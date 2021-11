Vyhrajeme? To si piš, je tady Růža. Vyvolávání se kouč zatím nedočkal

Parkoviště kolem Hlinkova stadionu byla dvě hodiny předem obležená auty a hloučky před vchodem se tvořily dřív než obvykle. „Vyhrajeme?“ ptal se malý kluk v litvínovském dresu otce. „Je tady Růža. To si piš.“ Na jeho premiéru na střídačce Vervy se ochozy zaplnily nejvíc v této sezoně. Lidi přišli v očekávání i ze zvědavosti, co nový kouč s mužstvem předvede. Odcházet museli nadšení.

Viktor Hübl nastoupil i 24. listopadu 2000 ve Znojmě, kde Růžička poprvé vedl coby hlavní trenér celek Slavie. Tehdy prohrála 1:2. Růžičkova včerejší litvínovská premiéra proti Mladé Boleslavi nabrala jiný spád jako tenkrát. „Na vítězství měl velký podíl,“ uznal „Vanta“, jenž přispěl trefou na výsledku 5:0. Byla už jeho 399. v extralize.

Publikum se zprvu chovalo vlažně. Když v polovině první třetiny za ještě bezbrankového stavu na kostce připomněli, že Růžička koučuje 1000. zápas v základní části, tribuny uznale zatleskaly. Ale skandovala se jiná jména. Třeba polského útočníka Zygmunta, který slavil 22. narozeniny.

Znovu jako by se narodil i litvínovský tým. Tak jako včera hráči Vervy led dlouho nežrali. Měli švih, tempo, nasazení. „To je ono!“ řičely tribuny, když se Verva odpíchla do trháku. Potlesk na konci patřil hráčům. Když to takhle půjde dál, začnou v Litvínově vyvolávat i Růžičku.

