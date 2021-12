Nejdřív nepodepsal, teď ji vynuloval. Sedláček podruhé „naštval“ Olomouc

Kubo, šťastný návrat do známých míst, viďte?

„Strašně důležité tři body, zaplaťpánbůh, že jsme to zvládli. Byl to těžký zápas, ale nám se povedla první třetina, od které jsme se odrazili. Po dvou gólech nám narostla křídla, hráli jsme výborně.“

I odpovědně dozadu, že? Mora se nedostávala do žádných přečíslení.

„Přesně tak. Nerad bych to zakřikl, ale od pauzy se v defenzivě pořád zlepšujeme. Teď to bylo vidět asi nejvíc, jsem za to fakt hrozně rád. Musím poděkovat klukům. Nebyly tam žádné dorážky ani nájezdy. Super.“

Zníte spokojeně, angažmá v Kometě vám svědčí?

„Líbí se mi tu moc, jsem rád, že jsem tady. I když aklimatizace mi na nové prostředí a tréninky taky nějaký čas zabrala. Nebylo to úplně jednoduché. Snad poprvé v životě jsem si však mohl vybírat z několika nabídek. V Olomouci jsme se bohužel nedomluvili, ale tak to v hokejovém byznyse někdy bývá.“

Můžete to jednání s odstupem času trochu poodkrýt?

„Nerad bych se k tomu vyjadřoval. Prostě to nevyšlo. Svým způsobem to chápu, protože Braňo Konrád je tady x roků, odchytal spoustu dobrých zápasů a vítězství. Mora mu věří.“

Olomouc - Kometa: Hosté skvěle sehráli přečíslení. Zakončoval Dočekal, 0:2

Měl jste olomoucké kluky o něco víc načtené? Pokud se dá třeba David Krejčí načíst...

„Zhruba jsem samozřejmě věděl, co hrají, ale on je neskutečný hráč. Když uděláte malinko něco jiného, on to hned vidí a dá vám to jinam. Krejča s Kánisem (Janem Káňou) jdou na ledě strašně cítit, jsou to lídři a velké hvězdy celé extraligy.“

Nesoucítíte trochu s Janem Lukášem, který si po vašem odchodu nemůže odpočinout?

„Má to těžké, ale oni věděli, jak to bude. Co jsem slyšel, na návrat Braňa to zatím moc nevypadá, ale klub to zatím asi neřeší. Na Honzíka lítá každý zápas plno střel, určitě by mu pomohlo, kdyby si třeba jeden zápas odfrknul. Ale nám třeba zase chytil čtyři góly, i tak odvádí super práci.“

Trenér Zdeněk Moták mi před časem s úsměvem říkal, že při loučení s vámi proběhly vtípky v tom stylu, že se máte ozvat, až zase budete potřebovat nakopnout. Srandičky?

(smích) „Jo, panu Motákovi jsem vděčný, známe se asi od šestnáctek, což je patnáct let zpátky. Je pořád stejný, fantastický člověk a trenér. Jako jeden z mála se drží v jednom extraligovém klubu několik let, což je asi výjimka. Klobouk dolů před ním.“

Atmosféra ve skromném klubu o pár pracovitých lidech, jakým je Olomouce, je asi jiná než kolos Kometa, že?

„Tlak v Brně jsem poznal hned na prvním tréninku. Očekávání je obrovské. Akorát škoda, že nemohou chodit lidi, protože tím ztrácíme naši velkou výhodu.“

SESTŘIH: Olomouc - Kometa Brno 0:2. Hanáci nenašli recept na bezchybného brankáře Sedláčka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 24:23. Krištof, 31:25. Dočekal Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – J. Káňa (A), David Krejčí, Nahodil – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Strapáč, P. Kolouch, Navrátil – Kunc, Kusko, Bambula – Burian. Hosté: J. Sedláček (Tomek) – Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, D. Mikyska, Ďaloga – Zaťovič (C), Krištof, P. Mueller (A) – L. Horký, A. Zbořil, Jenyš – Ostřížek, Rákos, P. Kratochvíl – T. Šoustal, Dočekal, R. Pavlík. Rozhodčí Roman Mrkva, Daniel Pražák – David Klouček, Ondřej Bohunek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1000 diváků

