Zikmund hrdinou Kladna: Vedle Jágra a Plekance už jsem uvolněný

Třetí branka ve čtyřech zápasech. Řekněte, je to úlevou po angažmá ve Spartě, kde vaše role byla úplně o něčem jiném?

„Ano, je to pro mě určitě úleva. Ta důvěra je tady mnohem větší. Je to i vidět, snažím se to vracet výsledky. Zatím se to daří a teď je důležité, abychom jen urvali víc těch bodů pro tým, abychom extraligu ne uplácali, ale zachránili. Ale já bych po dnešním gólu nemluvil o střelecké formě. (směje se) Nějak jsem tam puk dotlačil, bylo důležité, že jsem se ocitl na místě, kam se kotouč odrazil.“

Funguje povzbudivě už jen přesun hráče ze Sparty, kde není důvěra taková, do prostředí, které znáte a víte, že minuty půjdou nahoru?

„Rozhodně je lepší, že jsem přišel do prostředí, které znám. Bohužel, teď kabina nefunguje standardně, jsou takové provizorní podmínky, ale to se dá vydržet. Věřím, že až se tohle upraví, tak to bude ještě o něco lepší.“

Co návrat do formace s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem ? Už to pro vás asi není takové haló, že?

„Jasně, ale pořád je to tak, že kdyby přišel někdo nový, tak by to bylo pro něj úplně něco jiného, co nezažil. To jsou legendy českého hokeje. Ano, už jsem s nimi hrál, je to jiné. Jsem uvolněnější. Když jsem s nimi hrál poprvé, tak jsem jim jen nahrával a i hráči okolo předpokládali, že všechny puky budu automaticky odevzdávat Džegrovi a Plekymu. A pořád je to tak, alespoň myslím, že kdyby přišel někdo nový, tak hrát vedle nich, by pro něj bylo úplně něco jiného, co nezažil.“

Co změna ambicí? Zatímco ve Spartě se míří jen na titul, tady se rvete vyloženě o přežití.

„Tak to je. Už jsem minule říkal přesně k tomuhle, nekoukat doleva a doprava na nějaké play off, ale hrát zezadu a zajistit, aby se nespadlo.“

SESTŘIH: Kladno - Mladá Boleslav 2:1. Zikmund trefil Rytířům cennou výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:51. Račuk, 35:08. Zikmund Hosté: 24:07. P. Kousal Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Ticháček, K. Wood, Baránek, J. Suchánek (A), Donaghey – Jágr, Filip, Zikmund – Hlava, Plekanec (C), Kristo – M. Beran, A. Kubík, Machala – Hajný, Račuk, Melka. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Šidlík, Bernad, Pláněk (A), Jánošík (C), Lintuniemi, D. Moravec – Lunter, Fořt, Pospíšil – Kelemen, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Pražák, Sýkora – Brejcha, Votrubec Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 723 diváků

