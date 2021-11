Posila pro Vítkovice? Klub řeší Švéda se zkušenostmi z NHL

Útočnou posilu ze Švédska by měly získat Vítkovice. Podle informací iSport.cz má do Ostravy namířeno šestadvacetiletý Tobias Lindberg ze Södertälje, který si zahrál i 6 zápasů v zámořské NHL za Toronto. Linberg je pravé křídlo, které je schopné hrát i v centru formace. A to je přesně pozice, kterou chtěl trenér Miloš Holaň dlouhodobě posílit. Do zámoří naopak podle všeho brzy vyrazí talentovaný obránce Tomáš Machů (19).