Olomouc je bez Krejčího. Brzy se vrať, přeje Vrána bývalému parťákovi

I bez Davida Krejčího se Olomouc v Třinci dlouho držela statečně. Ve druhé třetině byla i lepší, klidně mohla zápas překlopit na svoji stranu. Právě tam byla absence špičkového centra znát nejvíc.

„David je hráč špičkových kvalit, když má nějaké momenty v zápase, dokáže je proměnit,“ přitakal Petr Vrána. „Umí i šance vytvořit. Nechci říct, že Olomouc byla bez něho jiná, styl hokeje hraje pořád stejný, ale hráč jeho typu samozřejmě chybí.“

Sám se o absenci bývalého parťáka a kamaráda dozvěděl až před rozbruslením. „Chystali jsme se klasicky, jako by na přesilovky a všechno byl. Nevím, co má, jestli nějaké zranění? Asi mu napíšu a zeptám se.“

S Krejčím jsou přátelé dlouho. Ve Šternberku spolu hráli od první do páté třídy v jedné lajně. Společně šli i do Olomouce, kde získávali jeden žákovský titul za druhým. Až v roce 2001 se jejich cesty rozdělily. Krejčí šel do Třince, Vrána do Havířova. „Měl jsem tam šanci naskočit i za áčko v extralize, proto Havířov,“ vysvětloval Vrána.

Tehdy by ani jednoho z nich nenapadlo, že se oba probijí až do NHL. A že se Krejčí vypracuje v jednoho z nejlepších centrů na světě. „To asi nenapadlo ani jednoho z nás,“ přitakal třinecký kapitán s úsměvem. „Je to úžasné! Zrovna jsme se o tom bavili, klobouk dolů, co David dokázal v Americe. Prosadil se v Bostonu, v legendárním týmu, vybudoval si skvělou pozici. Strašně dlouho si držel vysoký standard, pořád podával solidní výkony. To samé v play off, vždycky byl vidět. Úžasné, že se kluk z malého města dotáhl až na absolutní špičku našeho hokeje.“

Vrána přiznává, že když se doslechl o Krejčího plánu vracet se do Evropy, snažil se ho nalákat do Třince. Šance byla, na dvě mládežnické sezony v dresu Ocelářů nedá Krejčí dopustit. „Častokrát jsme se bavili o tom, že bychom si rádi spolu ještě jednou zahráli,“ líčí Vrána. „Když se spekulovalo o jeho konci v Bostonu a návratu do extraligy, zeptal jsem se ho, zda nechce k nám.“

„Lanařil“ ho na výborný tým i podmínky. „Říkal jsem mu, že je tu špičkové zázemí a že se tady bude cítit jako v NHL. Ale cítil jsem z něho, že už je rozhodnutý. Upřednostnil rodinu a klub, za jehož áčko si chtěl v extralize vždycky zahrát. Chápu ho, v jeho kůži bych se asi zachoval stejně.“

Jak dlouho bude Krejčí Olomouci chybět, zatím není jasné. Zranění by ale nemělo být vážné. „I bez Davida jsme se s tím v Třinci poprali dobře, ale samozřejmě nám chyběl na ledě jako lídr,“ přitakal obránce Jan Švrček, který nastoupil po zranění v obličeji s košíkem. „Tak to je, jedeme dál i bez něho. Snad se teď třeba gólově chytne Nahec (Lukáš Nahodil dal v Třinci první gól sezony) a půjde to. V Třinci byly dvě třetiny od nás slušné, akorát jsme pokazili třetí třetinu a ztratili zápas.“

SESTŘIH: Třinec - Olomouc 5:1. Hanáci bez Krejčího padli, v závěru řádil Nestrašil

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:48. P. Vrána, 41:27. A. Nestrašil, 47:43. M. Doudera, 58:58. A. Nestrašil, 59:26. M. Kovařčík Hosté: 26:45. Nahodil Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – O. Šedivý, R. Szturc, Hrňa – Dravecký. Hosté: Lukáš (Špunar) – Ondrušek, T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Švrček – J. Káňa, Kusko, Kucsera – Klimek, J. Knotek, Bambula – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Strapáč, Nahodil, Kunc. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec

