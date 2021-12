Křiklavě vánoční Liberec. Kouč: Svetr budu mít, dokud se bude vyhrávat

Díky výhře 2:1 nad Hradcem se Liberci teprve počtvrté v sezoně povedlo vyhrát dvě utkání v řadě. Pro klub, jenž se namísto na špičce tabulky potácí okolo poslední příčky zaručující play off, je to hodně vítaná vzpruha. Co za zisky bodů stojí? Jistě, bojovnost, vůle a zlepšené výkony. Ale také módní styl trenérského štábu Liberce. Jako by křiklavě modrá barva jejich vánočních svetrů přitahovala nevěřícné pohledy soupeřů, kteří se pak nesoustředí na utkání.

Hradec šel do utkání z druhé příčky, Liberec z dvanácté. Bodový rozdíl? Rovných 25 bodů. Přesto v utkání vládl jasně právě domácí celek Bílích Tygrů. „Byli lepší od první do poslední minuty. Nám se utkání vůbec nevydařilo,“ láteřil hostující trenér Ladislav Čihák.

Možná ani on nemohl uvěřit, jak jeho partu Liberec přejel. Tím spíš, když se on se svým kolegou Tomášem Martincem k utkání dostavil ve slušivých sakách, zatímco hostující trenéři naběhli na střídačku v zářivě modrých svetrech.

„Znovu se rozjela marketingová akce týmu a my jsme se domluvili, že pokud budeme v těch svetrech vyhrávat, tak v nich budeme stát všichni na střídačce,“ vyprávěl po utkání se smíchem liberecký trenér Patrik Augusta . Vzhledem k tomu, že předchozí duel jeho svěřenci urvali v prodloužení proti Vítkovicím, dohoda velela jasně. Módním výstřelkem se bude moci pokochat i Hradec.

Možná, že i hokejisté z Podještědí mají nyní o extra motivaci postaráno. Jako kdyby za jejich zlepšenými výsledky stál právě fakt, že mohou své kouče trápit úsměvným outfitem ještě o něco déle. „Kdyby to ale bylo takhle jednoduché, tak by to bylo nesmírně fajn,“ smál se samotný Augusta.

On sám by však rozhodně rád nosil svetr až do konce sezony. Nebo alespoň co nejdéle. Přestože se nyní povedlo zdolat silného protivníka, v našlapaném srdci tabulky to stačí jen na desátou příčku. Ale od nejlepší šestky Severočechy nyní dělí pouhé tři body.

Tým, jenž si tak ze skupiny favoritů prošel v současném ročníku jasně největší krizí a jeho výsledky jsou zatím obrovským zklamáním, se tak zase přiblížil patrům, kde se chce pohybovat. I díky modrému vánočnímu svetru. Vlastně, vždyť o Vánocích se přání plní, nebo ne?

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE