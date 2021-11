Kraj zavře sport. Zlín řeší, jestli nehrát venku. Slovácko bez lidí na Plzeň

Zlínský kraj kvůli pandemii koronaviru a přeplněným nemocnicím v regionu od pondělí opět zavírá sport pro fanoušky. Jako první v Česku, zatím na dva týdny. Na extraligové hokejisty Zlína by tak čekaly minimálně tři zápasy před prázdným hledištěm. I proto je ve hře výměna pořadatelství se soupeři. „Bavíme se o tom, ale je to složité,“ uvedl Libor Kožík, marketingový manažer Beranů.

Ve čtvrtek se ještě lidé můžou přijít podívat „live“ na úřadujícího mistra a extraligového lídra z Třince. Jenže předehrávka je v televizi, navíc v neatraktivním termínu. Zlínský stadion Luďka Čajky určitě nebude plný po střechu. V úterý s Plzní už má být úplně prázdný. A pak ještě s Pardubicemi a Litvínovem.

Poslední tým tabulky Tipsport extraligy přitom potřebuje podporu diváků. I díky ní v pátek svalil Olomouc a nadechl se ke snižování ztráty na předposlední Kladno. Bez fanoušků se výhoda domácího prostředí téměř maže.

Zápasy bez diváků Tipsport extraliga

Zlín-Plzeň (30. listopadu)

Zlín-Pardubice (5. prosince)

Zlín-Litvínov (10. prosince) FORTUNA:LIGA

Slovácko-Plzeň (5. prosince)

Zlín-Karviná (11. prosince)

S malou nadsázkou, Berani mohou využít jako povolený doping jen horší led, na který si během reprezentační pauzy navykli. „Dalo se na něm hrát jen třináct minut. Věděli jsme, že těch zbylých sedm musíme puky jenom odpalovat. Bylo to jako na rybníku,“ popsal po posledním duelu útočník Antonín Honejsek.

Na stole je varianta, že klub osloví vedení protivníků a zkusí si s nimi prohodit pořadatelství. „Důležitý bude názor našeho sportovního úseku,“ poznamenal marketingový manažer Libor Kožík s tím, že nemusí jít o ideální řešení. „Určitě není příjemné hrát sedmkrát po sobě venku. To zažily na začátku sezony Vítkovice. Možná dáme přednost tomu hrát doma a necestovat,“ uvažoval nahlas.

Hráči by logicky radši nastupovali před diváckou kulisou, před níž se dokážou víc vyhecovat. Osiřelé tribuny zažili v předchozím ročníku a o další zkušenost tohoto rázu nestojí. „Bylo to pro ně spíš únavné. Jistě by jim tlak od diváků vadil míň,“ nepochyboval Kožík.

Mimořádná opatření se významně dotknou i první fotbalové ligy v kraji. Rozjeté Slovácko nebude mít v zádech své příznivce v taháku proti Plzni. Přitom stánek Miroslava Valenty mohl být opět vyprodaný. Jako v neděli se Spartou.

Sousední Zlín sice může naplnit v sobotu Letnou v prestižní bitvě s Baníkem, ovšem v dalším domácím duelu s Karvinou už hráči uvidí podél hřiště zase jen prázdné sedačky.

Jestli bude za čtrnáct dnů situace jiná a lepší, to dnes nikdo nedokáže odhadnout. „Žádné zprávy o tom, co bude dál, nemáme,“ pokrčil rameny Kožík.