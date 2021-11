Zimáku v Kladně roste střecha! Návrat v sezoně? Určitě ne, řekl mluvčí

Vyjádření Lukáše Jůdla tiskového mluvčího Rytířů k průběhu rekonstrukce ČEZ stadionu „Práce na zimním stadionu se výrazně pohnuly. Na dosazenou střešní konstrukci se právě pokládá první vrstva plechu, na kterou přijde ještě další. Do konce týdne by měla být hotová první vrstva, což je nejen s ohledem na případný první sníh skvělá zpráva. Velké základní práce už jsou takřka hotové. Nemohu mluvit za stavební firmu, ale podle informací klubu je minimálně jedna třetina všech prací hotová. Následující práce se budou odvíjet podle průběhu zimy. Krátce po konci sezony bychom se mohli pomalu stěhovat do administrativní budovy. Mohu tedy potvrdit, že v probíhající sezoně se na zimní stadion určitě nevrátíme. A i kdyby byla rekonstrukce hotova v době posledních zápasů ročníku, bylo by to pro nás hodně hektické a stresující. Chceme se pořádně připravit na návrat v příští sezoně.“