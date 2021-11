Emotivní návrat. Bulíř: Všichni tady vědí, co pro mě Liberec znamená

V létě změnil destinaci, posunul se o něco západněji. Michal Bulíř, jenž v dresu Liberce odehrál přes 400 utkání, zamířil do Plzně, kde jeden z jeho cílů bylo nahradit střelce Milana Gulaše. Nyní se poprvé vrátil do města, kde ho hokejově vychovali. „Je to pro mě těžké. Chtěl jsem to pustit z hlavy, ale nešlo to,“ vyprávěl Bulíř po prohře 2:4. Řeč šla i o případném návratu do milovaného prostředí.

Prožíval jste návrat hodně?

„Bylo to hodně emotivní. Prožíval jsem to už den předem. Když jsem pak nastoupil jako soupeř v té aréně... Když jsem tu hrál jako liberečák, tak to bylo super, bomba. A teď jsem říkal klukům v kabině, že si přijdu, jako kdybych tady hrál poprvé. Je to něco jiného. Je to těžší, složitější. Člověk se cítí úplně jinak.“

Proč to bylo tak těžké?

„Ani nevím. Možná jak jsem byl na druhé straně střídačky a člověk to vnímá jinak v té hlavě. Nečekal jsem, že to bude takové. Myslel jsem, že to budu znát víc, to prostředí a všechno okolo. Ten zápas se vyvíjel pro mě zvláštně, vlastně to ani nedokážu popsat.“

Říkate, že jste na vše myslel den předem. Jaké myšlenky jste měl se zápasem nejvíce spojené?

„S tím, že se vracím domů. Mám tu barák, rodinu, kamarády. Zkrátka jsem tu vyrůstal. Není to jednoduché hrát proti svým. Nejen proti hráčům, ale i fanouškům. Takže bych to zhodnotil tak, že je to prostě složité…“

Mohla tedy hlava ovlivnit připravenost na zápas?

„Vím, že hlava dělá hodně a nešlo to z ní vypustit. Ale nemyslím, že by to výkon nějak ovlivnilo. Nikdo z nás nepředvedl dobrý výkon a na výsledku se to projevilo.“

Utkání sledovala i rodina, že?

„Byli tady rodiče, kamarádi. Hodně lidí mi před zápasem psalo, to bylo fajn. Myslím, že si to užili, že jsem před nimi mohl hrát, když mě celý rok nevidí.“

Co vyvolávání vašeho jména?

„Chtěl bych fanouškům poděkovat. Bylo to skvělé, jak nezapomněli. Slyšet své jméno znovu v téhle hale bylo úžasné. Klobouk dolů před nimi.“

Liberec se v úvodu ročníku trápil, trenér Augusta několikrát přiznal, že se hledají i posily. Nebyl ve hře návrat do vašeho milovaného prostředí?

„Podepsal jsem smlouvu s Plzní s tím, že jdu na rok určitě zkusit něco jiného a tak jsme domluvení. A jestli nějaká nabídka byla, to řeší manažeři. Já se nezabýval tím, že bych se vracel v průběhu sezony, nebo ne. Teď hraji v Plzni, tady mám platnou smlouvu.“

A návrat do budoucna?

„Jednoznačně, já si myslím, že každý tady ví, co pro mě Liberec znamená. Ale mám smlouvu na rok v Plzni. Nechci říct, že budu zpět za rok, klidně můžu zůstat v Plzni. Předbíhal bych, teď je listopad.“

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE