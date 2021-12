SESTŘIHY: Dynamo skolilo Třinec 6:3, Košťálek 0+5. Gazda 3+1 zničil Spartu!

Nahodil vystřetil výhru nad Vervou

Trenéři obou týmů udělali po sérii nezdarů změny v sestavách, prvním zajímavým momentem ale bylo až v sedmé minutě Řezníčkovo vyloučení. Litvínov si však v přesilovce výraznější šanci nevypracoval. Naopak hosté se hned v první početní výhodě prosadili, když faul Hübla potrestal ve 12. minutě Krejčí a svým 14. gólem v sezoně otevřel skóre zápasu.

Na přelomu první a druhé třetiny měli Severočeši druhou početní výhodu, sehráli ji však ještě hůře než první. Ve 22. minutě se do první velké litvínovské šance dostal Kudrna, Lukáše v olomoucké brance ale neprostřelil.

Verva se následně začala více tlačit do útoku, jenže místo vyrovnání přišel druhý gól hostů. Zakrytý výhled Godly využil Kucsera. Zaskočené domácí mohl zlomit Krejčí, podruhé se však mezi střelce nezapsal.

Následně dostal čtyřminutový trest Švrček a Litvínov přece jen zásluhou Chalupy snížil. O 55 sekund později bylo navíc vyrovnáno, když se Kudrnova střela odrazila přímo k Balážovi a devatenáctiletý bek si připsal první branku v extralize.

Hosté však ještě ve druhé části dokázali získat vedení zpět. Po zaváhání v litvínovské rozehrávce vrátil Hanákům vedení Kunc. Ve 40. minutě byl navíc vyloučený Gerhát a i druhou přesilovku hosté využili. Zpoza brankové čáry odrazil puk o Godlu Nahodil. Slovenský gólman následně zlikvidoval šance Koloucha s Navrátilem a udržel pro svůj tým šanci na bodový zisk.

V 56. minutě navíc tečoval střelu Kudrny od modré čáry Sukeľ, snížil na 3:4 a připsal si první gól v litvínovském dresu. Vyrovnat se ale domácím nepodařilo ani v závěrečné power play. Olomouc tak potvrdila, že se jí proti Litvínovu daří. Hanáci bodovali ve dvanácti z posledních 13 vzájemných zápasů.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „Do utkání jsme špatně vstoupili, hned jsme dostali branku a první třetina byla hrozně špatná. Bohužel ve druhé třetině, za stavu 0:2, kdy jsme do toho začali trošku víc jít a povedlo se nám srovnat na 2:2, jsme ke konci třetiny dostali laciný gól po hrubé chybě. Nechali jsme volného hráče před bránou, který dal na 3:2. Ten gól nás hodně nalomil. Ve třetí třetině jsme dostali na 4:2, hodně jsme to otevřeli a snažili se něco se zápasem udělat. Podařilo se nám ale dát jen gól na 4:3. Celkově bylo utkání z naší strany hodně špatné.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Pro nás velice cenné a důležité vítězství, venku jsou cenná všechna. První třetinu jsme hráli dobrý hokej a zaslouženě jsme vedli. Důležité pro nás bylo, že po lehkém ne kolapsu, ale když domácí srovnali na 2:2, jsme byli schopni dát třetí gól na konci druhé třetiny. Ještě důležitější byl na 4:2 na začátku třetí třetiny. Před dnešním zápasem jsme třikrát prohráli, ale vždy jsme sehráli dobrých 40 minut. Vždy to byl vyrovnaný zápas a pak jsme měli ve třetí třetině trošku problém. Neměli jsme žádný důvod k panice, chtěli jsme zde podat konsolidovaný výkon a myslím, že se nám to podařilo.“

SESTŘIH: Litvínov - Olomouc 3:4. Krejčí (1+1) řídil výhru Hanáků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:00. M. Chalupa, 36:55. O. Baláž, 55:48. Sukeľ Hosté: 11:05. David Krejčí, 24:07. Kucsera, 38:35. Kunc, 41:43. Nahodil Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, O. Baláž, Balinskis, Hrbas, Stříteský, Demel, Strejček – P. Zdráhal, Estephan, M. Chalupa – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), P. Straka (A) – Jarůšek, Sukeľ, Kudrna – Zygmunt, Gerhát, Jurčík. Hosté: Lukáš (Kmec) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí (A), Nahodil – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Burian, P. Kolouch, Navrátil – Kunc, Kusko, Bambula. Rozhodčí Pešina, Hodek – Zíka, Šimánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 1000 diváků

Schleiss rozsekl derby s Energií

Lépe vstoupili do utkání dobře bruslící hosté, Redlich však zblízka dorážkou neprostřelil vyjetého gólmana Svobodu. Domácí zareagovali průnikem Blomstranda, jemuž Novotný se štěstím odolal. Hráči Energie poté promarnili přesilovou hru a ve 14. minutě Černoch v dobré pozici trefil jen brankovou konstrukci.

Závěr úvodní části patřil Indiánům. Schleiss ještě svoji gólovou šanci neproměnil, ale 21 sekund před sirénou Jiříček po objetí branky s přispěním teče Havlína otevřel skóre.

Pouhých 36 sekund po zahájení prostřední třetiny navíc opakovanou dorážkou zvýšil po vyhraném vhazování na 2:0 Dzierkals. Záhy mohl ve vlastním oslabení odpovědět Kohout, svůj samostatný únik ale zakončil nad.

Hosté následně převzali iniciativu, přes častou střelbu si ale vyložené příležitosti dlouho nevypracovali. Až ve 33. minutě dokázal snížit Kulich, když rychlou akci korunoval přesnou ranou švihem. Domácí se poté probrali a díky zlepšenému pohybu se soupeřem znovu drželi krok.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky inkasoval Kodýtek pětiminutový trest, hosté však přesilovku nezvládli. Naopak po faulech Mikúše s Dlapou upravil ve 48. minutě Schleiss ranou bez přípravy při hře čtyři na tři stav na 3:1.

Vzápětí ve vlastním oslabení trefil nahozením od modré čáry Havlín pravou tyč a v 52. minutě vyloučení Budíka potrestal kontaktní trefou pohodlně dorážející Černoch. Domácí zareagovali aktivním pojetím a vedle nebezpečného pokusu Vondráčka z úhlu už Karlovarští nedokázali srovnat skóre ani během hry bez brankáře.

SESTŘIH: Plzeň - Karlovy Vary 3:2. Západočeské derby pro Indiány. Rozhodl Schleiss

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:40. Jiříček, 20:36. Dzierkals, 47:50. Schleiss Hosté: 32:29. Kulich, 51:22. Černoch Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Kremláček, Jiříček, Kvasnička, Budík, Graňák – Dzierkals, Mertl (A), J. Dufek – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – F. Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – M. Lang, F. Přikryl. Hosté: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, L. Doudera, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek (A), Kulich, Flek – Immo, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí Úlehla, Pražák – Brejcha, Votrubec. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Jergl přetrhl Ostravanům vítěznou šňůru

Bitva dvou týmů s dobrou aktuální formou příliš rozruchu nenabídla. Oba celky se k úspěchu chtěly dobrat především bezchybnou defenzivou a velkých šancí bylo poskrovnu.

Vítkovičtí sice zkraje zápasu hráli dvakrát v pěti proti čtyřem, ale bez větší šance, a při přesilovce hostů na Stezku v závěru první dvacetiminutovky opakovaně nevyzrál ani Oksanen.

První možnost změnit bezgólový stav si vytvořil až domácí Bukarts, ale po jeho ráně ve 23. minutě zachránila Hradec tyčka. Lotyšský útočník se neprosadil ani vzápětí v přesilovce při Gasparově vyloučení.

Urputnou a vyrovnanou bitvu naklonil na vítkovickou stranu v třetí části Lednický, který brzy po startu zapracoval na brankovišti a nadvakrát puk dostal za Kiviaha.

Hradečtí pak zvýšili intenzitu hry, ale udeřili až v přesilovce. Kochův faul už za šest sekund potrestal Smoleňák, jenž ve 49. minutě za Stezkova záda tečoval McCormackovo nahození od modré čáry.

Zápas došel do prodloužení, ve kterém hosté potrestali vítkovické zaváhání v defenzivě a Jergl po Klímově přihrávce pohotovým zakončením zajistil Hradci bonusový bod.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Připravovali jsme se na těžkého soupeře, což se v celém zápase potvrdilo. Bylo to vyrovnané utkání, jedno z nejlepších, které jsme dosud sehráli, jen jsme to nepřetavili v góly. Dvě třetiny jsme byli lepší, ale nepomohli jsme si v přesilovkách. Mohli jsme rozhodnout také v závěru, což se bohužel nestalo. Bylo to o maličkostech, o drobných chybách. Tu jsme udělali, a proto jsme prohráli.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Musím přiznat, že domácí byli lepší. Paradoxně nás ale nakopl gól, který jsme inkasovali, poté jsme s Vítkovicemi srovnali hru. V prodloužení jsme opět tahali za kratší konec. Mohli jsme v něm inkasovat, naštěstí nás podržel brankář. Nakonec jsme zvítězili a získali dva body, kterých si moc vážíme.“

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 1:2p. Branky padaly až ve třetí třetině, v prodloužení rozhodl Jergl

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:10. Lednický Hosté: 48:47. Smoleňák, 63:06. Jergl Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – Galvinš, R. Polák (C), Gewiese, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Lednický, Chlán, Fridrich. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Jank, McCormack – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Orsava, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Lamper – Miškář. Rozhodčí Svoboda, Obadal – Frodl, Komárek Stadion Ostravar aréna

Moravané trestali v přesilovkách, Krištof 0+4

Kometa vlétla do zápasu ve velkém stylu a přehrávala Rytíře ve všech směrech. Za svoji aktivitu byla odměněna dvěma góly během úvodních 11 minut, když tlak na Bowovu branku zužitkovali Šoustal a Ďaloga. Další góly mohli přidat Horký a Mueller.

Kladno se v úvodní třetině v podstatě jen bránilo, první střelu na Sedláčka vyslal až po 16 brněnských pokusech Jágr ve 12. minutě, až v závěru měl na holi snížení obránce Dotchin, ale Sedláček jeho střelu zlikvidoval.

Po první přestávce se obraz hry změnil. Kladno přidalo na důrazu, lépe bruslilo i kombinovalo a bylo za to gólově odměněno. Nejprve Plekanec pronikl po levém křídle před Sedláčka a střelou do horního růžku mu nedal šanci, pak v přesilové hře dostal puk do brněnské branky bruslí Zikmund. Sudí po kontrole u videa vyrovnávací gól uznali.

Kometu po nezvládnuté druhé třetině nakopla přesilová hra na začátku třetí části, kdy vzorovou kombinaci zakončoval Vincour. Minutu a 13 sekund poté přidal další branku v početní převaze Mueller a nastolil tak ráz zbytku utkání.

Kladno se tlačilo do obranného pásma Brňanů, ale naráželo na jeho dobře organizovanou defenzívu. Kometa Rytíře k ničemu nepustila a když Mueller využil třetí přesilovku, bylo o vítězi jasno.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Kometa): „Měli jsme výborný vstup do utkání, vedli jsme 2:0 a mohli jsme přidat i další góly. To se nepovedlo. Druhá třetina byla úplně naopak. Soupeř převzal iniciativu, z naší strany to bylo hodně špatné. Nevím proč. Mohli jsme dostat i více než dva góly. Přestali jsme hrát, co jsme chtěli. Do třetí třetiny jsme se snažili tým uklidnit. Věřili jsme týmu, že si vytvoří šance a to se potvrdilo. Kluci bojovali a rvali se, výhra nakonec zůstala doma a věřím, že naše vítězná šňůra bude pokračovat.“

Jiří Burger (Kladno): „Mně se utkání nehodnotí vůbec dobře, první třetina byla z naší strany velmi špatná, scházel nám pohyb i důraz. Ve druhé třetině jsme se parádně vrátili do zápasu, takhle nějak bychom si představovali naši hru. Ke třetí třetině nemám co říct, protože to, co jsme si tam dovolili, bylo hrozné. Musel bych být sprostý. Mám na mysli zbytečná vyloučení. Jeden faul v útočné třetině, druhý na útočné modré a třetí za řeči, to si nemůžeme dovolit.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Kladno 5:2. Domácí rozhodli v přesilovkách, Krištof 0+4

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:15. T. Šoustal, 10:03. Ďaloga, 42:39. Vincour, 43:52. P. Mueller, 56:03. P. Mueller Hosté: 30:33. Plekanec, 33:47. Zikmund Sestavy Domácí: J. Sedláček (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Bartejs, Gulaši (A), L. Forman, D. Mikyska – Zaťovič (C), Krištof, P. Mueller (A) – R. Pavlík, A. Zbořil, L. Horký – Ostřížek, Rákos, Vincour – T. Šoustal, Meluzín, Süss. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Donaghey – Zikmund, Plekanec (C), Jágr – Hlava, Filip, M. Indrák – Machala, A. Kubík, M. Beran – Kristo, Račuk, Melka. Rozhodčí Šír, Vrba – Axman, Kajínek Stadion Winning Group Arena Návštěva 1000 diváků

Pardubice - Třinec 6:3

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 6:3. Košťálek řídil skolení mistra pěti nahrávkami

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:04. Camara, 20:39. Camara, 37:03. Říčka, 40:42. A. Musil, 49:36. A. Musil, 58:40. Cienciala Hosté: 25:09. Kundrátek, 40:25. Martin Růžička, 58:08. P. Vrána Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, J. Zdráhal – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Cienciala, Hecl – Pochobradský, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, Miloš Roman, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Hrňa – O. Šedivý, M. Kovařčík, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Kika, Šindel – Gebauer, Hlavatý Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 1000 diváků

Sparta - Zlín 4:6

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Sparta Praha - Zlín 4:6. Překvapení kola, hattrickem se blýskl hostující Gazda

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:12. Sobotka, 16:54. F. Chlapík, 33:48. J. Konečný, 57:01. Sobotka Hosté: 10:13. Honejsek, 27:20. R. Veselý, 38:13. Gazda, 44:31. Zabusovs, 58:08. Gazda, 59:01. Gazda Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Radek Jeřábek, Mikliš, Matuškin, T. Pavelka, Poizl, A. Polášek – Buchtele, R. Horák, F. Chlapík – D. Kaše, M. Řepík, Sobotka – J. Strnad, D. Přibyl, E. Thorell – Vitouch, J. Konečný, T. Jandus – Dvořáček. Hosté: Huf (Kašík) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec, M. Novotný, T. Hanousek, Ferenc – Mallet, Honejsek, Okál – Kubiš, P. Sedláček, O. Flynn – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – Vopelka, R. Veselý, Fryšara. Rozhodčí Hejduk,Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion