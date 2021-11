Hrdina Kváča si užil euforii: Ty jo, yes! Dřete, máte tlak a pak přijde odměna

Do půlky zápasu jste měli šest vyloučených. Byla to velký divočina tak často ve čtyřech?

„Není to dobrá vizitka naší disciplinovanosti. Ale takhle to zkrátka bylo, takhle se zápas vyvíjel a my to musíme vzít, jak to bylo. Nemělo cenu se vymlouvat, jestli támhle byl faul, nebo ne. Oslabení bylo, my na něm pracovali v tréninku, tak ho pojďme prodat.“

Byl jste hezky bojovně naladěn.

„Bez toho to nejde, když se bude hrát v pěti, nebo přijde naše přesilovka, udeříme my. Vždycky musíte věřit, že to dopadne dobře a makat. Navíc s každým ubráněným oslabením rostete. Máme za sebou nějaké období, každý se z něj musí poučit a jít do všeho na sto procent, začít od maličkostí.“

Třeba lehnout při oslabení do střely?

„Třeba. Někde chytíte střelu, pak z toho dáte za chvíli gól, rozhoduje hodně maličkostí. Až na jedno oslabení jsme je všechna ubránili a kluci, kteří tady jsou od střílení gólů, je dali. Doplňujeme se navzájem, takhle se chceme prezentovat.“

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 2:3p. Obrat Tygrů v závěru, rozhodl Filippi

Když Dávid Gríger sedm sekund před koncem srovnal na 2:2, hrál Liberec power play a vy jste se objímal s parťáky na vaší střídačce. Zvláštní pocit, být jinde, ne?

„No a stejně to byla nádhera, paráda. Zařvete si takové to: Ty jo, yes! Je super, jaká vás zalije euforie v takovou chvíli. Dřete, máte tlak a pak přijde nádherná odměna.“

A pak druhá, když jste přidali poprvé v sezoně další bod v nastavení. Ulevilo se, že tohle prokletí je pryč?

„To ani nevím. Ale prostě výhra! Tam není co dodat.“ (usměje se)

Po dvou bodech z Pardubic jste na 12. místě. Užírá vás osobně hodně, odkud musíte Liberec zvedat?

„No, kdybyste z toho byli pod stresem, ani nemůžete přijít na zápas a nepostavíte se na modrou čáru. Holt jsme lidi, děláme chyby, každý má nějaké období, každého to v práci baví někdy víc, někdy méně. Občas vám padá všechno z rukou, ale tohle je prostě hokej, sport. Extraliga má vysokou kvalitu, vy se potřebujete všem ostatním vyrovnat, předčít je. A kde jsme teď? To je jedno, sezona ještě běží, jsme profíci, do každého zápasu jdeme vyhrát. V Pardubicích se nám to povedlo, jdeme dál.“

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE