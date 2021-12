Sparťanská omluva za Zlín: demolice Kladna! Jandač: Udělali jsme restart

V pátek se kolem kabiny Sparty rozneslo ticho. Bodejť by ne, slavit nebylo co. Naopak, leccos si toho za zavřenými dveřmi hráči i trenéři vyříkávali. A evidentně to zabralo, alespoň tomu napovídá nedělní demolice Kladna. Nutno však dodat, že tenisový kanár 6:0 ale obraz hry nevykresluje úplně přesnými konturami.

Zjednodušeně řečeno: Sparta byla lepší, ale ne o tři třídy, jak by mohl napovídat výsledek. „Pro nás to bylo hodně důležité utkání po tom nepovedeném pátečním zápase. Zlín nehrál vůbec špatně a nechci jeho hru vůbec degradovat, ale my jsme si to zkomplikovali sami. Nebylo to o Zlínu, bylo to o nás. Už se k tomu ale nechceme vracet. Věříme tomu, že se budeme prezentovat spíš lepšími výkony a výsledky. Jsme rádi, že jsme se zvedli, vyhráli a vzadu udrželi nulu. Udělali jsme restart,“ popsal trenér Josef Jandač .

Útrobami chomutovského zimního stadionu se tak mohl zase naplno roznést vítězný řev rudého obra. „Ideální způsob jak zapomenout na pátek. Zápas se Zlínem jsme prostě pokazili, nemá cenu chodit kolem horké kaše. Nebylo to ono. Teď jsme chtěli hrát jinak, týmově, všude pospolu. Šlo to vidět,“ přidal brankář Matěj Machovský .

Kladno - Sparta: Krásnou souhru s Chlapíkem a Sobotkou zakončil bekhendovým blafákem Buchtele, 0:4

Pro navrátilce z Rigy to byl teprve druhý extraligový start. V tom prvním pomohl k výhře 5:4 v prodloužení v Karlových Varech, teď pochytal všech 29 ran Kladna, včetně lapeného trestného střílení, a zapsal nulu. První od 8. dubna tohoto roku, kdy ve čtvrtém zápase semifinále play off vyzmizíkoval Liberec.

„Je to pro mě velká dávka sebevědomí. Když nevyhráváte a puky vás moc netrefují, tak pak každý takový zápas moc pomůže. Každý gólman je za to rád, kluci toho zblokovali strašně moc. Je to týmová nula, gólman to ocení, ale hlavně to odráží hru celého týmu. Jsem vděčný, že mi kluci pomohli a zmákli jsme to,“ radoval se.

Až do 34. minuty byl stav 0:0, pak se ale hostům splašily hole. Do té doby Machovský pochytal několik kladenských šancí a Spartu výrazně podržel. „Kdybychom museli dotahovat jejich vedení, klukům by se hrálo hůř. Po prvním gólu ale začali jezdit a přišly další trefy.“ Několik loženek spálil taky prošedivělý kladenský kmet Jaromír Jágr . Jednou sparťanského gólmana v brankovišti povalil a vlastním tělem zavalil. „Nebylo nic lehkého ho zvednout,“ culil se Machovský. „Pak se tomu sám smál, omlouval se mi, že nestíhal brzdit. Puk jsem naštěstí udržel, nikde mi nevypadnul.“

Gólman doufá, že další výkony jeho týmu půjdou nahoru. Ať už bude v brance stát on, nebo kolega Alexander Salák . „Máme to takové jako na houpačce. Buď se nám daří jen dopředu, nebo jen dozadu. Musíme ty výkony trochu uhladit. Kdybychom se odrazili od dnešního výkonu, který byl do defenzivy skvělý, bylo to super,“ doplnil.

Vinou rozsáhlé marodky zadních řad taky Pražané nečekaně povolali zpátky z hostování v Českých Budějovicích obránce Martina Janduse. Ten měl na jihu Čech pobýt až do konce ledna, nyní je však zpátky. Minimálně do Vánoc. „Reagujeme na to, že máme čtyři beky mimo. Chtěli jsme, aby Martin hrál a měl v Budějkách více prostoru, teď jsme ale rádi, že nám Motor vyšel vstříc a to hostování jsme pokrátili. Odehrál dobrý zápas,“ pochválil beka Jandač.

V opačném rozpoložení byl kladenský kouč David Čermák. „Sráží nás, že nedáváme góly, nepomůžeme si ani přesilovkami. V poslední třetině jsme to za stavu 0:2 otevřeli a dostali jsme třetí gól. Bohužel pak jsme výkon úplně degradovali posledními minutami, kdy jsme to vypustili a dostali další góly.“ Rytíři jdou dál čtrnáctí, náskok na poslední Zlín je 8 bodů.

SESTŘIH: Kladno - Sparta Praha 0:6. Výprask Rytířů, Machovský má první nulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 33:18. Dvořáček, 37:23. Matuškin, 51:55. M. Řepík, 55:23. Buchtele, 56:47. E. Thorell, 59:04. F. Chlapík Sestavy Domácí: Bow (Burda) – Dotchin (A), Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Donaghey, Baránek – Hlava, Plekanec (C), Jágr – M. Indrák, A. Kubík, Kristo – M. Beran, Račuk, Melka – Machala, Filip, Pytlík. Hosté: Machovský (Salák) – Matuškin, Mikliš, A. Polášek (A), M. Jandus, Radek Jeřábek, T. Pavelka – Buchtele (A), Sobotka, F. Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – T. Jandus, J. Konečný, D. Přibyl – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Micka – Ganger, Malý Stadion Návštěva 1 000 diváků

