Liberec s tisícovkou diváků uspěl. Výborná atmosféra, chválil Vlach

Co mohl, to ze současné situace vytěžil. Liberec naplnil hokejovou arénu přesně tisícovkou fanoušků, což byla od pátečních šesti hodin večer maximální povolená kapacita. A zároveň shrábl všechny tři body. Výhru 4:2 zajistil především konec druhé části, kdy v rozmezí 46 sekund Bílí Tygři otočili dvěma góly vývoj utkání. „Tam jsme to vůbec nezachytili, bylo to z naší strany špatné,“ nehledal výmluvy trenér Plzně Miloš Říha mladší.

Už při příjezdu k aréně bylo patrné, co provedla nově zavedená vládní opatření. Na parkovišti, na kterém jste jindy museli chvilku hledat místo, jste nyní zaparkovali okamžitě. „Vrátili jsme se v čase, tohle opatření už tady bylo. Bohužel. Opravdu narychlo jsme museli udělat setkání s oddělením přes vstupenky. 500 jednorázových vstupenek bylo nakoupených, ty byly bohužel zrušené. Finance fanouškům samozřejmě budou navráceny. Komunikovali jsme i s Plzní, protože jsme věděli, že několik fanoušků mělo přijet i z jejich strany,“ okomentoval přípravy, na které měl klub zhruba 24 hodin tiskový mluvčí Martin Kadlec.

„Ale ti lidé, co mohli přijít, tak udělali výbornou atmosféru. Mrzí nás to, ale my jsme malí páni, abychom s tím něco mohli dělat. Hlavně, že můžeme hrát,“ okomentoval situaci liberecký Jaroslav Vlach. Mimochodem, právě on se postaral o zásadní moment utkání, který musel rozsoudit až video rozhodčí. Urostlý útočník zakončoval z levé strany, a když se brankář Miroslav Svoboda přesouval, odpíchl se od tyče a posunul branku ze své pozice. Podle všeho však kotouč stihl přejít přes brankovou čáru o pár setin dříve. Znamenalo to vyrovnání na 2:2.

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 4:2. Bílí Tygři otočili utkání a vyhráli doma po třech zápasech

A rovná tisícovka fanoušků si mohla vychutnat gólové oslavy i o necelou minutu později, když Dávid Gríger rozsekl duel parádní kličkou. Nejsmutnějším mužem na ledě v tu chvíli nebyl ani tak gólman Svoboda, jako spíš Michal Bulíř, bývalý liberecký forvard, který v době Grígerova gólu jen pomalu sklopil zrak k ledu. „Člověk myslí na to, že se vrací domů. Mám tu barák, bydlím tady, mám tu celou rodinu, přátele. Zkrátka jsem tu vyrůstal. Bylo to hodně emotivní, prožíval jsem to už den před zápasem,“ soukal ze sebe forvard po utkání.

„Když jsem tu hrál jako liberečák, tak to byla bomba. A teď jsem klukům v kabině říkal, jako kdybych tady hrál poprvé v kariéře. Je to těžší, složitější, člověk se cítí úplně jinak,“ kroutil hlavou. Zatímco v posledních třech bitvách se jeho trojice s Gustafem Thorellem a Ludwigem Blomstrandem vždy prosadila, dnes, jako by bývalí parťáci nechtěli za žádnou cenu připustit, aby se Bulíř trefil.

V zápase byl při dvou obdržených brankách, návrat do milovaného prostředí se nepovedl. „Ale chtěl bych alespoň poděkovat fanouškům. Bylo to skvělé, jak nezapomněli. Slyšet své jméno zase v téhle hale zase po dlouhé době,“ odmlčel se. „Opravdu klobouk dolů před nimi,“ uzavřel viditelně rozhozený útočník.