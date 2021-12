Vrána o Třinci: Vyrovnaná liga je dřina. Tripy? Lepší, než se vracet domů

Dřina. Oceláři sice výsledkově válcují extraligu, ale z dvaceti vyhraných zápasů jich hned devět urvali jen o jeden gól. „Opravdu je to hodně vyrovnané, spoustu zápasů jsme ubojovali,“ říká Petr Vrána. Dnes jeho tým čeká další náročná šichta, Třinec hraje v Pardubicích (18.00).

Základní část je takřka v polovině, jste první. Dá se říct, že to splňuje vaše očekávání?

„Vždycky se dá na něčem pracovat. Spoustu zápasů jsme ubojovali o gól. Měli jsme i štěstí, ale o tom to je. Za získané body jsme rádi, musíme pokračovat dál. Není to jednoduché. Soupeři na nás hrají hodně agresivně, je těžké se prosazovat. Ale důležité je, i když se třeba prohraje, odvádět hru, co chceme. Třeba ve Zlíně (1:2p) nám zápas vyloženě nevyšel a některé další taky nebyly úplně podle našich představ. Konce jsme si ale uhlídali, body jsou důležité.“

2 Pouze dvakrát Oceláři v sezoně nebodovali. V Plzni prohráli 2:3 a doma s Mountfieldem HK 0:2.

Kdo se vám zatím profiluje jako nejnepříjemnější soupeř?

„Každý to má asi jinak, zápasy jsou vždy jiné. Nikde to není jednoduché, ani na ledě posledního Zlína. Naposledy s Olomoucí jsme taky bojovali a takových týmů je hodně. Liga je opravdu hodně vyrovnaná, spoustu zápasů jsme vyhráli o gól. Jak jsem říkal, je to dřina. Na začátku třeba dáte gól, ale pak je to o jednu branku celý zápas.“

Náskok, který jste si vypracovali, vás musí hřát a těšit, je to tak?

„Je to super, ale teprve se blíží polovina základní části, ještě je hodně hokeje před námi. Pro nás je důležité pracovat na naší hře. Výsledky jí třeba někdy úplně neodpovídají. Pro nás je důležité dostat se do pohody, abychom měli stabilní výkonnost a získávali důvěru v to, co hrajeme. A předváděli to každý zápas.“

Výhry Ocelářů 9x o jeden gól 3x o dva góly 8x o víc než dva góly

Co bude nejdůležitější v další části sezony?

„Udržet si výkonnost, abychom bodovali, co nejvíc to jde. Ted přichází takový ten čas, že na vás trochu padá únava. Zápasy se začínají kupit, je třeba se udržovat v kondici a co nejvíce odpočívat. Když je příležitost, je třeba zregenerovat a doléčit drobná zranění. A dál se poctivě chystat, abychom mohli urvat co nejvíce bodů.“

V sezoně střídáte venkovní tripy se sériemi domácích zápasů. Je to pro vás výhodnější?

„Jo. Je to sice někdy dlouhé, když vyjíždíme na čtyři pět dnů, ale zase to je lepší, než se vracet mezi zápasy domů. Tripy jsou někdy náročné, ale spousta kluků hrála venku, takže jsme na tento styl zvyklí. Že se hraje týden nebo deset dnů doma a pak zase venku. Není úplně jednoduché jezdit pořád po celé republice, když se zápasy střídají klasicky doma venku.“

Nedávno jste dostal nepříjemnou ránu pukem do ucha. Vše v pořádku?

„Naštěstí ano. Jen řešíme, jestli a kdy vytáhneme stehy. Jinak v pohodě. Nepříjemné místo, ale naštěstí je všechno dobré.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 26 18 2 4 2 84:46 62 2. Mountfield 26 16 4 1 5 86:56 57 3. Plzeň 28 13 2 4 9 89:78 47 4. Pardubice 25 11 5 3 6 77:62 46 5. M. Boleslav 27 12 3 2 10 63:62 44 6. Vítkovice 26 11 3 1 11 56:64 40 7. Sparta 26 9 4 4 9 91:81 39 8. Č. Budějovice 26 11 1 2 12 75:75 37 9. Brno 26 8 5 2 11 74:77 36 10. Olomouc 25 9 4 1 11 59:70 36 11. K. Vary 26 10 1 3 12 78:74 35 12. Litvínov 26 10 1 3 12 73:79 35 13. Liberec 26 9 1 5 11 57:73 34 14. Kladno 25 5 3 3 14 64:87 24 15. Zlín 26 2 2 3 19 44:86 13 Generali Play-off

