comeback. Jinak se to nedá nazvat. Vladimír Růžička se po 31 letech vrátil do Litvínova jako vítěz. Trenérská premiéra na střídačce Vervy byla zároveň jeho 1000. zápasem v základní části v roli hlavního kouče. „Na zápase nám hodně záleželo. Chtěl jsem, abychom uspěli,“ řekl poté, co ve 24. kole Tisport extraligy jeho tým přejel Mladou Boleslav 5:0.

Po závěrečné siréně si ťuknul zaťatou pěstí s kolegy, podal ruku s trenéry soupeře a odkráčel do útrob kabiny. Na stadionu se rozezněl zvon vítězství, hráči děkovali fanouškům, ale Vladimír Růžička s nimi šipky nemetal. „Trénuju dlouho, ale takhle nervózní jsem ještě nebyl. Ani když jsem trénoval národní mužstvo,“ přiznal před novináři.

Premiéra s úžasným výsledkem, po skvělém výkonu. Pocity máte tedy jen ty nejlepší?

„Po vyhraném zápase jsou vždycky dobré. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale těch utkání bude ještě hodně. Rozhodlo vyloučení v první třetině, pak vyhodili kotouč do diváků. Hráli jsme pět na tři, podařilo se nám dát dva góly a mužstvo se hodně uklidnilo.“

Jak jste zápas prožíval vy sám?

„No, odtrénováno mám hodně… Nevím, s čím bych to srovnal, ale stát poprvé na střídačce doma v Litvínově…Poslední týden, když jsem usínal, pořád jsem na to utkání myslel. Ale čím víc se blížil, tím to bylo lepší. Noc před utkáním už to bylo parádní. Den tak nějak uběhl, přál jsem si, ať už to hlavně začne a je to za námi. A taky, abychom uspěli. A abych nezklamal fanoušky, které v Litvínově mám, a myslím, že jich tady je dost. Na zápase nám hodně záleželo, prostředek tabulky je vyrovnaný a my potřebujeme bodovat, abychom se dostali někam výš.“

Co se ve vás odehrávalo?

„Takhle jsem na střídačce nervózní ještě nebyl. Ani když jsem trénoval národní mužstvo, což je jako divný… (usměje se) Ale když jsem přijížděl jako trenér hostů, bylo to úplně jiné. Člověk si vybaví, jak jsem tu dělal první kroky na ledě, začal hrát v šestnácti letech první zápasy za áčko. Táta stál vždycky támhle naproti. Jak tady vylezu na led, pořád ho tam vidím. I na trénincích. To se nedá zapomenout.“

A co přímo při zápase?

„Za stavu 4:0 jsem měl mrazení, když fanoušci pod hodinami křičeli ‚Dejte jim bůra.‘ To už je v Litvínově klasika. Úplně jsem měl před očima, když jsem tady hrál. Já, Rosi (Petr Rosol), Arnold Kadlec, taky Jordan (Karagavrilidis), Míra Kapoun, Ondra Weissmann. Krásný, opravdu.“

Hřeje to o to víc, že pod vámi mužstvo šlapalo a předvedlo asi nejlepší výkon v sezoně?

„Ze začátku to bylo takové oťukávání. Rozhodla přesilovka, kdy jsme hráli skoro dvě minuty pět na tři, dali gól a pak další. Ale co bylo dobré, že hrabali do konce, šedesát minut, a fantasticky chytal brankář. Hráči se mu snažili pomoct, ale chyby tam nějaké byly. Neskutečný výkon.“

Jaký dojem z mužstva máte?

„Myslím, že je hodně dobrý. Všichni budeme dělat na tom, aby Litvínov dostal výš. Hokej se začíná hrát v play off, ale my musíme od podlahy už teď, protože jsme trošku níž. Liga je hrozně vyrovnaná, v tříbodovém systému vám můžou ostatní rychle odskakovat nebo vás dotahovat.“

Útočník Viktor Hübl říkal, že jste byl na střídačce dost v klidu…

„Já jsem je dost péroval přes týden na trénincích. To jinak nejde. Říkal jsem si, že musím malinko zvolnit, aby se z toho někteří hráči nepo... Viktor mě zná, ale chtěl jsem je spíš uklidnit.“

Spadlo to po zápase i z vás?

„Určitě. Ale je to jen jedno utkání, nedělejme z toho vědu. Vítězství pro nás bylo hodně důležité. Všechny tady znám, všechny trenéry, lidi okolo. Překvapilo mě i vedení, když jsme seděli. Říkali, že mi zkrátka věří, sázejí na mě. Tím jsem byl hodně potěšený, že jsem se po tak dlouhé době mohl vrátit sem a zkusit to v Litvínově.“

Litvínov - Mladá Boleslav: Domácí legenda Hübl z kruhu přesně zavěsil, 5:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:08. Balinskis, 16:24. Hrbas, 22:27. Estephan, 30:46. Irving, 39:21. V. Hübl Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, D. Zeman, Demel, O. Baláž – P. Zdráhal, Estephan, P. Straka (A) – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), M. Chalupa – Jarůšek, Sukeľ, Kudrna – Zygmunt, Gerhát, P. Svoboda. Hosté: Krošelj (41. J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Lintuniemi, D. Moravec, Pláněk, Šidlík – Lunter, Fořt, Kelemen – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, Pospíšil – Jan Eberle, Bičevskis (A), J. Stránský (A). Rozhodčí Hradil, Sýkora – Kis, Lučan Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4038 diváků

