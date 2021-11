Výstraha pro Camaru. Královi došla trpělivost a hvězdu Pardubic posadil

Škrtněte si Anthonyho Camaru. Zatím na jeden zápas. Co bude dál? „Uvidíme,“ pronesl pardubický trenér Richard Král. Kanadského útočníka, který v sezoně neplní roli hlavního bombarďáka, vyndal ze sestavy. Neprozradil, jestli to byla jen malá výstražná lekce, nebo půjde o dlouhodobější jev. A bitva s Libercem? Dynamo v závěru dohrávky 25. kola Tipsport extraligy ztratilo výhru, nakonec padlo 2:3 v prodloužení.

V minulé sezoně se Anthony Camara stal pardubickou hvězdou. Ve 44 zápasech nasázel 21 gólů. Umí ještě víc? Očekávání stoupalo. Už se aklimatizoval, kádr Dynama má větší sílu. Z Kanaďana by mohl být třicetigólový snajpr. Navíc ta jeho zuřivost na ledě, emoce... Není snadné ho zkrotit, ale když s ním šlo pracovat jednou, může to jít zas, tak mohly vypadat pardubické plány.

Jenže od startu sezony to drhlo. Camara zdaleka nebyl tak produktivní, na 30 gólů to nevypadá, teď je na šesti, má za sebou taky desetizápasové období sucha. Ani jednou se během sezony nedostal mimo zápasovou soupisku. Až teď. Proti Liberci ho kouč Richard Král nevypustil. „Nedostal se do sestavy,“ prohlásil.

Někdy taková věc prospěje, dostanete ránu, naštvete se. Díváte se na zápas z výšky a příště chcete dokázat, že místo je vaše a nikoho jiného. V NHL se takový motivační prvek používá celkem běžně, v extralize zřídka. „Nebyli jsme spokojeni s jeho výkonem v posledním zápase v Karlových Varech a pak ani s některými věcmi na tréninku. Proto jsme udělali tohle rozhodnutí,“ rozvedl svoji úvodní větu ještě Král.

Odstavení Camary komentoval pak i kapitán Jakub Nakládal: „Samozřejmě je to hlavně otázka na trenéry, jak oni řeší jednotlivé případy. Ale z mé pozice si myslím, že vůbec nikdo by neměl mít nic jistého.“ S podobnými akcemi se potkal v NHL, kde hrál za Calgary i Carolinu, nebo v KHL. „Co jsem kde zažil, tak jestli tomu kdokoliv nedává všechno, případně dělá věci, které dělat nemá, mělo by se to řešit bez ohledu na jméno. Proto s tímhle řešením souhlasím.“ dodal Nakládal.

Podle informací deníku Sport v Camarovi bouchly na jednom z tréninků saze. Dovede být velmi emoční, takže na kusy rozštípal hokejku. Pardubický kouč nicméně nechtěl rozvádět, jestli z jeho pohledu útočník vyváděl ještě něco víc: „Dál bych to nechal bez komentáře.“

Takže příště se jeden z plánovaných lídrů vrátí do sestavy, tím spíš, když Pardubice s Libercem padly a trápily se v přesilovkách? „Uvidíme,“ dodal jen. Camaru evidentně čeká boj, aby se dostal zpátky.

Nakládal pak přidal ještě jeden svůj postřeh: „Jsem zastáncem toho, že by se nemělo nic zametat pod koberec. A současně by se měl každý zamyslet nad sebou, kolik tomu dává. Trenéři mají absolutní právo na to, aby dali někomu přes prsty, když s něčím nejsou spokojení. Nebo vám dali nějakým jiným způsobem najevo, že takhle se to nedělá.“

Bez Camary, který v posledních třech zápase posbíral 4 body (2+2), Pardubice padly s Libercem. Měly osm přesilovek, proměnily jedinou. Přesto dlouho vedly 2:1, až sedm sekund před koncem srovnal Dávid Gríger a druhý bod pro Bílé Tygry vystřelil Tomáš Filippi v prodloužení.

„Kotouče v takovou chvíli musíme zblokovat, tohle je potřeba zvládat lépe. V posledních sekundách jsme ztratili už hodně bodů,“ vrátil se k posledním sekundám Král. Jeho tým takhle přišel o tříbodovou výhru potřetí za poslední měsíc, předtím podobně ztratil s Mladou Boleslaví a v derby s Hradcem.

Pardubické ztráty vedení

17. kolo: Ml. Boleslav - 59:55

23. kolo: Mountfield HK - 59:45

25. kolo: Liberec - 59:53

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 2:3p. Obrat Tygrů v závěru, rozhodl Filippi

