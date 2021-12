Nestrašil táhl Třinec a těší se do Moskvy: Olympiáda? Umím počítat

Oceláři v aktuální sezoně dvakrát za sebou ještě neprohráli. Po ztrátě s Vítkovicemi (1:3) se znovu opřeli do precizní defenzivy a Budějovicím v čele s jistým brankářem Ondřejem Kacetlem nepovolili ani jeden gól. S tímto soupeřem se jim to povedlo už počtvrté za sebou!

„Minulý zápas jsme prohráli a věděli jsme, že budeme muset hrát více zodpovědně zezadu,“ říká Nestrašil. „Trochu to zjednodušit vzadu, dostávat se jednoduše z pásma a spoléhat se na to, že máme dost talentu na to, že když šance přijde, tak gól dáme. Výsledek úplně neodpovídá předvedené hře, hráli jsme velmi dobře a mohli jsme dát i více gólů.“

Budějovicím chyběl Milan Gulaš, další z nominovaných hráčů na Channel One Cup. Bylo to znát?

„Stoprocentně, to je hráč, který každý rok dělá šedesát sedmdesát bodů. Takový hráč vždycky chybí.“

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 3:0. Pátá prohra Motoru, čisté konto pro Kacetla

Z Třince jste byli nominovaní vy, David Musil a Marek Mazanec. Jak jste pozvánku přijal?

„Už jsem to věděl několik dnů dopředu, protože jsme si museli nechat udělat víza. Samozřejmě jsem za to moc rád. Sestava vypadá velmi zajímavě a dobře, moc se těším. Škoda, že v O2 nebudou moct být lidi. Pamatuji si, že když jsme tam hráli s Finskem někdy před třemi roky, Růžovi (Martinovi Růžičkovi) jsem tehdy nahrával na gól, tak to byl jeden z nejhezčích zápasů, který jsem kdy hrál. To je škoda. Ale na turnaj se hodně těším a doufám, že ukážeme sílu. A vyhrajeme.“

Jak vnímáte dohady, jestli na olympiádě budou hráči z NHL?

„Uvidíme. Myslím si, že tam budou. Že hráči jet chtějí. Už přišli o jednu olympiádu a pro spoustu skvělých hráčů, kteří už vyhráli Stanley Cup a mistrovství světa, je to šance na doplnění Triple gold clubu. Četl jsem, že brankář Robin Lehner odmítl nominaci, ale i tak tam podle mého bude chtít většina kluků jet a reprezentovat. Záleží na majitelích klubů, to je vždy největší problém. Oni z toho nic nemají, pošlou tam svoje hvězdy a jediné, co se může stát, že se někdo zraní. A oni o něho přijdou. V tom je to nevyzpytatelné. Ale pokud se situace nějak rapidně nezhorší, tak se pojede. Sám nad tím teď ale extra nepřemýšlím. Těším se, že pojedu na tento sraz a doufám, že vyhrajeme nějaké zápasy. Beru to den po dni.“

Svoji případnou nominaci na olympiádu tedy zatím neřešíte?

„Každý hráč, který někdy za nároďák hrál, si myslí, že by na to měl. A že by na olympiádu mohl jet. Na druhou stranu, umím počítat. Vím, kolik kluků v NHL máme. Když to přijde, tak to přijde. Když ne, svět se nezboří a půjdeme dál.“

Berete to tak, že v aktuálním výběru jsou nejlepší hráči, co v Evropě máme?

„Nechci říct, že je to úplně to nejlepší z Evropy. Máme další kluky jako třeba Robin Hanzl, Roman Červenka. To jsou taky skvělí hráči. Ale sestava je to opravdu velmi kvalitní.“

Když to odlehčím, bude v Moskvě šance si nakoupit vánoční dárky?

(usměje se) „Manželka tady není, je v Americe, takže to už máme vyřešené. Navíc program je tak náročný... Ve čtvrtek večer po zápase v Praze letíme, přijedeme tam někdy v pět ráno a v sobotu brzy hrajeme. Další zápas se hraje druhý den dopoledne a letíme hned zpátky. Bude to hodně rychlé, na dárky by ani nebyl čas. Ale těším se velmi.“