Svačina končí ve Vítkovicích. Oklikou se vrací do organizace Ocelářů

Zkušený útočník Vladimír Svačina (34) končí ve Vítkovicích. V aktuální sezoně se trápil střelecky i zdravotně, přesunuje se do prvoligového Frýdku-Místku. Oklikou se tak vrací do organizace třineckých Ocelářů, kde skončil po mistrovském titulu z roku 2019.

„Rozhodli jsme se, že dáme prostor mladým hráčům i s výhledem do příštích sezon,“ vysvětloval pro klubový web sportovní ředitel Roman Šimíček. „Vladimírovi samozřejmě děkujeme za služby, které v našem dresu odváděl a přejeme mu hodně štěstí.“

Svačina v aktuální sezoně odehrál 20 zápasů, nasbíral v nich pouze 6 bodů (2+4). Poslední přihrávku si připsal v minulém utkání proti Českým Budějovicím (4:2), kdy se na led vrátil po zdravotních problémech. Rodák ze Studénky se svezl v podprůměrném ofenzivním rozjezdu Vítkovic. V mateřském klubu, kde extraligu před čtrnácti lety rozjížděl, se chtěl ukázat.

Mladá Boleslav - Vítkovice: Svačina výstavním švihem nad rameno brankáře vrátil hosty do hry, 2:1

„Doma je to jiné, cítím, že to je určitý závazek,“ říkal před sezonou. „Vrátil jsem se, víc lidí z okolí mě sleduje, vylezu ven a hned to poslouchám. Když se daří, tak většinou nikdo nic neřekne, jen pozdraví. Když se ale nedaří, tak to je hned: jste prohráli, že? A takové narážky. Na to jsme specialisti, náš národ.“

Ostravané chtějí věnovat větší prostor mladším odchovancům. Svačina se vrací do organizace HC Oceláři Třinec s vyřízenými starty do prvoligového Frýdku-Místku, který je součástí třineckého klubu jako jeho partnerský klub. V Třinci přitom nebylo místo už po mistrovské sezoně 2018/19.

V elitní soutěži odehrál Vladimír Svačina za Vítkovice, Kometu, Plzeň, Mladou Boleslav, Liberec, Třinec a Pardubice 730 zápasů, nasbíral v nich 369 bodů (160+209).

