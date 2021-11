Krejčí na olympiádě, co čeká Olomouc? Ztráta, ale i výzva, zní z týmu

Karjala Cup je v plném proudu, v sobotu se Češi utkají s domácími Finy, v neděli si to v tradiční obědový čas (12.30) rozdají s Ruskem. Zatímco třeba pro současné Pešánovy beky je turnaj, co se týče olympiády, vyloženě testovací a v nejlepším případě nominační, jeden muž s jistou účastí v Pekingu je doma. Davida Krejčího nároďák zkoušet nemusí. Jaká však bude Olomouc bez něj? „Těžko predikovat. Půjde o ztrátu, ale i výzvu,“ myslí si brankář Jan Lukáš.

Je to jako v běžném životě: buď vidíte sklenici poloplnou, nebo poloprázdnou. Buď jste založením optimista, nebo pesimista. Převedeno do hokejové optiky: buď bude Mora litovat toho, že v únoru přijde kvůli olympiádě v extraligovém finiši o nejlepšího hráče soutěže, nebo vezme klub účast Davida Krejčího v Pekingu pohodově.

„Pro olomoucký hokej je to dobře, navíc za to máme v pokutovém řádu nějaký příspěvek, takže i kabina je ráda,“ směje se kapitán Jiří Ondrušek. „Když jsme v létě slyšeli, že přijde Krejča, něco jsme v sazebníku upravili. Moc takových hráčů u nás totiž není. Ale David je týmový hráč, nemá s placením problém.“

Tak vidíte, první plus pro Hanáky. Samozřejmě s nadsázkou. Druhým je reklama pro celou Hanou, a tím to končí. Stačí si v rychlosti shrnout Krejčího statistiky ve dvaceti zápasech této sezony. I laik pochopí, že nahradit takovou personu je nemožné.

Jedenáct gólů, deset asistencí, tudíž víc než bod na zápas. Plus osm, co se týče pozitivní účasti na ledě. Téměř dvaadvacet odehraných minut v každém utkání. Takřka šedesátiprocentní úspěšnost na vhazování. Pět titulů pro hvězdu duelu. K tomu psychologický přínos, ten se nedá vyjádřit čísly.

„Bude to ztráta, protože hraje všechny klíčové situace: přesilovky, oslabení, koncovky zápasů, důležitá buly,“ vyjmenovává Ondrušek. „Hráč světových kvalit, druhého takového nenajdete. Kdo jiný by měl na olympiádě být? Zaslouží si to,“ chválí parťáka.

Jasně, nabízejí se klasické řeči, že Krejčího absence bude šance pro další a že si tým bude muset poradit i bez něj. Samozřejmě, co jiného Olomouci zbude. Každý však dobře ví, že s číslem 46 v zápise jde úplně o jiné mužstvo. Možná poloviční.

Jednoduchý recept nabízí selský rozum: s Krejčím je třeba ještě před Hrami nahrát bodový polštář. Po dlouhé době si s rodinou užije české Vánoce, ale právě ve svátečním období se musí zabrat.

„Platí to, co se říkalo v seriálu Okresní přebor: čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme. Takže právě proto jich teď musíme s Davidem nahrát co nejvíce, abychom byli v klidu,“ usmívá se brankář Jan Lukáš. „Naposledy v Liberci bodovali kluci, kteří předtím čísla neměli, což je fajn. Máme solidní a zkušený mančaft, abychom to pak zvládli i bez něj. Klíčová fáze sezony je každý zápas, nejen únor,“ dodává týmová jednička.

„Souhlas, o bodovém polštáři si říkáme od září. Krize může na tým dolehnout kdykoli, je jedno, jestli to je v listopadu, nebo lednu. Určitě se nám ale teď hraje líp, než kdybychom byli v situaci Kladna či Zlína. Jsme za to rádi, vážíme si toho,“ doplňuje gólmana obránce Ondrušek.

Právě na něm bude ležet větší zodpovědnost. A nejen proto, že před sezonou dostal na dres céčko. Z Ondruška vyrostl jeden z nejlepších extraligových beků. Už dávno není jen defenzivním čističem. Minule zvedl své bodové maximum (9+15), teď má po třetině základní části bilanci 4+10. Exceluje i v Radegast Indexu. „Rok od roku se cítím líp, a čím jsem starší, baví mě hokej ještě víc,“ říká lídr.

Moták: Utkání překládat nebudeme

Nářky nad absencí klíčového borce v důležité fázi sezony nečekejte. Olomouc je pyšná na to, že ji bude David Krejčí reprezentovat na olympiádě. „Je to skvělá zpráva, navíc nezapomínejme na Braňa,“ připomíná trenér Zdeněk Moták (57) ještě slovenského brankáře Konráda, u nějž je jediný otazník v tom, zda se stihne uzdravit.

Takže jste s oslabením smíření? Nebo je to blbé slovo?

„Smíření je blbé slovo, protože my mu to přejeme. Snem asi každého sportovce a trenéra je dostat se na olympiádu. Byl jste v řecké Olympii?“

Bohužel ne.

„Je to tam fakt krásné. Dýchne na vás atmosféra, kde to všechno začalo. Ale to jsem trochu odbočil. (usmívá se) Jsme rádi, když nás David bude na olympiádě reprezentovat.“

Navíc to není novinka, že? O tom, že je to pravděpodobná varianta, se mluvilo už v létě.

„Samozřejmě, že ne. Počítali jsme s tím. I Braňo Konrád udělal Slovensku kvalifikaci na olympiádu, než přišlo nešťastné zranění. Pakliže bude v pořádku, s nejvyšší pravděpodobností bychom v Pekingu mohli mít dva zástupce. To je skvělá zpráva pro klub, město, fanoušky.“

Ale chyběli by v únoru třeba v sedmi důležitých utkáních.

„Možná i osmi, protože tam budou dlouhé přelety.“

A to není zrovna málo.

„Není. Porce zápasů, ve kterých by asi chyběli, je poměrně velká. Ale tak to je. Rozhodlo se, že extraliga nebude zastavena, my jsme s tím tak nějak počítali. Lehce jsme přemýšleli o přeložení utkání, ale nakonec jsme se rozhodli, že to dělat nebudeme. Uhrajeme si to i bez nich.“

Jak to bez Krejčího, klíčového borce, který je na ledě u všeho podstatného, uděláte?

„Ještě je dost času, bude záležet na formě ostatních. Problém to samozřejmě bude, ale máme spoustu dobrých hokejistů a fajn kluků, kteří se určitě budou snažit, aby Krejču zastoupili.“

Nejvíce bude chybět Janu Káňovi, že?

„Je jasné, že asi všichni by chtěli hrát s Davidem. My jsme tušili, že Honza by vedle něj mohl být úspěšný. Už v létě jsme deklarovali, že u Kánise by to mohl být jakýsi výtah pro jeho další kariéru. Chytil šanci za pačesy. A bez Davida to holt na sebe vezme sám. Věříme mu.“

Třeba se Krejčí po konfrontaci se světovou elitou vrátí v ještě lepším rozpoložení.

„Otázkou je, kolik tam toho čeští kluci odehrají. Jestli přijede vyfreshovaný, nebo jestli bude unavený. Zápasů může být šest, sedm, osm. Pokud přijde úspěch, třeba to pro něj bude impuls. Ale to spekulujeme. Navíc David do každého zápasu nastupuje s elánem, chutí a vítěznou touhou.“

Do extraligy vlétl ve famózním stylu bez jediného přípravného duelu. Jak dlouho může trvat přeorientování na mezinárodní hokej?

„Nějakou dobu hrál nejlepší soutěž na světě. Myslím, že pořád je v kontaktu s ostatními hráči, takže to ho nebude limitovat. David je světová třída. Když zjistí, že je to rychlejší, tak zrychlí taky. Kolem sebe bude mít výborné hráče, se kterými si vyhoví a navzájem pomůže. Byl bych rád, kdybychom na olympiádě uspěli. Český hokej to potřebuje.“