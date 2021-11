POLEMIKA: Sparta od teď stroj na výhry? Silná soupiska, ale co Jandač...

Ondřej Kuchař: ANO. Podívejte se na soupisku

Vymlouvat se při antické tragédii Sparty z posledních týdnů na nepřízeň štěstí by bylo choré. Mít z posledních deseti utkání nejméně bodů ze všech extraligových týmů? Dokonce ještě méně než Zlín či Kladno? Jasná obžaloba, ze které se uličky výmluv hledají těžko.

Jedno se ale musí nechat: Pražané často i během série proher nehráli nijak hororově. Výsledky musely trenéru Josefu Jandačovi nahánět noční můry a budit ho ze sna. Ne však herní projev týmu. To je hlavní důvod, proč si myslím, že cesta Sparty z krize ven nemusí být tak klikatá, jak by mohla čísla napovídat.

Vždyť si vzpomeňte na minulý ročník a jízdu rudého obra až k Prezidentskému poháru. Tehdy za celou sezonu odešli bez bodu pouze v jedenácti případech. Teď, kus před půlkou kalendáře základní části, utřeli nos už devětkrát. Tým se ale za ten rok tolik nezměnil, pořád má sílu. Jen ji v sobě musí najít. Úkol zdánlivě snadný, realizace ale může být dálkovým během s překážkami.

Sparta má však všechny předpoklady, aby to zvládla. Dva kvalitní gólmany, dva kvalitní trenéry. A kádr? Za cenu elitních šesti útočníků by jinde postavili takřka celý tým. Krize kabinu navíc mohla zocelit. Zažít něco podobného znovu? Už nikdy! Teď to potvrdit v neděli s Libercem. A kvapem vyprázdnit marodku.

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta Praha 3:8. Rozhodla druhá třetina, Chlapík 3+2!

Pavel Ryšavý: NE. Jandačova nerezignace se vrátí

V Hradci podala Sparta náramný výkon, takový, jaký byste od ní chtěli vidět často. Jenže to byla spíš výjimka. Málokdy se to u ní v sezoně sejde, že dupe celou dobu, nasází góly, naplní ruksak třemi body a s úsměvem se kráčí do kabiny. Nevěřím, že si odpustí výpadky. Patří to k ní, patří to k nešťastnému týmu, který má moc, ambice i sílu, ale vždy se končí jen u přání a kdyby.

Když si vybavíte slova kouče Josefa Jandače, že při výsledkové krizi chtěl na začátku listopadu pozici opustit, jenže jakmile uslyšel, že se vrátí Miloslav Hořava, plány na rezignaci si rozmyslel? Tím pádem se buď chtěl vzdát, protože už nevěřil, že tým dovede nějak probrat. Nebo nevěřil sobě, že Sparta pod ním udělá progres, ale vedle dalšího trenéra to tedy zkusí. Oboje špatně.

Tohle hráčům v hlavě zůstane, až jim bude něco vytýkat: „Ty jsi to chtěl zabalit a nechat nás v tom. Co mi tady vykládáš, že já dělám něco blbě.“ Možná je to jen detail, ale podstatný.

Navíc si nemyslím, že by náročný program měl Spartě nějak pomoct, na něj má pořád úzký kádr. Minimálně dva zápasy v Lize mistrů ještě odehraje, Vánoce stráví v Davosu na Spengler Cupu. Je to velký rozdíl oproti Třinci, který se v klidu chystá na úpatí Beskyd na další obhajobu titulu. Zatímco Sparta půjde do play off pobitá, Oceláři vyvonění a svěží. Taky se pořád může stát, že NHL odpíská olympiádu, tím pádem Řepíka, Chlapíka a možná i Kašeho čeká olympiáda.

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta Praha 2:0. Skvělý Hrachovina vyčapal Motoru 1000. výhru

