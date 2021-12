SESTŘIHY: Liberec slaví po obratu s Hradcem. Třinec - Vítkovice 1:3

Liberec - Mountfield HK

Hokejisté Liberce porazili v předehrávce 31. kola extraligy na svém ledě Hradec Králové 2:1. Bílí Tygři otočili skóre z 0:1 po polovině třetí třetiny v rozmezí 92 sekund, vítězný gól dal prvním zásahem v extralize mladý obránce Jan Štibingr. Severočeši tak navázali na nedělní vítězství nad Vítkovicemi a v tabulce poskočili na desátou příčku.

Liberec do utkání vstoupil o něco aktivněji a již po dvou minutách hry si zahrál přesilovku. V té měli dobré šance Ivan a Klapka, Kiviaho byl ale připraven. Po skončení početní výhody měl na hokejce vedoucí gól domácí Birner, trestuhodně však minul odkrytou branku. Následně si v početní výhodě zahráli také hosté, Kváču ale vůbec neohrozili.

Hra se poté odehrávala především ve středním pásmu a byla plná nepřesností. Až v závěru první části dostal tým Mountfieldu možnost dalších dvou přesilovek v krátkém sledu za sebou a slibnou šanci měl Koukal, Kváča ale jeho střelu ukryl v lapačce.

V úvodu druhého dějství byl v přesilové hře blízko vedoucího gólu liberecký Filippi, jeho rána však orazítkovala pouze horní tyč. Na druhé straně prověřili Kváču Oksanen a Jergl, liberecký brankář byl na místě. V polovině utkání hráli Východočeši další přesilovku, Liberec se ale výborně ubránil.

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 2:1. Tygři slaví po rychlém obratu ve třetí třetině

Skóre se tak poprvé měnilo až ve 38. minutě. Po Birnerově chybě ujeli hosté do rychlého přečíslení a po krásné přihrávce Jergla otevřel skóre zápasu Kevin Klíma. Bílí Tygři mohli bleskově odpovědět, po Grígerově ráně ale za Kiviahem podruhé v zápase zvonila tyčka

Do další šance se na začátku třetí částí prodral rychlík Zachar, Kiviaho ale jeho bekhendový pokus zneškodnil. Severočeši se i nadále tlačili do útoku a velkou šanci měl Kolmann, z ideální pozice ale přestřelil.

V 51. minutě už se však Liberec kýženého vyrovnání dočkal. Po dobré práci Rosandiče doklepnul volný kotouč do sítě pohotový Ordoš. A za další minutu a půl už Bílí Tygři dokonce vedli, když do sítě zaplulo Štibingrovo nahození od modré čáry - 2:1. Pro zadáka domácích to byla první trefa v extralize.

Královéhradečtí najednou museli dotahovat, naráželi ale na dobře zformovanou obranu domácích. V závěru sáhli hosté ke hře bez brankáře a obrovskou příležitost měl Kelly Klíma, netrefil ale poloodkrytou branku a Liberec své vítězství uhájil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:00. Ordoš, 52:32. Štibingr Hosté: 37:58. Kevin Klíma Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Štibingr, M. Ivan, Kolmann, Derner, J. Šedivý – Ordoš, Filippi (A), Gríger – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – J. Šír, A. Najman, Faško-Rudáš – Rychlovský. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lev (A), Orsava – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Oksanen, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Miškář. Rozhodčí Kika, Vrba – Ganger, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1 000 diváků

Třinec - Vítkovice

Hokejisté Vítkovic zvítězili v předehrávce 53. kola extraligy na ledě lídra tabulky Třince 3:1, bodovali podeváté za sebou a poskočili na páté místo. Ostravský tým vedl o tři góly už ve 26. minutě, když se postupně prosadili Petr Gewiese, Marek Kalus a Radovan Bondra. Oceláři odvrátili nejvyšší domácí porážku sezony v čase 55:11, jejich čestný úspěch zařídil Martin Marinčin.

Vítkovice se v úvodních pěti minutách dostaly dvakrát do přečíslení dva na jednoho, gól ale vstřelily z nenápadné akce. Obránce Gewiese, který skóroval poprvé v sezoně, nahodil puk od modré čáry na branku a Mazancova lapačka máchla do prázdna. Největší šanci Ocelářů v úvodní třetině zahodil Ondřej Kovařčík, jenž zblízka jen vyprášil Stezkův levý beton. Místo vyrovnání udeřilo na druhé straně - z dorážky se prosadil v jedenácté minutě Kalus.

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 1:3. Skvělý Stezka 35 zákroky zdeptal Oceláře

Třinecký tlak nepřišel ani ve druhé třetině, byť jen centimetry dělily od kontaktní branky Kundrátka. Jeho střela však skončila na tyčce a vzápětí Vítkovičtí využili špatného střídání domácích. Do úniku se dostal Bondra, který střelou z levé strany ke vzdálenější tyči vyhnal Mazance z branky. Trenér Varaďa si navíc vzal oddechový čas, ale jeho svěřenci si až na šanci Romana nic extra nevytvořili. Stejně tak neměl moc práce ani Kacetl.

Domácí nastupovali ve třetí třetině bez Daňa a točili jen jedenáct útočníků. Tlačili se podle očekávání dopředu a soupeře v utkání přestříleli 35:17, ale obrana soupeře vcelku bez problémů odolávala. Ujala se až střela obránce Marinčina od modré čáry. Třinec, který doma předchozí tři derby vyhrál se skóre 15:2, ještě poté umocnil přesilovou hru odvoláním Kacetla necelé tři minuty před koncem, ale Stezku ani tak vážněji neohrozil.

Hlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „Neměli jsme vůbec dobrý vstup do utkání. První třetinu jsme odehráli hodně špatně, ta byla asi nejhorší v sezoně. Inkasovali jsme v ní dva góly, byli jsme všude druzí, nevyhrávali jsme osobní souboje a nebyli jsme tak důslední jako (minulý zápas) v Boleslavi. To určilo ráz utkání. Ve druhé třetině jsme špatně vystřídali, dostali jsme třetí gól a 0:3 už byla velká ztráta. Vítkovice hrály i dobře v obraně. Nějaký optický tlak jsme měli, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale nebyly až tak velké, abychom skórovali. Z naší strany to nebyl dobrý zápas.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Jsme strašně rádi za tři body. Řekl bych, že jsme si je i zasloužili tím bojovným a zodpovědným výkonem. Zblokovali jsme hodně střel, byli jsme nepříjemní, důslední. Vytvořili jsme si dobrý náskok v první třetině, pojistili jsme ho třetím gólem a i díky výbornému výkonu Stezky jsme vítězstvím uhájili. Sedá si to, samozřejmě je to derby, každý se na to připravuje. Jedete k lídrovi, o to zodpovědnější je to asi v hlavách. Jen mě mrzí zranění Lednického.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55:11. Marinčin Hosté: 03:19. Gewiese, 10:59. M. Kalus, 25:28. R. Bondra Sestavy Domácí: Marek Mazanec (26. Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Daňo, Martin Růžička, P. Vrána – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Kurovský. Hosté: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák, Gewiese, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Lednický, Chlán, Fridrich – Flick. Rozhodčí Kubičík, Stano – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 1000 diváků