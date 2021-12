Pro Oceláře byl drahý, teď jim dal „zedník“ Gewiese první ligový gól

Pro premiérovou trefu si vybral stylové místo. Když bylo Petru Gewiesemu dvacet, stál o jeho služby Třinec. Odmakal tehdy s Oceláři celou letní přípravu, ale do týmu se nedostal. Přestup z rodného Šumperku pohořel na tabulkovém odstupném.

Vybavily se vám tyhle časy, kdy jste bojoval o třinecký dres? Byla to pro vás motivace?

(usměje se) To už je historie, je to osm let zpátky. Během toho jsem prošel iks staveb, to už je dávno za mnou.“

Na čem tehdy přesun ztroskotal?

„V Třinci jsem byl celou letní přípravu, měl jsem podepsanou smlouvu, ale ztroskotalo to na odkoupení hráčských práv. Tabulková cena byla kolem milionu a půl, to bylo nereálné. Týden před začátkem ligy jsem smlouvu v Třinci musel ukončit a vrátil jsem se do Šumperka. Na jednu stranu mě těšilo, že si mě takhle vysoko cení, ale hodilo mi to trošku vidle do cesty. Tak to prostě bylo.“

Cítil jste tehdy šanci na první tým Ocelářů?

„Když jsem se podíval na jména kolem, byl jsem jak Alenka v říši divů. Bonk, Peterek, Varaďa... Ale věřil jsem, že bych se mohl do týmu dostat. Navíc začínalo platit pravidlo, že museli nastupovat hráči do dvaceti let. Bohužel to neklaplo.“

Do Vítkovic jste z Šumperku přišel na sklonku minulého roku. Nastupujete v přesilovkách, jak vnímáte kariérní posun?

„Je to skvělé, užívám si to, super. Ze Šumperku do Vítkovic, teď tu stojím mezi novináři, iks lidí kolem mě s mikrofonem. (usmívá se) Užívám si to maximálně.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 1:3. Skvělý Stezka 35 zákroky zdeptal Oceláře

Na Třinec jste byli s Vítkovicemi dobře připravení?

„Speciální příprava nebyla, my si jedeme celou dobu svoje. A teď jsme to jenom poctivě plnili. Věděli jsme, že na nás vletí od začátku, tak jsme se snažili to odrazit. A mít brejky, což se nám dařilo. Třinec je hodně zkušený tým, ale my jsme věděli, že když si budeme od začátku plnit to, co máme nastavené – hlídat si zadek a ujíždět – tak se nám to povede dovést do zdárného konce.“

Váš gól byla čistá rána od modré? Nebo ji někdo lehce tečoval?

„Podle toho, co jsem slyšel, tak byla čistá. Byl to takový padající list, který spadl, kam měl.“

Věřil jste, že to bude gólová rána?

„Věřím každému puku, který trefím na bránu. (usmívá se) Byl jsem trochu překvapený, že to dopadlo. Přejel mi tam hráč, neviděl jsem, proto jsem z gólu neměl ani extra emoce. Ale po zápase jsem si emoce v kabině s klukama užil, to stačí.“

Jsou o to silnější, že jde o váš vůbec první extraligový gól?

„Jo, je to skvělé, jsem nadšený! Vyhrálo se, fík je super. Jsem šťastnej.“

Hokejku „střelku“ jste po devíti minutách zlomil. Není to škoda?

„Byla to škoda, ale nejsem v těchto věcech úplně pověrčivý. (usmívá se) Snažím se nemít podobné bloky. Nebral jsem to tak, vzal jsem si druhou a pálil dál.“

Ve třetí třetině jste na třineckou bránu poslali jen dvě střely, nebyli jste až moc zalezlí?

„Vedli jsme 3:0 a jsme tady proto, abychom vyhráli. Dělali jsme pro to maximum. Že se nám nepovedlo vyslat více střel, se historie neptá. Známe se, víme, co Třinec hraje. Teď fungovalo, co jsme si nastolili. To je skvělé. A znovu skvěle chytal Aleš Stezka.“

V Liberci jste minule také vedli 2:0 a nakonec padli 3:4 v prodloužení. Měli jste to v hlavách?

„Nesmíme to mít v hlavách, protože by to byl problém.“

V devátém zápase za sebou jste bodovali. Jdete výkonnostně nahoru?

„Určitě ano. Vítězství a body přicházejí, každý si více věří a myslím, že je to na ledě i vidět. Daří se nám, jedeme na nějaké vlně a jsme rádi. Nikdo nijak nevystupuje, jedeme svoje. Víme, co máme hrát, nehrajeme si na nic víc a to nám nese ovoce.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE