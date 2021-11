Demel: Růžička je kapacita. A klobouk dolů, že si lidi přišli vykřičet hlasivky

Jak tak povedené utkání pozvedne sebevědomí?

„Hlavně, že máme tři body. Tabulka je strašně vyrovnaná, jsem rád, že jsme to urvali, můžeme se škrábat tabulkou nahoru a pro sebevědomí týmu je to super.“

Gól v oslabení jste trefil někde mezi ramenem a horní tyčí. Vedle vás ještě jel Petr Straka. Chtěl jste střílet?

„Viděl jsem, že gólman nedává moc pozor. Zahlédl jsem okénko, na první tyčce byl prostor. Tak jsem to zkusil. I když to vypadalo, že jsem ve špatném úhlu, vyšlo to. Měl jsem tam ještě nějaké možnosti, ale tenhle zápas pro mě končí o půlnoci a začínám zase od nuly.“

Před prvním gólem jste nádherně našel u zadní tyče Patrika Zdráhala. Nechtěl jste ale napřed taky raději vystřelit?

„Mohl jsem vypálit, už jsem byl blízko, ale on si tam výborně najel, viděl jsem, že je otevřený. Protlačil jsem to obránci mezi nohama a měl to do prázdné brány. Neměl to úplně jednoduché, ale zakončil výborně. Každý takový gól je radost, hlavně že jsme vyhráli.“

České Budějovice v poslední době inkasovaly v oslabení často. Připravovali jste se na to?

„Oni mají na přesilovky šikovné hráče, soustředí se na to, aby dávali góly. Jsou v tom velmi nebezpeční. Tenhle gól přišel spíš ke konci oslabení. Předtím jsme to výborně ubránili, což je základ. Nesoustředíme se na to, abychom v nich skórovali, musíme to hlavně udolat a tentokrát to vyšlo.“

Vnímal jste změněnou atmosféru?

„Určitě. Kotel v Litvínově je super, Nemůžu si to vynachválit, dodává to energii. Lidi ale přišli a taky fandili, klobouk dolů, že přijdou a vykřičí si hlasivky, když je jich tady jen tisíc.“

Je pro vás velká nevýhoda, když nehrajete v tak bouřlivém prostředí?

„Možná jo. Ale my se jako tým soustředíme na výkony na ledě, tohle neovlivníme. Ale jiné to je dost. Když je zápas vyhrocený a fanoušci jsou ve varu, je komunikace mezi námi těžší. Něco zakřičíte na spoluhráče a ten to neslyší. Ale hlavně, že nějací fanoušci přišli. Udělali všechno, aby nás nabudili. Ta tisícovka aspoň nějakou atmosféru navodí, než když v hledišti nebyli lidi vůbec. Mezi nulou a tisícovkou je velký rozdíl.“

Pod předchozím koučem Vladimírem Országhem jste dostával spoustu prostoru, pod Vladimírem Růžičkou taky hrajete hodně. Jste spokojený?

„Jsem rád za jakýkoli prostor na ledě. Soustředím se na svůj výkon a poslouchám, co po mně trenér chce, abych plnil jeho pokyny, zvládl svoji roli a my vyhráli.“

Co přinesl nový trenér?

„Je to kapacita. Přináší hodně znalostí i energie. Zatím to vnímám pozitivně. Pár zápasů jsme vyhráli, jeden prohráli, musíme šlapat dál. Během tréninku dostává sprďana každý, ale nevidím na tom nic špatného. Už předtím jsme měli dobrou sérii, on přinesl nový impuls.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:27. P. Zdráhal, 29:59. Demel, 42:55. Jarůšek Hosté: 16:28. J. Ondráček, 59:15. M. Hanzl Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, O. Baláž, Balinskis, Demel, Stříteský, Strejček – P. Straka (A), Estephan, P. Zdráhal – M. Chalupa, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Sukeľ, Jarůšek – Zygmunt, Gerhát, P. Svoboda. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Vráblík, M. Jandus, Štich – Abdul, M. Hanzl, J. Ondráček – Holec, L. Pech (A), Gulaš (C) – Vondrka, D. Voženílek, Karabáček – M. Beránek, T. Šoustal, Valský. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Zíka, Ganger Stadion Návštěva 1000 diváků

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE