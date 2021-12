Svoboda: Fakt nemůžeme být spokojení. Štve to, přišel jsem vyhrávat

Při obřím tlaku Pardubic držel v posledních minutách Miroslav Svoboda náskok 3:2. Nakonec přeci jen padl, Dynamo srovnalo 41 sekund před koncem a pak uspělo po nájezdech. „Chceme hrát nahoře a každý den pro to děláme na tréninku hodně. Neuspokojíme se. A když prohrajeme takový zápas... No, spokojeni být nemůžeme, to fakt ne,“ byl brankář čtvrtého týmu tabulky pořádně namíchnutý. Dobrá práce, ale...

Štve všechno o to víc, že Pardubice vyrovnaly v poslední minutě gólem, který neměl platit?

„Ten gól neměl platit?“

Ne, rozhodčí neviděli, že Patrik Poulíček trefil Filipa Suchého hokejkou do obličeje.

„Aha, to jsem neviděl. Jestli tam byla vysoká hůl, tak smůla. Ale je potřeba taky uznat, že jsme si ten gól zasloužili, byli jsme tam zavřeni pět minut. Těžko to házet na nějaký faul.“

Několikrát jste v téhle fázi oddechoval, v jednu chvíli jste měl snad čtyři dorážky na levé tyči, vrhal jste se tam po Robertu Kousalovi. Bylo hodně náročné vydržet ten tlak?

„Pro všechny to bylo strašně těžké, kluci blokovali střely vším, čím se dalo. Na jednu stranu se dá říct, že nám tři body utekly hloupě, ale fakt jsme si to vyrovnání soupeře zasloužili. Ale co, sezona je dlouhá, jedeme dál. Jen nás to bude všechny určitě mrzet. Hokej to byl opravdu dobrý, v podstatě režim play off. Jenže my prohráli, potřebujeme se naučit taková utkání zvládat, ztratili jsme jich dost, s Budějovicemi, teď. Musíme se z toho poučit, ať konce zvládáme.“

Zase jste je ale dvakrát za sebou zvládli, těsný náskok jste udrželi se Zlínem i s Karlovými Vary. Týmy ze spodních pater udržet na distanc dokážete. Tak černé to zase není, ne?

„Nevím, zase jsme čtvrtí, takže bych neříkal, že umíme porážet týmy ze spodku tabulky. (usměje se) Ne, víte, jsem z toho špatný, vedli jsme v Pardubicích, měli jsme tady vyhrát. Nechceme se uspokojovat, že porazíme Zlín a Kladno. Přišel jsem sem z Vítkovic, abych vyhrával. Chci být co nejvýš, ať si uhrajeme čtvrtfinále sami a nemusíme do předkola.“

Pardubice ještě nikdy v sezoně neprohrály nájezdy. Je cítit, že mají na tuhle disciplínu schopné hráče?

„Jasně, ať jede kdokoliv, je hodně šikovný. My zase nájezdy nevyhráli v sezoně ani jednou, nevím, čím to je. Na tréninku to s Domínem (Pavlátem) chytáme, ale v zápase jsme je ještě vyhrát nedokázali. Už to máme asi taky v hlavě. Spokojeni budeme s tím, že jsme dokázali s Pardubicemi hrát. Nespokojení, že jsme nedokázali vyhrát.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 28 19 2 4 3 90:52 65 2. Mountfield 28 16 6 1 5 91:59 61 3. Pardubice 28 13 6 3 6 91:69 54 4. Plzeň 30 14 2 5 9 95:84 51 5. M. Boleslav 28 12 3 2 11 63:65 44 6. Sparta 28 10 4 4 10 101:87 42 7. Brno 28 10 5 2 11 81:79 42 8. Vítkovice 28 11 3 3 11 60:70 42 9. Olomouc 27 10 4 1 12 63:75 39 10. Č. Budějovice 27 11 1 3 12 77:78 38 11. Litvínov 28 11 1 3 13 79:85 38 12. Liberec 27 9 2 5 11 61:76 36 13. K. Vary 28 10 1 3 14 82:80 35 14. Kladno 27 5 3 3 16 66:98 24 15. Zlín 28 3 2 3 20 51:94 16 Generali Play-off

