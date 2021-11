Basikovou na Hané zastoupil hvězdný hokej. Užil jsem si to, řekl Krejčí

Kometa, Zlín, Sparta, Třinec a Vítkovice. Tyto zápasy v Olomouci táhnou nejvíc, alespoň co se týče zájmu a hlavně návštěvnosti. Do stejné kategorie už se může směle řadit i Kladno. Důvody jsou jasné – Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem. Když k nim přidáte konfrontaci s Davidem Krejčím, vyleze z toho paráda jako tentokrát. Vyprodaný zimák viděl drama do poslední vteřiny a výhru Mory 4:3. „Lidi to muselo bavit,“ pochvaloval si Krejčího parťák Vojtěch Tomeček.