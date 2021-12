Lotyš se trápil, ale už Vítkovicím pomáhá. Bukarts zahodil opici

Dvanáct zápasů byl gólově na suchu. Roberts Bukarts si do statistik připisoval jen minusové body za účast na ledě při inkasovaných brankách. Přitom právě on měl být klíčovou ofenzivní zbraní Vítkovic. Opora první lajny, lídr přesilovek. A nic. Potenciál potvrdil pouze při divoké přestřelce ve Zlíně (6:3), kde se blýsknul čtyřmi body (2+2).

„Góly a body se od Robertse čekají,“ říkal už před sezonou trenér Miloš Holaň. „S tím sem přišel, když nám padl plánovaný návrat Rado Tybora. Roberts je sice typologicky trochu jiný, ale bude mít klíčovou roli v první pětce. Přesilovky, trestná střílení, měl by se ukázat i jako lídr mužstva. Zkušeností má spoustu, kéž by si na své bodové sezony zase vzpomněl.“

Chvíli to trvalo. Bukarts dokonce vypadl ze základní sestavy. A kdyby měl o jeho služby tak výrazný zájem i někdo jiný než poslední Zlín, byl už by podle všeho dávno pryč. Konkurenta v boji o udržení vítkovické vedení nechtělo posilovat. Co kdyby se Lotyš v dobře známém prostředí přece jenom probral?

„Buky je trochu individualista, na druhou stranu mám rád typy, které to berou na sebe a chtějí rozhodovat,“ zastal se střelce Holaň. „Znám ho krátce, ale vidím v něm soutěživého chlapa, co opravdu nerad prohrává.“

Když se Bukarts po dvouměsíčním čekání na extraligovou trefu nedávno prosadil proti Olomouci (5:3), přijel ke střídačce, sáhnul si na záda a s gustem zahodil opici, která ho tak dlouho dusila. Jeho úleva byla obrovská, což pak bylo vidět i na ledě. Proti Olomouci si připsal tři body (1+2), od té doby boduje vcelku pravidelně. Znovu je v čele týmové produktivity (21 zápasů/5+11).

„Věděl jsem, že Buky dlouho nedal gól, ale byl jsem si jistý, že je dávat bude,“ komentoval parťákovo soužení útočník Dominik Lakatoš. „Že se někomu zrovna nedaří gólově, ještě neznamená, že to bude trápení celou sezonu. Jen se potvrzuje, že je perfektní střelec.“

Právě Lakatošův návrat z Finska, plus příchod ruského obránce Alexeje Solovjeva z Omsku, lotyšskému útočníkovi výrazně pomohl. V první přesilovkové formaci společně vytvořili trojici ostřelovačů. Solovjev na modré, Bukarts na levém křídle, Lakatoš na pravém. Všichni umí vypálit, slušně přihrát. Z přesilovek také Bukarts nasbíral 7 gólových asistencí. Bodový přísun se po zranění Solovjeva lehce přibrzdil, ale je znát, že Lotyš je zpátky ve hře. Znovu má důvěru, sebevědomí i tolik potřebný čas na ledě.

Ten mu chyběl při jeho angažmá v Třinci. V sezoně 2018/19 za Oceláře odehrál 33 zápasů, měl slušných 19 bodů (5+14), ale spokojený nebyl. Stejně tak trenéři a vedení. Ocelářům se tehdy povedl majstrštyk – Bukartse vyměnili se Spartou za Petra Vránu. Zatímco Lotyš se v Praze vytratil, Třinec našel klíčovou oporu a kapitána pro dvě zlatá tažení.

„Třinec jsem opouštěl z několika důvodů,“ vracel se dodatečně Bukarts. „Necítil jsem se v té době úplně nejlépe. Nehrál jsem přesilové hry, jak jsem byl zvyklý, a jiní kluci dostávali prostor v důležitých momentech utkání na můj úkor. Samozřejmě největší problém byl v tom, že jsem nedával branky. Měl jsem hodně gólovek, ale ne dost štěstí v zakončení. Bylo to těžké období.“

BUKARTS V EXTRALIZE Zlín (2015-18) 154 zápasů/128 bodů (63+65) průměr: 0,83 bodu na zápas Třinec (2018/19) 33 zápasů/19 bodů (5+14) průměr: 0,58 bodu na zápas Sparta (2019) 18 zápasů/7 bodů (2+5) průměr: 0,39 bodu na zápas Vítkovice (2019/20 a 2021/22) 68 zápasů/ 58 bodů (21+37) průměr: 0,85 bodu na zápas Celkem v lize 273 zápasů/212 bodů (91+121) průměr: 0,78 bodu na zápas

