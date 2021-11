Exploze Sparty! Hradec dostal osmičku. Facka a potupa, přiznal Martinec

Při pohledu na hostující soupisku zaujalo před zápasem jedno jméno. Daniel Přibyl. Zraněními sužovaný útočník se měl po více než pěti letech znovu navléknout do sparťanského dresu. V Hradci naskočil k rozbruslení. A pak… se z výstroje zase vysvlékl. Do utkání nezasáhl.

„Opravdu nevymyslíte, co všechno se může stát,“ kroutil hlavou ve studiu O2 TV sportovní ředitel klubu Petr Ton. „Nechci říct, jestli to byla předzápasová nervozita, ale přišla nevolnost, nebylo mu dobře. Nakonec nebyl schopný nastoupit, my jsme se rozhodli neriskovat a odehrát to raději na jedenáct útočníků.“

I s touhle komplikací se ale hosté zvládli porvat. Zápas se silným soupeřem na svou stranu přetáhli ve druhé třetině, kdy se během 7 minut a 17 vteřin trefili hned čtyřikrát! Z toho tři góly vměstnali do pouhých 151 sekund. Odskočili na skóre 5:1. Žádný kolaps tentokrát nepřišel, naopak došly další trefy.

„Potřebovali jsme zabodovat, abychom se konečně chytli. Že to vyšlo rovnou takhle, je jenom dobře. Zvlášť tady v Hradci, který hraje celou sezonu dobře. Zlepšili jsme hru v obranném pásmu, kde jsme měli poslední dobou problémy. Vyšly nám přesilovky, napadaly nám tam góly. Proměnili jsme šance, které jsme v minulých utkáních nedávali. Koncovka byla mizerná, situace jsme často přehrávali. Teď nám to vyšlo. Od začátku do konce šlo mužstvo za vítězstvím,“ hlásil trenér Josef Jandač .

Zklamaný byl jeho protějšek Tomáš Martinec. „Zasloužené vítězství Sparty, výsledek hovoří za vše. Absolutně se nám to nepovedlo, nedrželi jsme se hry, která nás zdobila poslední zápasy. Dostali jsme facku. Tohle je potupný výsledek, ale bohužel zasloužený. Musíme dál pracovat s pokorou, vrátit se na zem. Doteď jsme takhle špatný zápas neodehráli.“

Jednoznačně nejlepším hráčem večera byl útočník Pražanů Filip Chlapík, který do osobních statistik zapsal pět kanadských bodů za tři góly a dvě asistence. „Konečně jsme si zápas užili. Výher v poslední době moc nebylo, přijeli jsme sem zvítězit. Všichni jsme do toho dali maximum. Že jsme dali osm gólů, je taková třešnička na dortu. Celkově super výkon. Musíme to přenést i dál, v tabulce jsme pořád nízko a nedívá se na to dobře,“ přiznal forvard, který se pátečním představením dostal na 27 bodů ve 23 odehraných duelech.

O sobě se ale stejně bavit nechtěl. Nejlepší zápas kariéry? „To ne. Všichni řeší body, ale pořád jsou u mě detaily, které můžou být lepší. Takhle se na to nedívám,“ zavrtěl hlavou.

Když započítáme i dva zápasy Ligy mistrů, Sparta v jedenácti posledních utkáních jen jednou nastřílela více než tři branky. Tentokrát však protrhla hráz. „Snad jsme se nevystříleli. Pro naše sebevědomí je to skvělé. Je vidět, že góly dávat umíme,“ přidal Chlapík s tím, že na obláčku se ale nikdo vznášet nesmí. „Není dobré být úplně dole, nebo úplně nahoře. Musíme najít balanc. I v tomhle utkání jsme udělali nějaké chyby. Musíme si to rozebrat a dál se zlepšovat.“

Tak jako tak Sparta po dlouhé době prožila klidný zápas, který povětšinu času kontrolovala. Něco takového nutně potřebovala. „Uvidíme další utkání, co to bude znamenat. Hrajeme v rychlém sledu, nemáme čas moc přemýšlet. Věřím ale, že už se začne blýskat na lepší časy,“ věří kouč Jandač. V neděli do metropole přijede Liberec.

