Lev po kanonádě Sparty: Zápas blbec. Jak klub radí s covidem?

Jako kdyby tohle vůbec nebyl ten Hradec, který si s každým ví rady. Co bylo proti Spartě jinak?

„Do teď nás zdobila kompaktní hra, vždycky jsme hráli spolu, pomáhali si. Když jeden propadl, hned tam byl druhý. Chybu za vás hned někdo další napravil, proti Spartě jsme hráli strašně roztahaně, využila naše díry, které jsme tam měli. Využila prakticky každou šanci. Dostali jsme osm gólů, s tím se dá těžko už něco dělat. Nebyli jsme důrazní v naší obranné třetině.“

Proti vám stál brankář Alexander Salák. Někdy působil dost roztěkaně, ale nakonec toho pochytal celkem dost. Vnímá hráč, že proti němu stojí stylově hodně odlišný brankář?

„Víme, že se snaží být svým chytáním dost agresivní. Hodně chodí před brankoviště, snaží se vykrývat střely. S obránci je asi domluvený, že berou clonící hráče a dorážky, on první střelu chytne. Snažili jsme se na to připravit, dali jsme dva šťastné góly, jeden pěkný. Za normálního stavu bychom se třemi góly mohli pomýšlet na nějaké body. Zápas blbec pro nás ale.“

Vás tam jednou v první třetině osekával. Snažili jste se mu dostat pod kůži?

„Jasně, gólmana se snažíte dostat z jeho komfortní zóny, aby se začal trochu vztekat a nesoustředil se jenom na chytání. Občas tam někoho taky seknul. Ale celkově už by pak dál něco takového bylo od nás pak zbytečné, Sparta měla zápas v rukou, my jsme nebyli dobří. Celkově to od nás bylo špatný, jsme zkušený mančaft, musíme se lépe nachystat na neděli, v Brně nastartovat zase novou vítěznou šňůru.“

Znovu se začíná hodně řešit COVID-19, plní se nemocnice, škrtají se fanoušci na zápasech. Upozorňoval vás klub, ať si dáváte teď větší pozor a zbytečně neriskujete nákazu?

„Ano, bylo nám řečeno, ať co nejvíc omezíme kontakty, vlastně to samé, co teď radí vláda celému Česku, chodit co nejméně do obchoďáků a mezi lidi. Každý je z nás zodpovědný, v týmu máme stoprocentní proočkovanost, takže by nás to snad mělo trochu ochránit. Nevím, třeba bychom ani nevěděli, že to máme. Ale jasně, v některých týmech nejsou očkovaní všichni, mohlo by je to postihnout víc. Myslím, že se budou už brzy pro sport řešit třetí dávky, podle mě toho v reprezentační pauze hodně týmů využije, aby se ochránily.“

Čekal jste vůbec, že pandemie bude i v téhle sezoně vážné téma?

„Čekal jsem, že se situace trochu na zimu zhorší. Snažím se sledovat, co se děje a co se o covidu píše, abych si udržoval přehled. Teď je to o nezodpovědnosti lidí, kteří se nenaočkovali, tím pádem jsou zahlcené zase nemocnice. Pro nás je to nepříjemné, že se různě omezuje hokej, diváci nemohou do haly... Ale není to nic proti tomu, co zažívají teď v práci doktoři a sestry.“

