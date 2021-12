Probuzený střelec Vincour: Kometa nemůže hrát dole. To nejde!

Nemá sezonu, ze které by mohl být odvázaný. Přesto mu brněnský trenér Jiří Kalous, jenž si po svém letním nástupu vyžádal jeho setrvání v týmu, dál věří a staví Tomáše Vincoura na první přesilovku. „Má výbornou střelu, umí to trefit ze slotu. Konečně to prostřelil. V naše hráče máme víru,“ ulevil si Kalous po útočníkově čtvrté trefě v ročníku.

Druhá třetina vám nesedla. Měli jste za stavu 2:2 trošku nahnáno?

„Po první třetině, která byla z naší strany dobrá, přišla druhá. Ta byla hrozná. Zbytečně jsme znervózněli a báli se o výsledek. V šatně jsme si řekli, ať se uklidníme. Díky přesilovkám a tomu, že jsme dodržovali systém, jsme se vrátili do zápasu a otočili to na naši stranu.“

Právě. Povedlo by se vyhrát i bez z početních výhod?

„Za gólem a třemi body bychom šli tak i tak. Věděli jsme, že když budeme hrát jako v první třetině, můžeme utkání přetočit.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Kladno 5:2. Domácí rozhodli v přesilovkách, Krištof 0+4

Když jste zavěsil na 3:2, byla na vás znát úleva. Je to tak?

„Samozřejmě. Pro mě osobně velká úleva. Šancí z toho místa jsem měl dost a nepadlo mi to tam. Věřil jsem, že se to jednou prolomí. Jsem rád, že to vyšlo v takovém zápase a můj gól pomohl týmu se nastartovat. Je za tím výborná práce celé pětky, která byla na ledě.“

Vaše role při hře pět na čtyři je vyloženě střelecká, že?

„Jo, přesilovka je daná. Trenér to takhle chce. Posledních pět let je stejná, nic se nemění. Víme, co hrajeme a co se bude dít. Já jsem tam od toho, abych byl pořád nachystaný na střelu a snažil se to tam rvát. Člověk nikdy neví, kdy to přijde. Na tohle máme skvělé hráče, ať už Kika (Michala Krištofa) nebo Holase (Petra Holíka). Ti to dokážou sehrát tak, že se dívají někam jinam a stejně mi to dají.“

Dosud jste nasbíral osm bodů za čtyři góly a čtyři asistence. Čekal jste od sebe víc?

„Čekal, samozřejmě. Hlavně chci, aby se vyhrávalo. To se nám zatím moc nedaří.“

Dvě výhry, dvě prohry a zase dvě výhry. Pořád je vaše výkonnost nestabilní, co?

„Po Hradci jsme si řekli svoje. Pak jsme odehráli skvělé utkání v Liberci. Před Kladnem jsme věděli, že musíme udělat šňůru vítězství. Tabulka je narvaná a Kometa nemůže být na třináctém místě. Nemůžeme si dovolit hrát dole. To nejde! Musíme padat do střel a mlátit se o každý bod.“

Všímal jste si Jaromíra Jágra, který se tentokrát moc nedostal do hry?

„Myslím, že Jarda je vidět pořád, když má puk. S Plekym (Tomášem Plekancem) jsou osobnosti českého hokeje. Člověk si na ně musí pořád dávat pozor a znepříjemňovat jim to.“