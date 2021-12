Hlavní chod, dezert a všechno dvakrát! To byla válka Hradce se Spartou

Když všechno skončí, většinou na tiskové konferenci vidíte jednoho spokojeného kouče, druhého mrzutého, který hledá chyby. Teď ne. Oba viděli pozitiva. „Vysvětluje se to špatně, ale i přesto, že jsme prohráli, nemám z utkání špatný pocit. Kluci makali jeden za druhého,“ ocenil velkou podívanou za poražený Hradec asistent Ladislav Čihák.

Jasně, proč ne. Když si vybavíte dva týdny starý příběh, kdy Sparta vyloženě vymazala Mountfield z hokejové mapy a vyhrála 8:3? Teď jste hltali úplně jinou story. Napínavou, plnou emocí, bláznivou. Hradec znovu padl, teď 3:4 po prodloužení, ale už uměl vzdorovat, většinu utkání taky vedl, Sparta jen minutu a půl na konci, než zápas poslal do prodloužení Filip Pavlík.

V nastavení rozhodl Filip Chlapík, výjimečně produktivní tahoun Sparty. V posledních 6 utkáních nasbíral 15 bodů. „Velice kvalitní hráč. Proto je tam, kde je a proto hrál taky NHL. Těžko se brání a přeju mu, ať hraje takhle dál, jen si z toho seznamu už škrtne Hradec,“ brouknul domácí bek Richard Nedomlel. Před dvěma týdny popravil Chlapík Hradec pěti body (3+2).

Na ledě jste pozorovali drsné scény. Třeba v první třetině měl Nedomlel tři velké střety, kdy kolem něj létaly rudé dresy jak prádlo. Mohli jste si všimnout, jak se pak několikrát i během hry usmál. Ano, tohle bylo jeho. Škoda, že Spartě chyběla tvrdá defenzivní rota Jurčina, Moravčík, Němeček, Dvořák. Emoce spustil Radek Smoleňák, když před sparťanskou bránou srazil Adama Poláška a pak s ním chvíli kroužil po ledě. Několikrát spustil slušnou melu drzý hradecký útočník Kevin Klíma.

Dusno nastalo ve chvíli, kdy se hradecký Jordann Perret málem zakousl ve velké rychlosti do mantinelu. Nikdo pořádně neviděl, jestli v tom měl prsty Ondřej Mikliš, nebo ne. Ale motal se poblíž, tak to hned schytal. Ne, nebyl čas se ptát, tady létaly pěsti a lokty. „Oba týmy chtěly vyhrát a šly do toho. Hradec byl nažhavený a chtěl se rehabilitovat po tom našem posledním zápase. Bylo to přiostřené,“ uznal i sparťanský kouč Josef Jandač. Nevadilo mu to, kromě toho se hrál opravdu dobrý hokej.

Největší mela se rozjela v závěru, kdy se domácí vyrazili mstít za sekeru do betonu brankáře Kiviaha. Na hradecké straně se mačkalo pět vyloučených hráčů. Na sparťanské trestné se hádali Vladimír Sobotka s Filipem Chlapíkem s fanoušky. Za plexi radši nastoupila ochranka.

Mountfield HK - Sparta: Klíma trefil tyč a následovala mela u branky Saláka

„Se Spartou to je vyhecované vždycky, takhle by to mělo vypadat každý zápas. Se všemi kluky to má emoce,“ užíval si divočinu Nedomlel. „Mám to rád. Když ale rozdáváte, musíte umět i dostat. O tom všechno je. Jsem rád, že se hra do těla trochu pouštěla,“ dodal.

„Takhle by extraligové zápasy měly vypadat, měly byste vidět souboje a emoce. Ne, že budou zápasy nudné, pojďme si přiznat, že někdy to tak je. Teď jsme do toho vletěli my i Sparta, byl to ostrý zápas s velkou spoustou šarvátek. Každý chtěl vyhrát, což je správné,“ přidal se i domácí kouč Ladislav Čihák.

Pak tady jsou ještě emoce, které se řeší na manažerské úrovní. Vedení Sparty se ohradilo proti nominaci Michala Řepíka s Vladimírem Sobotkou na reprezentační akci v Rusku. Vadí ji, že v nabitém programu vedení národního týmu nevyslyšelo žádost o volnější režim.

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta Praha 3:4p. Parádní závěr zápasu, v prodloužení rozhodl Chlapík

