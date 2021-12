Bek Košťálek vyrovnal extraligový rekord: Jen jsem to pral na bránu

Do pátečního večera dokázal mezi obránci jenom Adam Polášek posbírat v jednom zápase 5 asistencí. Při výhře nad Třincem 6:3 ho dotáhl pardubický Jan Koštálek, který měl podíl na prvních pěti gólech svého týmu. „Všechno, co jsem vystřelil, tam kluci dorazili. Cpal jsem to pořád do branky,“ komentoval svůj velký večírek.

Vždycky se snažíte hodně střílet a tlačit se dopředu. Ale rostou ramena, když vám tam skáče jedna asistence za druhou?

„Určitě jsem moc rád, jak to tam napadalo, potěší to. Vždycky jsem byl radši za góly, dával jsem jich víc, byl jsem spíš střelec. Ale proti Třinci jsem tolik asistencí posbíral hlavně díky tomu, jak kluci všechno skvěle doráželi.“

Výjimečnost vašeho kousku dokazuje, že třeba pardubický kouč Richard Král byl výjimečný nahrávač. A nikdy 5 asistencí během kariéry neposbíral...

„Fakt? (usměje se) Tak to mě ani nenapadlo. Já to opravdu ale jenom pral na bránu a kluci dobře doráželi.“

Mohl jste mít i šestý bod. Mrzí, že nakonec váš gól nebyl uznaný, protože jste před střelou měl kontakt s brankářem Markem Mazancem?

„V tu chvíli jsem si říkal, že to byl regulérní gól. Nevím, co se dá dělat jiného, když dorážíte puk, občas do brankáře strčíte. Bylo by to hezké jít ještě dál, ale gól neplatil, pět bodů je taky dobrých.“ (usměje se)

Pardubice - Třinec: Opět Musil! Dynamo po jeho dorážce odskočilo na 5:2

S Třincem to byla velká bitva, kde se hodně bruslilo i sráželo. Sedí vám, když jsou utkání plné emocí?

„Jo, byl to opravdu super zápas. Přišlo mi, jako když hrajete play off, bylo to hodně vyhecované, viděli jste poměrně dost hitů. Určitě hodně zajímavé utkání, jen škoda, že se na tribuny dostalo jen tisíc lidí.“

Pardubice si procházely herní krizí. Je po výhrách v Olomouci a s Třincem pryč?

„Víte, jak se to říká s tou kapelou, nejde vyhrávat pořád. Občas přijde fáze, že jednou, dvakrát prohrajete. Ale pak musíme ukázat, že jsme silný tým a zase se vrátit zpátky tam, kde jsme byli zpátky.“

Mohl by být váš pětibodový večírek i přihláškou zpátky do reprezentace?

„Byl bych určitě rád, ale to vždycky záleží na trenérech, koho si vyberou. Můj úkol je, abych hrál v klubu, co nejlépe dovedu. Když přijde pozvánka, je to bonus.“

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 6:3. Košťálek řídil skolení mistra pěti nahrávkami

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:12. Sobotka, 16:54. F. Chlapík, 33:48. J. Konečný, 57:01. Sobotka Hosté: 10:13. Honejsek, 27:20. R. Veselý, 38:13. Gazda, 44:31. Zabusovs, 58:08. Gazda, 59:01. Gazda Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Radek Jeřábek, Mikliš, Matuškin, T. Pavelka, Poizl, A. Polášek – Buchtele, R. Horák, F. Chlapík – D. Kaše, M. Řepík, Sobotka – J. Strnad, D. Přibyl, E. Thorell – Vitouch, J. Konečný, T. Jandus – Dvořáček. Hosté: Huf (Kašík) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec, M. Novotný, T. Hanousek, Ferenc – Mallet, Honejsek, Okál – Kubiš, P. Sedláček, O. Flynn – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – Vopelka, R. Veselý, Fryšara. Rozhodčí Hejduk,Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion

