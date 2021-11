Zlín vyzrál na hvězdu. Krejčímu jsme udělali horší led, smál se Honejsek

Teď už vám to konečně sedlo, co?

„Od začátku do konce jsme byli jednoznačně lepší. Myslím, že to viděl každý. Až na nějakých posledních pět minut, což je dáno tím, že jsme dlouho nevyhráli. Nějaká obava o výsledek samozřejmě přišla. Ale zvládli jsme to. V repre pauze jsme pracovali s tím, že se vůbec nedíváme kolem sebe. Měli jsme v týmu výbornou atmosféru. Víme, co chceme hrát na ledě a snažíme se to předvádět. Dá se říct, že jsme v takové bublině.“

Přičítáte zlepšení tvrdým tréninkům a zlepšené kondici?

„Určitě. Vidím to na sobě i na ostatních klucích. Vyhrávali jsme souboje, to se nám v předchozích zápasech nestávalo. Mohli jsme nasypat ještě víc gólů. Nějaké situace jsme přehráli, konkrétně já. Uvidíme, jak to bude vypadat dál.“

Byla reprezentační pauza jiná než obvykle?

„Dostali jsme záhul. Větší, než jsem býval zvyklý. Bylo to opravdu náročné. Strávili jsme na zimáku opravdu hodně času. Možná se to proti Olomouci projevilo. Teď je důležité, aby to takto zůstalo. Je lepší, že v neděli nehrajeme. Zase máme týden na přípravu. Dva, tři dny to bude zase náročné. Trénujeme tolik, abychom to pak zvládli. Dneska nám hrál do karet ten šílený led.“

Byl špatný?

„Dalo se na něm hrát třináct minut. Věděli jsme, že těch zbylých sedm minut musíme puky jenom odpalovat. Bylo to jako na rybníku. I když Olomouc z toho dala nakonec dva góly, na konci neměla takový klid.“

To jste zničili led tréninkovými jednotkami?

„Řekli jsme si, že přijede Krejčí, tak mu uděláme horší led.“ (úsměv)

V zimě by měl být naopak lepší, ne?

„Taky jsem si říkal, jak je to možné. Ale my jsme na něm celých čtrnáct dnů trénovali. I to nám pomohlo.“

Mimochodem, všímal jste si Davida Krejčího?

„Několikrát jsme na sebe narazili. Čím lepší hráč, tím by měl dostat míň prostoru. Ne že se ho budeme bát. Když jsme mu ho dali, vždycky z toho byl nějaký průser. Říkali jsme si, že k němu musíme jít hodně natěsno, aby neměl na nic čas. I tak samozřejmě něco vymyslel, je to světový hráč.“

Jak se vám hrálo s lotyšským mladíkem Patriksem Zabusovsem, novou akvizicí z Rigy?

„Je rychlý, silný na puku. Určitě ho má rád. Dneska to bylo dobré. Jsme rádi, že je tady. Myslím, že bude posila.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:28. Vopelka, 20:09. P. Sedláček, 24:47. Gazda Hosté: 48:05. Ondrušek, 55:47. J. Káňa Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, T. Hanousek, Ferenc – Kubiš (C), P. Sedláček (A), O. Flynn – Zabusovs, Honejsek, A. Zbořil – Karafiát, Hejcman, Okál – Fryšara, R. Veselý, Vopelka. Hosté: Lukáš (Mokry) – Groch, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Bambula, Navrátil, Kunc. Rozhodčí Šír, Svoboda – Ganger, Klouček Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 3638 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 23 16 2 3 2 73:41 55 2. Mountfield 22 14 4 0 4 74:41 50 3. Pardubice 23 10 5 2 6 71:58 42 4. Plzeň 24 11 1 4 8 78:70 39 5. M. Boleslav 23 11 2 2 8 55:53 39 6. Č. Budějovice 22 10 1 2 9 67:63 34 7. Olomouc 21 8 4 1 8 50:53 33 8. Sparta 22 7 3 4 8 74:71 31 9. Litvínov 22 9 1 2 10 63:66 31 10. Brno 22 6 5 2 9 63:67 30 11. Liberec 22 8 0 5 9 47:61 29 12. K. Vary 22 8 1 2 11 64:62 28 13. Vítkovice 21 8 2 0 11 38:51 28 14. Kladno 22 4 3 3 12 58:78 21 15. Zlín 23 2 1 3 17 40:80 11 Generali Play-off

