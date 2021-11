Třinec vládne zákopům. Lídr vykoupil výhru krví, Vránu zranil spoluhráč

Pouze v pěti duelech obdržel Třinec více než dvě branky. Skvostná vizitka prvního týmu tabulky se nepošramotila ani v Liberci, přestože v závěru Severočeši sahali po vyrovnání. Nakonec ale podlehli v poměru 2:4. Do utkání v úvodní části výrazně vstoupilo nešťastné zranění třineckého kapitána Petra Vrány. Toho na střídačce trefil do hlavy spoluhráč Milan Doudera. „Pro trenéra hrozná věc,“ řekl po utkání asistent trenéra Ocelářů Marek Zadina.

Dlouhé minuty se zdálo, že nulu na svém kontě Bílí Tygři nesmažou. Oceláři propracovanou hrou kompletně vládli střednímu pásmu i vlastní třetině. Do detailu promyšlená a hlavně prováděná defenziva přinesla body i tentokrát. 54 minut vydržela, než ji střelou ihned po vhazování prostřelil Jaroslav Vlach. „Neodehráli jsme špatné utkání. Sice jsme se tlačili do šancí, ale padlo nám to tam pozdě,“ shrnul průběh střelec Libereckých.

Především v úvodní části jeho celek působil výrazněji, aktivněji. Trenér Patrik Augusta svému týmu naordinoval pohyb, jen ten mohl sevřenou obranu soupeře rozleptat. Opticky se to i dařilo, gólové vyjádření ale nepřišlo. „Já bych raději v těch třetinách hrál blbě, ale vedl, to vám řeknu,“ doplnil Vlach. Na konci první třetiny totiž elitní formaci Liberce vyťukali bratři Kovařčíkové a předložili lahůdkovou příležitost doklepávajícímu Andreji Nestrašilovi.

SESTŘIH: Liberec - Třinec 2:4. Lídr tabulky zapisuje další výhru, rozhodl Hrehorčák

„Michal s Ondrou to hezky sehráli, našli mě a mně stačilo jen nastavit hokejku. Když hrajeme pohromadě a na puku, tak jako lajna ten potenciál máme velký,“ usmíval se střelec. Při další odpovědi už se však úsměv vytratil. To, když měl popsat několik vteřin, kdy jen stál bez hnutí a pozoroval svého kapitána Petra Vránu, jak na střídačce kope bolestí bruslemi do země a nemůže se zvednout.

„Celé jsem to viděl. Milan Doudera jel zpátky a nechtěl to zbytečně tahat do našeho pásma a tak puk vyhodil a letělo to na někoho, kdo na střídačce stál a reflexivně uhnul. Petr to neviděl a puk ho zasáhl do ucha. Vypadalo to dost bolestivě, to je pravda. Jsme moc rádi, že se vrátil do zápasu v druhé třetině, protože je pro nás nesmírně důležitý,“ popsal Nestrašil nepříjemné chvíle.

„Nešťastná náhoda. Vyhozený puk až na střídačku a Petr puk bohužel neviděl, jinak by samozřejmě zareagoval jinak. Pro trenéry nic příjemného, když vám takhle na střídačce leží hráč a nevíte, co s ním je. Naštěstí to tady dopadlo jen šitím a několika štychy, Petr by měl být v pořádku,“ doplnil asistent trenéra Ocelářů Marek Zadina.

Návrat lídra jeho svěřencům pomohl. V druhé části geniálním křížným pasem v přesilovce našel Martin Růžička Miloše Romana a v závěru, když se Liberec nadechoval a sahal po vyrovnání, Třinec vždycky odskočil. „Ale udělali jsme po pauze chyby, dostali jsme se pod tlak. Podržel nás gólman. Oproti soupeři jsme ale byli produktivní. Když bylo třeba, skórovali jsme, to bylo hlavně na konci důležité,“ uzavřel Zadina. Třinec si tak výhrou podržel pětibodový náskok na čele tabulky, zato Liberec dělí jen bod od nepostupových příček.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:41. J. Vlach, 59:05. Birner Hosté: 15:31. A. Nestrašil, 30:57. Miloš Roman, 55:43. Hrehorčák, 59:41. Daňo Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Gríger – A. Najman, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Ordoš – A. Dlouhý, J. Šír, Čederle. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko (A), Miloš Roman – O. Šedivý, R. Szturc, Chmielewski. Rozhodčí Lacina, Kika – Brejcha, Votrubec. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 3 863 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 23 16 2 3 2 73:41 55 2. Mountfield 22 14 4 0 4 74:41 50 3. Pardubice 23 10 5 2 6 71:58 42 4. Plzeň 24 11 1 4 8 78:70 39 5. M. Boleslav 23 11 2 2 8 55:53 39 6. Č. Budějovice 22 10 1 2 9 67:63 34 7. Olomouc 21 8 4 1 8 50:53 33 8. Sparta 22 7 3 4 8 74:71 31 9. Litvínov 22 9 1 2 10 63:66 31 10. Brno 22 6 5 2 9 63:67 30 11. Liberec 22 8 0 5 9 47:61 29 12. K. Vary 22 8 1 2 11 64:62 28 13. Vítkovice 21 8 2 0 11 38:51 28 14. Kladno 22 4 3 3 12 58:78 21 15. Zlín 23 2 1 3 17 40:80 11 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

HC Oceláři Třinec

Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec

Vše o klubu ZDE