Sparta dál tápe. Nemáme rychlost, nemáme energii, říká Jandač

V Lize mistrů Sparta Praha válí, v Tipsport extralize tápe. Z posledních deseti zápasů porazila pouze Kometu Brno (5:2). Pražané mizérii neprolomili ani ve Vítkovicích, padli 2:3. „Nemáme rychlost, nemáme energii,“ pokrčil rameny trenér Josef Jandač. „Hráči, co by to měli gólově táhnout, nemají patřičnou sílu. Jsou přetažení.“ A Vítkovice dřely na krev.

Sparta se v extralize stále nemůže rozjet. Na poslední vítězství v Brně nedokázala po reprezentační přestávce a úspěšném výjezdu do Švédska v Lize mistrů (vítězství nad Skellefteå 3:1) navázat. V Ostravě pouze dotahovala manko. Dvakrát se jí to povedlo, napotřetí už ne. Vítkovice braly tři body zaslouženě, tým Miloše Holaně fáral poctivě.

„Jsme v takové situaci, že mít šanci na výsledek, tak bychom museli jít do vedení. Bohužel jsme jen dotahovali,“ komentoval říznou bitvu trenér poražených Josef Jandač . „Hlavně ve druhé třetině jsme měli dobré momenty, bohužel jsme neotočili zápas. A pak jsme už neměli sílu. Navíc proti urputnému soupeři. Abychom si vytvořili nějaké gólovky, nebo si vybojovali přesilovku, tak na to nemáme rychlost, nemáme energii.“

Sparta přitom nehrála špatný zápas. Brankář Alexander Salák chytal slušně, solidně se ukazovaly posily z východní fronty Matuškin a Pogorišnyj. Při útočných atacích puk několikrát poskakoval po brankovišti vítkovického gólmana Aleše Stezky, několikrát mu pomohli pohotoví beci. Ve hře byly i emoce, Vladimír Sobotka se skoro porval s Patrikem Kochem.

Vítkovice - Sparta: Ležící Stezka netušil, kde je puk. Hosté ho však nepřekonali

„Nemyslím si, že jsme byli horší, bylo to docela vyrovnané, jednou měli tlak oni, jednou my,“ hledal slova obránce Tomáš Pavelka (1+1). „Hlavně ve druhé části jsme měli pár šancí, kdy nám to skákalo přes brankoviště. Kdyby to spadlo, možná se uklidníme. Ve třetí třetině jsme ale nepodali dobrý výkon, zase nás to položilo.“

Pavelka odmítá mluvit o psychické dece. „Nás pořád všichni dávají pod deku... I kdyby deka byla, nesmíme na to myslet!“ hlásí rezolutně. „Musíme pracovat od píky a dostat se z toho. Myslím, že jsme měli dobré zápasy v Brně i v Lize mistrů, bohužel jsme na ně nenavázali na sto procent.“

Podle trenéra Jandače je problém jednoduchý – chybí víc energie. Spartu trápila početná marodka, jako poslední z českých týmů se stále drží v Lize mistrů, v reprezentaci měla hned několik borců. „I když jsme v Lize mistrů vyhráli, nehráli jsme extra dobře,“ říká Jandač. „Podržel nás tam až extremně gólman (Salák), dal nám šanci na vítězství. A my proměnili šance. Teď jsme zase dali jen dva góly. Hráči, co by to měli gólově táhnout, nemají patřičnou sílu. Jsou přetažení.“

Navíc Vítkovičtí si za výhrou šli. Po čtyřech prohrách v řadě potřebovali znovu zabrat. Dřeli, nebezpečné byly všechny formace. „Strašně důležité body,“ přitakal trenér Miloš Holaň. „Dobře jsme do zápasu vstoupili, byli jsme pořád o gól vepředu, to bylo důležité. Měli jsme i trošku štěstí, ale odmakali jsme to od začátku až do konce. Od výborného brankáře Stezky, až po čtvrtou lajnu. S pokorou jdeme dál.“

SESTŘIH: Vítkovice - Sparta Praha 3:2. Domácím trefil cennou výhru nad rivalem Krenželok

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:22. Bernovský, 26:43. A. Solovjov, 46:04. L. Krenželok Hosté: 26:17. Sobotka, 35:06. T. Pavelka Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Dej, M. Kalus – Roberts Bukarts, Marosz, Fridrich – Bernovský, Chlán, Lednický. Hosté: Salák (Machovský) – Matuškin, Pogorišnyj, Mikliš, Moravčík, A. Polášek (A), T. Pavelka, Radek Jeřábek – D. Kaše, Sobotka, F. Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus, Z. Doležal, J. Konečný. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Gerát, Bohuněk Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 225 diváků

